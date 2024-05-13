Introduction
L'estate nel Salisburghese: un'esperienza indimenticabile nella natura alpina
Una vacanza nel Salisburghese è molto più di una semplice pausa: è un'immersione in un mondo di pura bellezza naturale. Immaginate una giornata leggera e ariosa trascorsa al lago, una merenda abbondante in un'accogliente baita alpina o un picnic rilassante nel verde in compagnia delle persone che amate. Qui, la natura è protagonista assolutae l'estate ha un nome speciale: l'estate alpina.
Questo angolo di Austria è la regione delle attività all'apertodel divertimento e dello sport a contatto con l'ambiente. La vita qui pulsa al ritmo della montagna, e gli abitanti del Salisburghese ne sono profondamente innamorati: dalle escursioni alle scalate, fino agli sport acquatici sui laghi cristallini. Con un paesaggio che unisce montagne maestose, foreste rigogliose, pascoli alpini e laghi dalle acque limpide, è impossibile non lasciarsi conquistare.
Scopri i tesori naturali del Salisburghese
Parco Nazionale degli Alti Tauri
Il parco nazionale più grande dell'Austria è un vero gioiello per gli amanti della natura. Con la sua straordinaria biodiversitài panorami alpini mozzafiato e le sue iconiche cascateè una destinazione imperdibile per esploratori e fotografi.
Distretto dei laghi di Salisburgo
Questo territorio è noto per i suoi laghi cristallini, perfetti per nuotate, gite in barca o semplicemente per rilassarsi sulla riva. Un'oasi di pace che conquista il cuore di ogni visitatore.
Salzkammergut
Con una storia di quasi 200 anni come luogo di villeggiatura elegante, il Salzkammergut è il rifugio ideale per chi cerca tranquillità e paesaggi panoramici. Tra montagne e laghi azzurre, questo angolo di paradiso è ancora oggi un paradiso.
Ogni angolo del Salisburghese offre un'esperienza unica, capace di creare momenti indimenticabili. Che tu stia cercando avventura o relaxquesta regione vi sorprenderà con la sua autenticità e il suo fascino senza tempo. Preparati a vivere una vacanza che lascerà il segno nel cuore e nei ricordi.
SalzburgerLand Card
La card all-inclusive per una vacanza estiva con numerose attrazioni e mete escursionistiche nel Salisburghese e nella città di Salisburgo.
Scorci di Salisburghese
Top highlights
Il Parco Nazionale Alti Tauri
Immergiti nella maestosità del più vasto parco nazionale delle Alpi, un luogo che incanta con la sua natura incontaminata e paesaggi mozzafiato. Qui, oltre 250 cime che superano i tremila metri e 342 ghiacciai scolpiscono un panorama di rara bellezza, dove il tempo sembra essersi fermato. Al centro di questa meraviglia, il maestoso Großglockner: con i suoi 3.798 metri, domina il paesaggio come la vetta più alta dell’Austria.
Percorrere la celebre Strada Alpina del Großglockner è un’esperienza unica: curve sinuose conducono i visitatori fino alla piattaforma panoramica più alta del Paese, regalando viste spettacolari che rimarranno impresse per sempre.
Questo paradiso naturale è anche la dimora di affascinanti abitanti, come l’aquila reale, lo stambecco e la simpatica marmotta. Esplora il parco accompagnato dai ranger, veri custodi di questo territorio, che sapranno svelarti i segreti della fauna e della flora locali. Per chi desidera approfondire la propria conoscenza, il Museo del Parco Nazionale a Mittersill offre un’esperienza coinvolgente, dove l’essenza di questa meraviglia alpina viene raccontata attraverso esposizioni creative e interattive.
Le regioni più belle
Lungau
A partire da 1.000 metri di altitudine, cime, alpeggi e laghi di montagna - a piedi o in bicicletta - un'esperienza nella natura.
Hochkönig
A 2.181 metri sul livello del mare, questa montagna è perfetta per molte attività: escursioni a piedi, in bicicletta e soste in rifugio.
Valle di Gastein
Una località immersa nella natura, con terme e ideale per amanti dello yoga e della buona cucina.
Le città e i luoghi più belli
Salisburgo, la città di Mozart
Salisburgo è uno dei centri culturali più famosi al mondo. L'incantevole città barocca, la sua fortezza, la cattedrale e le attrazioni, è un palcoscenico per la cultura.
St. Gilgen sul lago Wolfgangsee
Conosciuta anche come il villaggio di Mozart sul lago Wolfgangsee, questa pittoresca città offre sport, cultura e natura. Un romantico paradiso naturale.
Saalbach-Hinterglemm
Mountain bike in estate, sci in inverno: Qui le vacanze attive sono all'ordine del giorno. Niente vento: qui si trovano le montagne e le cime più imponenti.
Zell am See-Kaprun
Ghiacciaio, montagne, lago: ancora una volta, questo mix è un piacere - tipico del Salisburghese.
Saalfelden-Leogang
Rinomata per le frenetiche attività all'aperto, gli eventi, le attrazioni culturali e, naturalmente, l'impressionante mondo delle montagne.
Mauterndorf
Piccola e tranquilla cittadina del Lungau, ricca di tradizioni e circondata dalle montagne degli Alti Tauri.
Bad Gastein
Storica città termale con sorgenti termali, architettura Belle Époque e imponenti paesaggi montani.
I mondi del sale nel Salisburghese
I depositi di sale nel Dürrnberg, vicino a Hallein, hanno permesso ai Celti di insediarsi già nel VI secolo a.C.. Tuttavia, il nome "Salisburgo" fu documentato per la prima volta intorno al 755. A partire dal 1190, il fiorente commercio del sale portò ricchezza e influenza agli arcivescovi salisburghesi, come testimoniano ancora oggi gli edifici barocchi ispirati all'architettura italiana. Il Salzach era la via di trasporto più importante.
Tuttavia, l'annessione alla monarchia asburgica pose fine al commercio nel 1816. Gli Asburgo estraevano solo le miniere di sale di Hallstatt e Bad Ischl. La salina di Hallein, nel Salisburghese, è stata chiusa nel 1989. Oggi i visitatori possono ancora visitare la miniera di sale grazie a una suggestiva visita guidata.
Eventi speciali
Eventi dell'estate alpina
Dalla colazione alpina alle escursioni alpine guidate, dalle giornate di gioco alla Tiergartenalm, dai balli dei bracconieri alle degustazioni di brandy.
Serie mondiale UCI di mountain bike
Dal 2010, l'Epic Bikepark Leogang è uno sport di Coppa del Mondo UCI Mountain Bike, con gare di cross country, downhill ed enduro.
Personalità famose
Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart è uno dei compositori più famosi al mondo. Migliaia di ospiti vengono a Salisburgo ogni anno per conoscere l'uomo dietro il genio.
Franz Xaver Gruber
Il maestro ha composto "Notte silenziosa, notte santa", simbolo di pace e solidarietà.
Alloggi unici
Perché l'agricoltura alpina è così importante?
L'alpeggio contribuisce alla conservazione del paesaggio culturale e alla sicurezza delle valli. I pascoli alpini gestiti proteggono da valanghe e colate di fango.
L'alpeggio previene l'invasione della macchia e promuove la biodiversità.
Nei pascoli alpini crescono fino a 70 erbe diverse per metro quadrato (in media solo sette nel fondovalle). Questa biodiversità è importante per la natura.
Gli allevatori e i produttori di latte producono preziosi prodotti caseari da mucche, pecore e capre
Le malghe sono un'area ricreativa energizzante in un bellissimo paesaggio montano, incontaminato e semplice.