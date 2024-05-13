Nel Vorarlberg, gli chef hanno i migliori ingredienti a portata di mano: frutta e verdura fresca dalla Valle del Reno, erbe selvatiche dai prati, pesce dal Lago di Costanza e formaggio dalle malghe, come il tipico “Sura Kees”. Le specialità regionali e i souvenir si trovano nei mercati settimanali, nelle fattorie e nei piccoli negozi di gastronomia. Se volete, potete cimentarvi in cucina o cucinare a fuoco lento.

I cuochi più creativi riescono a ottenere cose ancora migliori dalle cose buone: erbe selvatiche, aromi di fieno o Riebelmais assumono nuovi ruoli entusiasmanti. Anche la crema di formaggio e il siero di latte caramellato (“Sig”) rendono speciali i dessert. L'ambiente, nello stile dell'architettura del Vorarlberg, spesso completa perfettamente l'esperienza gustativa.

Se a ciò si aggiunge una birra di uno dei birrifici locali, un'ottima grappa o acqua fresca di sorgente, il piacere è completo. Suggerimento: le escursioni di piacere combinano esercizio fisico e delizie culinarie in modo delizioso, sia in estate che in inverno.