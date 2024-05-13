Gastronomia a Vorarlberg
Gustare una cucina naturale e creativa: dalle Alpi, attraverso i pascoli, fino al Lago di Costanza.
Introduction
A Vorarlberg gli chef hanno a disposizione ingredienti eccellenti proprio davanti a casa: frutta e verdura fresca della Valle del Reno, erbe selvatiche dai prati, pesce dal Lago di Costanza e formaggi dai pascoli, come il tipico “Sura Kees”. Nei mercati settimanali, nei negozi agricoli e nelle piccole botteghe di gastronomia troverete specialità regionali e souvenir. Chi lo desidera può anche cimentarsi personalmente in corsi di cucina o di caseificazione.
Gli chef creativi trasformano il buono in qualcosa di ancora migliore: erbe selvatiche, aromi di fieno o mais “Riebel” assumono ruoli nuovi e sorprendenti. Anche formaggi freschi e siero caramellato (“Sig”) rendono i dessert particolari. Spesso l’ambiente, in stile architettura vorarlberghese, completa perfettamente l’esperienza gastronomica. Un birra di una delle birrerie locali, un distillato pregiato o acqua di sorgente fresca rendono il piacere completo.
Consiglio: le escursioni gastronomiche combinano movimento e cucina in modo delizioso, sia in estate che in inverno.
Suggerimenti gastronomici nel Vorarlberg
Esperienze gastronomiche
Escursioni e ciclismo gastronomici
Passeggiate o gite in bici in relax, da una tappa gastronomica all’altra, con vista panoramica sulle montagne – guidati o in autonomia, in famiglia o con gli amici.
Movimento e gastronomia in inverno
Escursioni gastronomiche in inverno o picnic sulla neve: tour del gusto attraverso il paesaggio invernale – dalla colazione al pranzo fino al dessert.
Colazione in montagna in inverno
Iniziate la vostra giornata invernale in quota con una colazione in montagna nel comprensorio sciistico – prelibatezze locali, accoglienti rifugi e ampi panorami montani.
Colazione in montagna in estate
Nei rifugi di montagna e sugli alpeggi gestiti del Vorarlberg potrete gustare prodotti locali come Riebel e Sura Kees – prima o dopo l’escursione.
Mangiare con vista
I ristoranti gastronomici del Vorarlberg uniscono cucina d’eccellenza a location da sogno: panorami in montagna, vista sul lago o atmosfera da castello.
Corsi di cucina e pasticceria
Cucina creativa del Vorarlberg, il più possibile a km zero. Nei corsi di cucina, chef e pasticceri condividono la loro filosofia e la loro arte.
Escursioni tra erbe e prati
Percorrere boschi, esplorare torbiere, scoprire i segreti delle erbe: guide naturalistiche ed esperte di erbe aprono il mondo sensoriale del Vorarlberg.
Preziosi come l’oro: i prodotti del Vorarlberg
Pesce del Lago di Costanza
Nel Lago di Costanza vivono 30 specie di pesci. Gli chef trasformano il siluro e altri pesci locali in delizioso ceviche.
Formaggio di capra
Prati estivi pieni di erbe: le capre mangiano trifoglio, piantaggine e altro. Alla Fattoria Metzler a Egg nascono mix di fiori, formaggio e rotolini di formaggio.
Fairkocht
Storie in un barattolo: Fairkocht offre specialità regionali – pure, naturali, eque e sostenibili, con sale, erbe e spezie di Sonnentor.
Pecora di montagna del Montafon
Oltre alla razza Bruna, lo Steinschaf è l’unica razza animale originaria del Vorarlberg. Grazie a 30 allevatori, il numero è cresciuto da 40 a circa 700 esemplari.
Distilleria di montagna Löwen
La distilleria di montagna Löwen ad Au nel Bregenzerwald produce gin, distillati, acquaviti, distillati di frutta e liquori: dal gusto moderno e ingredienti selezionatie.
Whisky da mais Riebel
La distilleria Broger: artigianato vorarlberghese in azienda familiare. Da ingredienti locali e tradizione nascono whisky, gin, rum, distillati pregiati e liquori.
Sura Kees
Un'antica tradizione sarebbe stata quasi cancellata se non fosse stata riportata in auge 30 anni fa. I Celti conoscevano già il formaggio acido fermentato, in breve sura kees. Tuttavia, a questo formaggio non è stato popolare per molto tempo. Un tempo considerato un formaggio per poveri, il formaggio leggero è stato sostituito dal più grasso formaggio a base di caglio. Il caglio viene aggiunto al latte per indurre la coagulazione. In questo modo si forma la cagliata. La cagliata viene pressata in stampi per un'ulteriore maturazione, che ne provoca la solidificazione. Il formaggio fermentato acido, invece, viene prodotto senza caglio.
I migliori chef della regione apprezzano questa tipologia di formaggio nei loro piatti. Il giovane e delicato Sura Kees con quinoa e zucchine diventa rapidamente un piatto estivo leggero. Anche l'abbinamento con lo speck è molto apprezzato. Solo meno leggero.
Scoprite le eccellenze autentiche del Vorarlberg!
Estasi senza zucchero: Raphaela Wirrer, chef pâtissière dell’Hotel Hirschen a Schwarzenberg, dona una nota innovativa a una specialità del Vorarlberg – i Kartoffelschupfnudeln – reinterpretandoli in chiave senza zucchero.
Io vedo. Io cucino: Franziska Hiller è chef bio e anima della #wildeweiberküche al Biohotel Schwanen di Bizau, nel Bregenzerwald. Il suo motto è “Reduce to the max”: le donne sono sempre state la forza trainante del Schwanen.
Zero Waste e verdure: Al Vetterhof di Lustenau non c’è spreco biologico: tutto viene compostato e restituito ai campi come concime. Grazie a una rotazione colturale varia, crescono stagionalmente cavoli, rape, melanzane, pak choi, pastinache, pomodorini e zucchine.