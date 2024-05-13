Woman in dirndl holding wildflower bouquet on blooming mountain meadow, coniferous forest in background.
  1. Homepage
  2. Il Salisburghese

Salisburghese
Vacanze estive tra alpeggi, laghi e cascate

Vacanze invernali
Laghi e cascate dalle acque cristalline, prati fioriti, foreste e un incantevole mondo alpino: il Salisburghese è natura, aria e leggerezza.

L'estate nel Salisburghese: un'esperienza indimenticabile nella natura alpina

Una vacanza nel Salisburghese è molto più di una semplice pausa: è un'immersione in un mondo di pura bellezza naturale. Immaginate una giornata leggera e ariosa trascorsa al lago, una merenda abbondante in un'accogliente baita alpina o un picnic rilassante nel verde in compagnia delle persone che amate. Qui, la natura è protagonista assolutae l'estate ha un nome speciale: l'estate alpina.

Questo angolo di Austria è la regione delle attività all'apertodel divertimento e dello sport a contatto con l'ambiente. La vita qui pulsa al ritmo della montagna, e gli abitanti del Salisburghese ne sono profondamente innamorati: dalle escursioni alle scalate, fino agli sport acquatici sui laghi cristallini. Con un paesaggio che unisce montagne maestose, foreste rigogliose, pascoli alpini e laghi dalle acque limpide, è impossibile non lasciarsi conquistare.

Scopri i tesori naturali del Salisburghese

Parco Nazionale degli Alti Tauri
Il parco nazionale più grande dell'Austria è un vero gioiello per gli amanti della natura. Con la sua straordinaria biodiversitài panorami alpini mozzafiato e le sue iconiche cascateè una destinazione imperdibile per esploratori e fotografi.

Distretto dei laghi di Salisburgo
Questo territorio è noto per i suoi laghi cristallini, perfetti per nuotate, gite in barca o semplicemente per rilassarsi sulla riva. Un'oasi di pace che conquista il cuore di ogni visitatore.

Salzkammergut
Con una storia di quasi 200 anni come luogo di villeggiatura elegante, il Salzkammergut è il rifugio ideale per chi cerca tranquillità e paesaggi panoramici. Tra montagne e laghi azzurre, questo angolo di paradiso è ancora oggi un paradiso.

Ogni angolo del Salisburghese offre un'esperienza unica, capace di creare momenti indimenticabili. Che tu stia cercando avventura o relaxquesta regione vi sorprenderà con la sua autenticità e il suo fascino senza tempo. Preparati a vivere una vacanza che lascerà il segno nel cuore e nei ricordi.

Informazioni sul Salisburghese
Capitale:Salisburgo
Superficie:7.156 km²
Abitanti:ca. 571.500 (al 2024)
Superficie boschiva:51,9%
Montagna più alta:Großvenediger (3.674 metri)
Parco nazionale:Alti Tauri
Parchi naturali:3
Terme:6

SalzburgerLand Card
La card all-inclusive per una vacanza estiva con numerose attrazioni e mete escursionistiche nel Salisburghese e nella città di Salisburgo.

Eventi nel Salisburghese
Le attrazioni tradizionali e moderne si trovano nel Calendario degli eventi

Scorci di Salisburghese

Top highlights

Parco Nazionale Alti Tauri: un'estesa area protetta

Salzburger Seenland: quattro laghi tra prati e boschi

Estate alpina: l'esperienza alpina nella natura e nei rifugi

Monumenti naturali: cascate, valli, panorami meravigliosi

Lungau: radizionale, tranquillo e allo stesso tempo vivace

Cucina alpina con i migliori ingredienti della regione

Salzkammergut: pittoresco rifugio per una vacanza estiva

Attività nel Salisburghese

Natura protetta nel Salisburghese

Il Parco Nazionale Alti Tauri

Immergiti nella maestosità del più vasto parco nazionale delle Alpi, un luogo che incanta con la sua natura incontaminata e paesaggi mozzafiato. Qui, oltre 250 cime che superano i tremila metri e 342 ghiacciai scolpiscono un panorama di rara bellezza, dove il tempo sembra essersi fermato. Al centro di questa meraviglia, il maestoso Großglockner: con i suoi 3.798 metri, domina il paesaggio come la vetta più alta dell’Austria.

Percorrere la celebre Strada Alpina del Großglockner è un’esperienza unica: curve sinuose conducono i visitatori fino alla piattaforma panoramica più alta del Paese, regalando viste spettacolari che rimarranno impresse per sempre.

Questo paradiso naturale è anche la dimora di affascinanti abitanti, come l’aquila reale, lo stambecco e la simpatica marmotta. Esplora il parco accompagnato dai ranger, veri custodi di questo territorio, che sapranno svelarti i segreti della fauna e della flora locali. Per chi desidera approfondire la propria conoscenza, il Museo del Parco Nazionale a Mittersill offre un’esperienza coinvolgente, dove l’essenza di questa meraviglia alpina viene raccontata attraverso esposizioni creative e interattive.

Parco nazionale Alti Tauri

Destinazioni per escursioni nel Salisburghese

Le regioni più belle

Lungau

A partire da 1.000 metri di altitudine, cime, alpeggi e laghi di montagna - a piedi o in bicicletta - un'esperienza nella natura.

Lungau

Hochkönig

A 2.181 metri sul livello del mare, questa montagna è perfetta per molte attività: escursioni a piedi, in bicicletta e soste in rifugio.

Hochkönig

Valle di Gastein

Una località immersa nella natura, con terme e ideale per amanti dello yoga e della buona cucina.

Valle di Gastein

Obertauern

L'aria fresca di montagna a 2.500 metri e una vista fantastica coronano le escursioni.

Obertauern

Tennengau

Escursioni tra il gruppo alpino dell'Osterhorn e il massiccio carsico del Tennengebirge.

Tennengau

Valle di Grossarl

Escursioni a piedi e in mountain bike fino ai rifugi in montagna o alla piscina all'aperto e al museo nella valle. Qui vanno bene tutte le varianti.

Valle di Grossarl

Le città e i luoghi più belli

Salisburgo, la città di Mozart

Salisburgo è uno dei centri culturali più famosi al mondo. L'incantevole città barocca, la sua fortezza, la cattedrale e le attrazioni, è un palcoscenico per la cultura.

Salisburgo

St. Gilgen sul lago Wolfgangsee

Conosciuta anche come il villaggio di Mozart sul lago Wolfgangsee, questa pittoresca città offre sport, cultura e natura. Un romantico paradiso naturale.

St. Gilgen

Saalbach-Hinterglemm

Mountain bike in estate, sci in inverno: Qui le vacanze attive sono all'ordine del giorno. Niente vento: qui si trovano le montagne e le cime più imponenti.

Saalbach-Hinterglemm

Zell am See-Kaprun

Ghiacciaio, montagne, lago: ancora una volta, questo mix è un piacere - tipico del Salisburghese.

Zell am See-Kaprun

Saalfelden-Leogang

Rinomata per le frenetiche attività all'aperto, gli eventi, le attrazioni culturali e, naturalmente, l'impressionante mondo delle montagne.

Saalfelden-Leogang

Mauterndorf

Piccola e tranquilla cittadina del Lungau, ricca di tradizioni e circondata dalle montagne degli Alti Tauri.

Mauterndorf

Bad Gastein

Storica città termale con sorgenti termali, architettura Belle Époque e imponenti paesaggi montani.

Bad Gastein

Wagrain-Kleinarl

Un luogo con acqua, montagne, natura, molte attività e un senso di sostenibilità.

Wagrain-Kleinarl

Maria Alm

Un villaggio idilliaco per l'estate e l'inverno, con accesso diretto alle montagne dell'Hochkönig.

Maria Alm
2.600 anni di storia del sale

I mondi del sale nel Salisburghese

I depositi di sale nel Dürrnberg, vicino a Hallein, hanno permesso ai Celti di insediarsi già nel VI secolo a.C.. Tuttavia, il nome "Salisburgo" fu documentato per la prima volta intorno al 755. A partire dal 1190, il fiorente commercio del sale portò ricchezza e influenza agli arcivescovi salisburghesi, come testimoniano ancora oggi gli edifici barocchi ispirati all'architettura italiana. Il Salzach era la via di trasporto più importante.

Tuttavia, l'annessione alla monarchia asburgica pose fine al commercio nel 1816. Gli Asburgo estraevano solo le miniere di sale di Hallstatt e Bad Ischl. La salina di Hallein, nel Salisburghese, è stata chiusa nel 1989. Oggi i visitatori possono ancora visitare la miniera di sale grazie a una suggestiva visita guidata.

I mondi del sale di Salisburgo

Eventi speciali

Festival jazz di Saalfelden

Un punto di riferimento per il jazz e la musica improvvisata

Festival jazz di Saalfelden

Eventi dell'estate alpina

Dalla colazione alpina alle escursioni alpine guidate, dalle giornate di gioco alla Tiergartenalm, dai balli dei bracconieri alle degustazioni di brandy.

Eventi dell'estate alpina

Serie mondiale UCI di mountain bike

Dal 2010, l'Epic Bikepark Leogang è uno sport di Coppa del Mondo UCI Mountain Bike, con gare di cross country, downhill ed enduro.

UCI Mountain Bike World Series

Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun

Sul percorso di triathlon più importante del mondo, i partecipanti nuotano per 1,9 km nel lago di Zell, pedalano per 90 km e corrono per 21,1 km.

Ironman

Personalità famose

Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart è uno dei compositori più famosi al mondo. Migliaia di ospiti vengono a Salisburgo ogni anno per conoscere l'uomo dietro il genio.

Wolfgang Amadeus Mozart

Franz Xaver Gruber

Il maestro ha composto "Notte silenziosa, notte santa", simbolo di pace e solidarietà.

Franz Xaver Gruber

Il reverendo Joseph Mohr

Una canzone che unisce le persone al di là delle frontiere e delle lingue

Joseph Mohr

Alloggi unici

Cortisen am Wolfgangsee: un mix design tra vecchio e nuovo

L'Hochkönigin: vacanze per il corpo e per l'anima

DAS.GOLDBERG: Vista sulle montagne, pino cembro, oro e acqua

Wiesergut: moderno boutique hotel con radici tradizionali

Forsthofalm: Hotel con benessere e cucina gourmet regionale

Puradies: Heaven Spa su 1.500 m² con architettura naturale

Miramonte: il glamour degli anni Sessanta incontra la bohème

Informazioni sulla tutela del clima

Perché l'agricoltura alpina è così importante?

  • L'alpeggio contribuisce alla conservazione del paesaggio culturale e alla sicurezza delle valli. I pascoli alpini gestiti proteggono da valanghe e colate di fango.

  • L'alpeggio previene l'invasione della macchia e promuove la biodiversità.

  • Nei pascoli alpini crescono fino a 70 erbe diverse per metro quadrato (in media solo sette nel fondovalle). Questa biodiversità è importante per la natura.

  • Gli allevatori e i produttori di latte producono preziosi prodotti caseari da mucche, pecore e capre

  • Le malghe sono un'area ricreativa energizzante in un bellissimo paesaggio montano, incontaminato e semplice.

Viaggiare sostenibile

Domande frequenti

Bicicletta e ciclismopedalare lungo i fiumi o pedalare in alta montagna.

Escursioni e trekkingattraverso i pascoli alpini fino alla cima, con una meritata vista panoramica su laghi e ghiacciai.

Golf: Far oscillare la mazza da golf di fronte a imponenti catene montuose e laghi.

Sport acquaticivento per il surf, acque bianche per il rafting: Nel Salisburghese è facile immergersi in ogni tipo di sport acquatico.

Saalbach Hinterglemm tra avventura e relax: la valle in mezzo alle montagne erbose del Pinzgau è ideale per gli amanti della mountain bike, le famiglie e chi cerca pace e tranquillità.

Hochkönig la montagna regalmente possente a 2.181 metri è ideale per escursioni a piedi, in bicicletta o per gustare una merenda alpina in un rifugio rustico.

Valle di Gastein le magnifiche case in stile Art Nouveau della Belle Époque conferiscono alla valle un fascino particolare.

Zell am See-Kaprun ghiacciaio, montagne, lago: un altro meraviglioso mix, tipico del Salisburghese.

Obertauern l'aria di montagna e i panorami fino a 2.500 metri ispirano le escursioni in questa magnifica regione alpina.

Tennengau: escursioni a scelta tra il gruppo dell'Osterhorn, ricco di pascoli alpini, e il massiccio carsico del Tennengebirge. E dopo: sosta in un rifugio di montagna.

Lungau a partire da 1.000 metri, le cime, i pascoli alpini e i laghi di montagna si esplorano al meglio a piedi o in bicicletta. Da non perdere: l'oasi naturale della riserva della biosfera.

Parco nazionale degli Alti Tauri il più grande parco nazionale delle Alpi soddisfa anche le aspettative più selvagge: La regione vanta oltre 250 cime di tremila metri e 342 ghiacciai in un ambiente naturale protetto. Il fulcro è il Großglockner.

  • Il lago Wolfgangseeun lago pittoresco nel Salzkammergut, circondato dalle montagne del massiccio del Dachstein.

  • Lago di Zell: Un grande lago vicino a Zell am See, famoso per gli sport acquatici come la vela, il windsurf e il nuoto.

  • Lago Fuschlun altro bellissimo lago del Salzkammergut, noto per le sue acque limpide e l'atmosfera tranquilla. Il Fuschlsee è una destinazione popolare per nuotare, andare in barca e passeggiare lungo le sue rive.

  • Hinterseeun pittoresco lago di montagna nelle montagne del Tennengebirge, circondato da imponenti formazioni rocciose.

  • Lago di Wallerseefamoso per gli sport acquatici come la vela, il surf e la pesca.

  • Mattseefamoso per le sue acque pulite e i suoi splendidi dintorni, il lago Mattsee è una delle destinazioni preferite per gli sport acquatici come il nuoto, la vela e il windsurf.

  • Lago Obertrum: Parte del Trumer Seenland in Flachgau, il lago Obertrum è una destinazione popolare per gli sport acquatici come la vela, il surf e lo stand-up paddling.

La SalzburgerLand Card è una carta all-inclusive che consente di visitare circa 180 esperienze e attrazioni nella città e nella provincia di Salisburgo con ingresso gratuito - per 6 o 12 giorni. Molte offerte possono essere visitate più volte, le terme, le ferrovie di montagna e alcune altre attrazioni possono essere visitate una sola volta nell'arco di 6 o 12 giorni.

  • Laghi e terme

  • Castelli e palazzi

  • Musei e mostre

  • Miniere da esposizione

  • Esperienze nella natura

Potrebbe interessarti anche questo

Scopri il meglio dell'Austria

Iscriviti alla nostra newsletter e ricevi approfondimenti esclusivi:

  • Suggerimenti per le tue prossime vacanze

  • Ricette e highlight gastronomici

  • Calendario manifestazioni & top eventi

  • Speciali offerte di viaggio