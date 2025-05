Découvrez les plus belles villes d'Autriche en hiver : ambiance festive, marchés de Noël et paysages enneigés pour un séjour féerique.

En hiver, les villes d'Autriche se transforment en paysages enchantés, avec des marchés de Noël scintillants et des décorations festives. À Vienne, flânez parmi les illuminations et dégustez du vin chaud dans les rues enneigées. À Salzbourg, laissez-vous charmer par son architecture baroque et ses traditions hivernales. Innsbruck, au cœur des Alpes, offre des vues à couper le souffle sur les montagnes enneigées, combinant sports d'hiver et découvertes culturelles.