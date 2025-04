Hotel Landhofmühle u južnom Gradišću

Održivost i regionalnost sastavni su dio svakodnevice Claudije Fartek i igraju vrlo važnu ulogu u njezinom životu. Voditeljica hotela Landhofmühle u parku prirode Raab u Gradišću već 30 godina radi na održiv način. Zašto? Jer je oduvijek smatrala da je to razumno i praktično, a istog je mišljenja i danas. Posljednjih godina održivost, regionalnost i trajnost postaju sve važniji čimbenici pri donošenju odluka u pogledu turizma. No obitelj Fartek uvijek je živjela te ideale, za njih je to uvijek bilo prirodno i nešto što se podrazumijeva, a među ostalim je tome doprinio i položaj hotela Landhofmühle usred parka prirode Raab u Gradišću.

No vrijedan angažman se isplatio: hotel Landhofmühle bio je prvi "Naturidyll Hotel" u Gradišću, a time i prvi nositelj tog znaka zaštite okoliša.

Uz odlikovanje oznakom Naturidyll Hotels, hotel Landhofmühle u međuvremenu je dobio i oznaku kvalitete Saveznog ministarstva poljoprivrede, regija i turizma te agencije AMA "AMA GENUSS REGION" (AMA regija kulinarskih užitaka) koja se dodjeljuje za izvrsnost u pogledu kvalitete i regionalnog podrijetla.