Gli hotel-castello, restaurati con cura, combinano il fascino originale delle mura storiche con il comfort moderno e permettono agli ospiti di sognare i tempi passati.

Dormire nel castello

I castelli caratterizzano il paesaggio austriaco e con le loro antiche mura, torri e merli esercitano su di noi un fascino particolare.

I corridoi tortuosi e i giardini romantici svelano alcuni misteri dei tempi passati e raccontano la lunga storia culturale del nostro paese.

Un motivo sufficiente per vivere l'atmosfera speciale anche di notte: gli hotel austriaci nei castelli offrono la possibilità di pernottare in locali antichi e venerabili.

Perché una notte in un castello è così rilassante?

Cambiare ambiente stimola la mente e apre nuove prospettive. L'insolito fascino del castello contribuisce a fuggire dalla routine quotidiana: nuove impressioni, un'architettura insolita e un sottofondo di suoni sconosciuti ci immergono in un altro mondo. Anche la tranquillità e l'isolamento dei castelli e delle fortezze contribuiscono al rilassamento fisico e mentale e donano nuova energia.

Molti castelli-hotel in Austria offrono un servizio esclusivo e attrezzature all'avanguardia, in modo che gli ospiti possano vivere l'atmosfera storica e allo stesso tempo godere di servizi di lusso come trattamenti benessere e un'eccellente cucina gourmet.