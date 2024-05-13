Kleinwalsertal : un réveillon sans feu d’artifice

Dans un monde où la conscience écologique prend de plus en plus d’importance, le Kleinwalsertal montre l’exemple : ici, le Nouvel An se célèbre sans feux d’artifice ni pétards, mais avec autant – voire plus – d’émotion. Depuis plusieurs années, cette vallée alpine organise une grande fête en plein air, où musique, convivialité et ambiance hivernale sont au rendez-vous.

Ce choix n’est pas anodin : il permet de préserver le calme pour la faune, de réduire la pollution de l’air et des sols, et d’offrir une expérience collective forte de sens. Pour les visiteurs comme pour les habitant·es, cette alternative crée de nouvelles traditions basées sur le respect, le partage et la durabilité.

Sous les étoiles, entre montagnes enneigées et lumière tamisée, on danse, on trinque et on accueille la nouvelle année en douceur. Un moment inspirant, pour toutes celles et ceux qui souhaitent allier fête et conscience environnementale.