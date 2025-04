Alsó-Ausztria legszebb látnivalói

A 6 legszebb hely ég és föld között Apátságok és kolostorok Alsó-Ausztriában

Tömjén illata lengi be a levegőt és kórusének visszhangzik a templomhajókban. a fény középkori üvegablakokon keresztül árad be. Az apátságok és kolostorok misztikus helyek, amelyek sokak szerint különleges energiával rendelkeznek.



A belőlük áradó nyugalom megállásra és elmélkedésre késztet, miközben a lenyűgöző építészet és az évszázados történelem magával ragadja a látogatókat. Egy hely, ahol a test és a lélek is feltöltődhet.



A Zwettli apátságot 1138-ban alapították, így a világ harmadik legrégebbi, még ma is működő ciszterci kolostora!