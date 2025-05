Karácsony Ausztriában

Az adventi koszorú először 1839-ben jelent meg Németországban és idővel Ausztriában is a karácsonyi ünnepkör népszerű szimbólumává vált. A négy gyertyával ellátott koszorú mindig is a naptár funkcióját töltötte be. Az advent időszakban minden vasárnap egy új gyertyát gyújtunk meg, hogy jelezzük, mennyi idő van még karácsony estéig.