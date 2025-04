Il tesoro imperiale

Il Tesoro Imperiale è una collezione unica di 1.000 anni di storia europea: magnifiche insegne come la Corona Imperiale del Sacro Romano Impero o la Corona Asburgica di Rodolfo II testimoniano il massimo livello di oreficeria. Il tesoro ospita anche misteriosi reperti storici, come la Sacra Lancia, il cui perno centrale si pensa sia uno dei chiodi con cui Cristo fu inchiodato alla croce. Oppure un dente di narvalo gigante, che si pensava fosse il corno dell'unicorno. Un significato mitico è stato attribuito anche a una coppa di agata tardo-antica: per molto tempo si è pensato che fosse il leggendario Santo Graal.

Anche i preziosi tessuti delle teste coronate riservano sorprese: Chi avrebbe mai immaginato che il mantello dell'incoronazione degli Asburgo fosse stato realizzato in un laboratorio normanno in Sicilia e che i tessitori arabi vi avessero cucito non solo leoni e cammelli, ma anche misteriosi caratteri arabi.