I migliori ristoranti dell'Alta Austria
Il meglio del meglio della gastronomia dell'Alta Austria è qualcosa di cui andare fieri. Qui sono di casa un numero notevole di ristoranti di alto livello premiati da cappelli e stelle. La cucina spazia da quella più creativa a quella più semplice e mira a perfezionare magistralmente il meglio della regione, tra le più belle del Paese. Ti si aprirà il cuore, te lo promettiamo.
Attersee, Traunsee, Hallstätter See. Questi sono solo tre degli oltre 70 laghi del Salzkammergut, che ospitano anche una vivace gastronomia che non si limita al pesce fresco. I panorami dell'acqua e delle montagne sono straordinari! Ma nascoste nella campagna e in accoglienti cortili ci sono anche squisite gemme culinarie con cuochi che conoscono il loro mestiere e sanno come sorprendere.
"Venite a sedervi!" Questo è spesso il cordiale invito con cui i locandieri dell'Alta Austria accolgono i loro ospiti. Le Wirtshäus, le locande e trattorie tipiche, sono piene di convivialità e di gioia di vivere. Qui trovi la migliore cucina casalinga nel rispetto della tradizione, ma le novità non mancano. Del resto, anche le locande riflettono il presente. Goditi il sapore!
Ristoranti di alta classe in Alta Austria
Con il suo fascino non convenzionale e spesso senza un menu, Philip Rachinger al Mühltalhof dimostra che progresso e concretezza non sono opposti. Grande cucina! I piatti preparati da Max Schellerer al Tanglberg competono con le opere d'arte contemporanea della galleria: un luogo per intenditori. Al Verdi di Linz padre e figlio cucinano insieme; la cucina raffinata è al confine tra regionale e mediterranea. Consigliati i piatti di pesce. Con un team simile, ma composto da madre e figlio, l'incantevole Waldschänke serve "Cibo dell'anima con i migliori prodotti regionali" ai tavoli che in estate sono allestiti nel giardino da cartolina. La "cucina gourmet molto rilassata" con un'attenzione alla stagionalità regionale e accenti internazionali è offerta da Lukas Kienbauer: l’invito è di sentirsi come a casa con gli amici
Ristoranti d'eccellenza dell'Alta Austria
Il nuovo ristorante di design di Lukas Kapeller e Michael Schlöglhofer a Steyr è un "atelier di arte e cucina": quest'ultima è emozionante, onesta e raffinata. Il Holzpoldl di Lichtenberg si considera un "equilibrista culinario posto tra la locanda di campagna e il ristorante gourmet", la cucina di Manuel Grabner è sempre sobria. Le frivolezze non piacciono neppure a Kammer5 che si trova in un'antica casa colonica nella regione dell'Innviertel. Il team serve una simbiosi di cucina locale e francese. "Esperimenti e disobbedienza concreti" è la promessa di Rossbarth a Linz; l'atmosfera è purista e informale. Un'istituzione culinaria è il Gasthof Rahofer a Kronstorf, che cucina con il meglio della semplicità della regione - anche nella nuova linea. Il Göttfried di Linz è altrettanto affermato ed è sinonimo di onesta cucina da bistrot con influenze internazionali.
I ristoranti con un ambiente speciale in Alta Austria
L'incantevole giardino con vista sul lago Attersee sarebbe un motivo sufficiente per visitare il Bräu ma qui si aggiunge la cucina tradizionale a base di pesce fresco di lago, altrettanto convincente. La Bootshaus di Traunkirchen sul lago Traunsee è conosciuta ben oltre i confini del Salzkammergut, Lukas Nagl è un virtuoso della cucina di pesce, ma sa cucinare magistralmente anche la carne. Nuovo è il Beletage con cucina a vista nell'Hotel Post, dove viene servita una "cucina dell'anima da condividere"; mentre una vista sulle montagne completa la vivace cucina da pub della Poststube 1327. Un'eccellente "cucina della natura" viene servita nel Ristorante Rau ai confii delle Alpi calcaree, dove la natura è ancora meravigliosamente selvaggia. Un'esperienza! L'atmosfera sulla Poll’s Kaiserterrasse del famoso Weißes Rössl sul lago Wolfgangsee è davvero esclusiva. Alcuni ingredienti provengono dalla produzione propria del ristorante e la vista sul lago è meravigliosa.
Ristoranti con vista speciale in Alta Austria
Il Bergergut si trova ad Afiesl, un piccolo villaggio nel Mühlviertel. La cucina regionale e artigianale è così squisita che la gente viene da lontano per gustarla. Punto forte: il pane fatto in casa. Nell'idilliaco Landhaus zu Appesbach si servono classici locali e piatti quasi dimenticati in un'atmosfera elegante, con il lago Wolfgangsee a fare da sfondo. Il Ristorante Lackner si trova direttamente sul lago Mondsee e serve pesce fresco di lago, selvaggina e prodotti da forno tradizionali della regione. Un'esperienza speciale è una sosta al Siriuskogl a Bad Ischl, dove Christoph "Krauli" Held e il suo giovane team servono una cucina regionale creativa e non convenzionale con una magnifica vista sul Salzkammergut. Le Therme Geinberg comprendono il Geinberg5, il ristorante si trova vicino al laghetto delle ninfee e si concentra sui migliori ingredienti della regione.
Locande in Alta Austria
Nel Castello Hochhaus a Vorchdorf si trova una locanda finemente arredata con una cucina da trattoria come si deve: solida, semplice e di alta qualità. Il Steegwirt a Bad Goisern è un'istituzione sul lago di Hallstatt e serve piatti classici con un tocco moderno: comprese le frattaglie perché si usa tutto, "dal naso alla coda”. Il Kirchenwirt Diersbach interpreta la tradizione in modo contemporaneo e creativo, giocando magistralmente con i sapori e le consistenze. Il Wirt z'Kraxenberg a Kirchheim, il cui menu stagionale cambia mensilmente, propone piatti semplici e puristi. Nel Mühlviertel, il Keplingerwirt si è fatto un nome: da oltre 30 anni attira persone che amano una cucina semplice e sofisticata. Da provare il Grammeltascherl (pasta sfoglia con ciccioli) e crauti.
Le trattorie in Alta Austria
Nel Goldener Hirschen a Gmunden, il neo-chef Christoph Parzer si esibisce in un gioco di equilibri culinari tra la tradizionale cucina da taverna e la cucina raffinata, che comprende pesce del lago Traunsee e succulente bistecche. Se ti piace la cucina stagionale genuina e concreta, con accenti innovativi, dovresti fare un salto alla Schmiede nel piccolo villaggio di Pfaffing; i piatti sanno come sorprendere. Esclusività e tradizione si fondono anche alla Malga Moser a Mönchdorf: "Puntiamo su piatti emozionanti che fanno pensare". Nell'accogliente sala del Bergpfeffer (Vorderstoder), vengono serviti piatti strettamente legati alla regione e l'accompagnamento dei vini è superbo. Il Restaurant Rahofer a Steyr, invece, è da quasi 40 anni un appuntamento culinario grazie ai piatti d'ispirazione mediterranea e all'idilliaco cortile interno che ricorda la dolce vita.