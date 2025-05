Vadászkastély Bécs közelében Laxenburgi kastély

Csodaszép vadászkastély, amely kitűnő hely a pihenésre és kikapcsolódásra. Nem messze Bécstől kiterjedt rétek és erdők veszik körül a Laxenburgi kastélyt . Az egykor középkori várkastélynak épült erődítménybe előszeretettel vonultak vissza a Habsburg-dinasztia uralkodói. Még Mária Terézia császárné is szívesen töltötte idejét az alsó-ausztriai Laxenburgban. Az impozáns kastélypark a göcsörtös, ősi fákkal Európa egyik legjelentősebb tájképi kertje. Érdemes meglátogatni a hatalmas kastélytavat is, ahol télen, amikor a hőmérséklet fagypont alatt van, korcsolyázni is lehet.