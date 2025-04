La magia dell’alba, le prime tracce sulla neve, piste appena battute e ancora deserte. Ecco i comprensori sciistici dove sciare alle prime luci del giorno.

Sveglia all'al b a! Le piste più belle per i mattinieri

Mentre gli altri dormono ancora, i più mattinieri tra gli appassionati di sci e snowboard puntano già verso il sole invernale del mattino. Gli sciatori mattinieri sono i primi a lasciare le loro tracce sulla neve e a provare una sensazione unica di pace e libertà.

Per consentire lo sci mattutino, alcune stazioni sciistiche in Austria aprono gli impianti di risalita prima del normale orario di apertura. Un'esperienza indimenticabile per cui vale sicuramente la pena lasciare presto il letto dell'albergo!