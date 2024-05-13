Fêter le Nouvel An en Autriche
En Autriche, le Nouvel An se danse, se célèbre et se partage
Au son du Danube bleu et un verre de Sekt à la main, l’Autriche entre dans la nouvelle année avec grâce et convivialité. Ici, les traditions ont toute leur place : valser à minuit, offrir des porte-bonheur, faire couler du plomb pour deviner l’avenir ou encore purifier la maison à l’encens. Des gestes pleins de sens, transmis de génération en génération.
Ces coutumes, loin d’être figées, créent un lien entre passé et présent. Elles réunissent les familles, insufflent une énergie positive et reflètent ce qui rend l’art de vivre autrichien si unique : un subtil équilibre entre rituel et spontanéité, entre profondeur et légèreté.
Réveillon en ville : ambiance festive et traditions
Le réveillon du Nouvel An dans les régions
Réveillon durable en montagne
Dans un monde où la conscience écologique prend de plus en plus d’importance, le Kleinwalsertal montre l’exemple : ici, le Nouvel An se célèbre sans feux d’artifice ni pétards, mais avec autant – voire plus – d’émotion. Depuis plusieurs années, cette vallée alpine organise une grande fête en plein air, où musique, convivialité et ambiance hivernale sont au rendez-vous.
Ce choix n’est pas anodin : il permet de préserver le calme pour la faune, de réduire la pollution de l’air et des sols, et d’offrir une expérience collective forte de sens. Pour les visiteurs comme pour les habitant·es, cette alternative crée de nouvelles traditions basées sur le respect, le partage et la durabilité.
Sous les étoiles, entre montagnes enneigées et lumière tamisée, on danse, on trinque et on accueille la nouvelle année en douceur. Un moment inspirant, pour toutes celles et ceux qui souhaitent allier fête et conscience environnementale.
Événements spéciaux pour le jour de l'An
Silvesterpfad
Le Silvesterpfad commence le 31/12 à 14h et se termine le 01/01 à 2h. Valses, tubes pop et feu d’artifice à minuit font danser Vienne sous les étoiles.
Opérette « La Chauve-Souris »
Le soir du Nouvel An et le 1er janvier, l’Opéra d’État de Vienne et la Volksoper présentent « La Chauve-souris » de Johann Strauss.
Réveillon de la Saint-Sylvestre de la Nordkette
Célébrez le Nouvel An sur la Nordkette, au-dessus d'Innsbruck, et profitez d'une vue imprenable, d'un feu d'artifice spectaculaire et de rythmes endiablés en plein air.
Réveillon du Nouvel An sur le Danube à Linz
Le réveillon du Nouvel An sur le Danube est une expérience inoubliable : avec musique, menu de gala et vue imprenable sur le feu d'artifice à minuit.
Réveillon du Nouvel An sur le Danube à Vienne
Le réveillon du Nouvel An sur le Danube est une expérience inoubliable : avec musique, menu de gala et vue imprenable sur le feu d'artifice à minuit.
Baignade du Nouvel An dans le lac Achensee
Les plus courageux plongent dans l'eau glacée du lac Achensee lors de l'événement « Feel the frost », nagent jusqu'à la cloche de la Saint-Sylvestre et célèbrent ainsi la nouvelle année.
Concert du Nouvel An de l'Orchestre des Tonkünstler
Un début d'année festif : dans la grande salle du Musikverein de Vienne, des valses et des chefs-d'œuvre classiques résonnent, rendant le passage à la nouvelle année inoubliable.
Un début d’année en fanfare
Chaque 1er janvier, le Concert du Nouvel An au Musikverein de Vienne marque le coup d’envoi de l’année avec éclat. Interprété par les légendaires Wiener Philharmoniker, l’un des meilleurs orchestres du monde, il est diffusé dans plus de 90 pays – un véritable événement musical international.
Dans le somptueux « Goldener Saal » du Musikverein, reconnu pour son acoustique exceptionnelle, les plus grands chefs d’orchestre se succèdent pour diriger ce concert prestigieux. Pour eux, c’est un honneur, tant cette tradition viennoise est synonyme d’excellence et de rayonnement culturel.
Le répertoire est principalement consacré à la famille Strauss, entre polkas, valses et marches enjouées. Le point d’orgue du concert ? Le Radetzky-Marsch, où le public applaudit en rythme sous la direction du chef – un moment de pure joie partagée.
Les places sont rares : les billets ne peuvent pas être achetés directement, mais sont attribués par tirage au sort, uniquement via le site des Wiener Philharmoniker. Les inscriptions sont ouvertes chaque année entre janvier et février.
Rituels du Nouvel An en Autriche
Wiener Walzer
À minuit, les Autrichiens célèbrent traditionnellement le Nouvel An en dansant une valse. Dans tout le pays résonne alors la Valse du Danube de Johann Strauss.
Porte-bonheur
Trèfles, petits cochons ou ramoneurs : ces symboles porte-chance sont offerts à ses proches pour souhaiter bonheur et réussite.
Coulée de l'étain
Une tradition ludique : on fait couler du l'étain dans l’eau et on interprète la forme obtenue comme un présage pour l’année à venir.
De la musique de cour au patrimoine mondial de l’UNESCO
Après la disparition de Beethoven et Schubert, une nouvelle ère musicale s’ouvre à Vienne – celle de la dynastie Strauss. Johann Strauss fils compose son premier valse à l’âge de six ans et reprend plus tard la direction de l’orchestre de son père, devenant une figure incontournable bien au-delà de la capitale.
À partir de 1863, il dirige les bals impériaux de la cour, donnant ainsi le ton à toute une époque. Sous son influence, la valse devient un art de vivre – léger, élégant, festif.
Longtemps jugée trop audacieuse, la valse n’acquiert ses lettres de noblesse qu’après le Congrès de Vienne (1815), lorsque la bourgeoisie investit les salons. Une période d’effervescence débute alors, où les bals deviennent des lieux de rencontre et de célébration.
En 2017, le Wiener Walzer est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Encore aujourd’hui, il est dansé lors des grands bals viennois, à minuit le 31 décembre, ou lors des mariages – symbole intemporel de raffinement et de tradition autrichienne.
Goûts et traditions du réveillon
Petits cochons porte-bonheur
Commencez l’année avec une touche sucrée : ces petits cochons en pâte ou au chocolat portent bonheur – et font sensation sur toutes les tables de fête.
Glühwein : l’incontournable vin chaud
Le Glühwein, vin rouge épicé aux clous de girofle et à la cannelle, est une boisson emblématique de l’hiver autrichien. Réconfortant et festif à souhait !