Codice di abbigliamento per il Ballo dell'Opera

Lambert Hofer Junior è uno dei fornitori più richiesti sulla scena del ballo viennese. Non appena l'estate volge al termine, l'atelier riceve le prime richieste di abiti per il Ballo dell'Opera. Al culmine del carnevale viennese, i locali di Müllnergasse sono affollati come la pista da ballo dell'Opera di Vienna poco prima della quadriglia di mezzanotte.

"La cultura del ballo viennese è unica", afferma entusiasta Olga Hofer, che per qualche tempo ha gestito da sola l'attività di noleggio di frac e costumi dopo la morte del marito. "In Germania un uomo può andare a un ballo esclusivo in abito nero, ma a Vienna è assolutamente vietato. Lo smoking è il minimo, il frac è meglio". La signora Hofer è ora in pensione, ma anno dopo anno il suo team di sarti aiuta innumerevoli gentiluomini a sistemare un frac in modo che facciano una bella figura all'Opera, alla Hofburg, al Municipio e al Musikverein.