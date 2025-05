Éttermek Salzburg tartományban

Éttermek különleges kilátással Salzburg tartományban

A Leogangban működő Dahoam étteremben az alpesi konyha legjavát kínálják városias légkörben. A regionális fogások ízek és textúrák apró remekművei.

A salzburgi Glass Garden egy üvegkupola alatt található, ahonnan csodás kilátás nyílik Salzburg tetőire. Az étteremben gourmet menüket kínálnak vegán alternatívával is.

A St. Veit im Pongauban található Kräuterreich by Vitus Winkler páratlan kilátást kínál a Pongaui-hegyekre. Az ételeket regionális gyógy- és fűszernövényekkel teszik különlegessé, meglepve a vendégeket mind ízben, mind látványban.

Az obertauerni Seekarhaus kulináris alkotásai szintén apró műremekek, amelyeket egy napsütötte teraszon is elfogyaszthatunk, miközben élvezhetjük a környező hegyekre nyíló varázslatos kilátást .

Zell am See-ben, a Hotel Salzburgerhofban működő Salzburger Stube egy csodás kerthelyiséggel és regionális alapokon nyugvó, nemzetközi színvonalú ételekkel hódít – emellett legalább ilyen lenyűgöző a desszertkínálatuk is.