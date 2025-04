Musées et galeries en Autriche : où l’art sous toutes ses formes – peinture, sculpture, art moderne – prend vie et inspire.

Un voyage à travers l’histoire de l’art

Les musées et galeries d'art autrichiens sont une fenêtre captivante sur la culture du pays, où passé et présent se rejoignent. Du Musée des arts appliqués (MAK) de Vienne, mêlant artisanat traditionnel et design moderne, au Kunsthaus de Bregenz, avec ses expositions contemporaines et son architecture audacieuse, la scène artistique autrichienne ne cesse d'étonner. Une expérience incontournable pour les passionnés de culture.