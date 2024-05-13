Ci sono locande, ristoranti con vista speciale e d'eccellenza in Alta Austria che aspettano solo di essere scoperti. Davvero di gran classe!

Il meglio del meglio della gastronomia dell'Alta Austria è qualcosa di cui andare fieri. Qui sono di casa un numero notevole di ristoranti di alto livello premiati da cappelli e stelle. La cucina spazia da quella più creativa a quella più semplice e mira a perfezionare magistralmente il meglio della regione, tra le più belle del Paese. Ti si aprirà il cuore, te lo promettiamo.

Attersee, Traunsee, Hallstätter See. Questi sono solo tre degli oltre 70 laghi del Salzkammergut, che ospitano anche una vivace gastronomia che non si limita al pesce fresco. I panorami dell'acqua e delle montagne sono straordinari! Ma nascoste nella campagna e in accoglienti cortili ci sono anche squisite gemme culinarie con cuochi che conoscono il loro mestiere e sanno come sorprendere.

"Venite a sedervi!" Questo è spesso il cordiale invito con cui i locandieri dell'Alta Austria accolgono i loro ospiti. Le Wirtshäus, le locande e trattorie tipiche, sono piene di convivialità e di gioia di vivere. Qui trovi la migliore cucina casalinga nel rispetto della tradizione, ma le novità non mancano. Del resto, anche le locande riflettono il presente. Goditi il sapore!