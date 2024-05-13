Three gourmet plates with artfully arranged vegetable dishes, flowers and herbs, overhead view.
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Gastronomia a Vorarlberg
Gustare una cucina naturale e creativa: dalle Alpi, attraverso i pascoli, fino al Lago di Costanza.

Assaporare una gastronomia naturale e creativa: dalle Alpi, attraverso i pascoli, fino al Lago di Costanza.

A Vorarlberg gli chef hanno a disposizione ingredienti eccellenti proprio davanti a casa: frutta e verdura fresca della Valle del Reno, erbe selvatiche dai prati, pesce dal Lago di Costanza e formaggi dai pascoli, come il tipico “Sura Kees”. Nei mercati settimanali, nei negozi agricoli e nelle piccole botteghe di gastronomia troverete specialità regionali e souvenir. Chi lo desidera può anche cimentarsi personalmente in corsi di cucina o di caseificazione.

Gli chef creativi trasformano il buono in qualcosa di ancora migliore: erbe selvatiche, aromi di fieno o mais “Riebel” assumono ruoli nuovi e sorprendenti. Anche formaggi freschi e siero caramellato (“Sig”) rendono i dessert particolari. Spesso l’ambiente, in stile architettura vorarlberghese, completa perfettamente l’esperienza gastronomica. Un birra di una delle birrerie locali, un distillato pregiato o acqua di sorgente fresca rendono il piacere completo.

Consiglio: le escursioni gastronomiche combinano movimento e cucina in modo delizioso, sia in estate che in inverno.

Suggerimenti gastronomici nel Vorarlberg

Mangiare e bere nel Vorarlberg

Piacere e architettura

La cultura del formaggio nel Vorarlberg

Escursioni gastronomiche nel Vorarlberg

Chef innovativi

Esperienze gastronomiche

Escursioni e ciclismo gastronomici

Passeggiate o gite in bici in relax, da una tappa gastronomica all’altra, con vista panoramica sulle montagne – guidati o in autonomia, in famiglia o con gli amici.

Escursioni e ciclismo gastronomici

Movimento e gastronomia in inverno

Escursioni gastronomiche in inverno o picnic sulla neve: tour del gusto attraverso il paesaggio invernale – dalla colazione al pranzo fino al dessert.

Movimento e gastronomia in inverno

Colazione in montagna in inverno

Iniziate la vostra giornata invernale in quota con una colazione in montagna nel comprensorio sciistico – prelibatezze locali, accoglienti rifugi e ampi panorami montani.

Colazione in montagna in inverno

Colazione in montagna in estate

Nei rifugi di montagna e sugli alpeggi gestiti del Vorarlberg potrete gustare prodotti locali come Riebel e Sura Kees – prima o dopo l’escursione.

Colazione in montagna in estate

Mangiare con vista

I ristoranti gastronomici del Vorarlberg uniscono cucina d’eccellenza a location da sogno: panorami in montagna, vista sul lago o atmosfera da castello.

Mangiare con vista

Corsi di cucina e pasticceria

Cucina creativa del Vorarlberg, il più possibile a km zero. Nei corsi di cucina, chef e pasticceri condividono la loro filosofia e la loro arte.

Corsi di cucina e pasticceria

Escursioni tra erbe e prati

Percorrere boschi, esplorare torbiere, scoprire i segreti delle erbe: guide naturalistiche ed esperte di erbe aprono il mondo sensoriale del Vorarlberg.

Escursioni tra erbe e prati

Tour gastronomico del gusto

Il ristorante Frööd nel Brandnertal, con una splendida vista sulle montagne del Rätikon, è la prima tappa gastronomica per gli escursionisti.

Tour gastronomico del gusto

Preziosi come l’oro: i prodotti del Vorarlberg

Pesce del Lago di Costanza

Nel Lago di Costanza vivono 30 specie di pesci. Gli chef trasformano il siluro e altri pesci locali in delizioso ceviche.

Pescatore professionista Franz Blum

Formaggio di capra

Prati estivi pieni di erbe: le capre mangiano trifoglio, piantaggine e altro. Alla Fattoria Metzler a Egg nascono mix di fiori, formaggio e rotolini di formaggio.

Fattoria Metzler

Fairkocht

Storie in un barattolo: Fairkocht offre specialità regionali – pure, naturali, eque e sostenibili, con sale, erbe e spezie di Sonnentor.

Fairkocht

Pecora di montagna del Montafon

Oltre alla razza Bruna, lo Steinschaf è l’unica razza animale originaria del Vorarlberg. Grazie a 30 allevatori, il numero è cresciuto da 40 a circa 700 esemplari.

Pecora di montagna del Montafon

Distilleria di montagna Löwen

La distilleria di montagna Löwen ad Au nel Bregenzerwald produce gin, distillati, acquaviti, distillati di frutta e liquori: dal gusto moderno e ingredienti selezionatie.

Distilleria di montagna Löwen

Whisky da mais Riebel

La distilleria Broger: artigianato vorarlberghese in azienda familiare. Da ingredienti locali e tradizione nascono whisky, gin, rum, distillati pregiati e liquori.

Distilleria privata Broger

Cultura della birra

Un tempo quasi ogni locanda produceva birra. La migliore acqua di montagna ne determina gusto e qualità. Oggi vi aspettano tour dei birrifici e corsi di birrificazione.

Cultura della birra
Una stella del formaggio

Sura Kees

Un'antica tradizione sarebbe stata quasi cancellata se non fosse stata riportata in auge 30 anni fa. I Celti conoscevano già il formaggio acido fermentato, in breve sura kees. Tuttavia, a questo formaggio non è stato popolare per molto tempo. Un tempo considerato un formaggio per poveri, il formaggio leggero è stato sostituito dal più grasso formaggio a base di caglio. Il caglio viene aggiunto al latte per indurre la coagulazione. In questo modo si forma la cagliata. La cagliata viene pressata in stampi per un'ulteriore maturazione, che ne provoca la solidificazione. Il formaggio fermentato acido, invece, viene prodotto senza caglio.

I migliori chef della regione apprezzano questa tipologia di formaggio nei loro piatti. Il giovane e delicato Sura Kees con quinoa e zucchine diventa rapidamente un piatto estivo leggero. Anche l'abbinamento con lo speck è molto apprezzato. Solo meno leggero.

Sura Kees del Montafon
#eatAUT

Scoprite le eccellenze autentiche del Vorarlberg!

Estasi senza zucchero: Raphaela Wirrer, chef pâtissière dell’Hotel Hirschen a Schwarzenberg, dona una nota innovativa a una specialità del Vorarlberg – i Kartoffelschupfnudeln – reinterpretandoli in chiave senza zucchero.

Io vedo. Io cucino: Franziska Hiller è chef bio e anima della #wildeweiberküche al Biohotel Schwanen di Bizau, nel Bregenzerwald. Il suo motto è “Reduce to the max”: le donne sono sempre state la forza trainante del Schwanen.

Zero Waste e verdure: Al Vetterhof di Lustenau non c’è spreco biologico: tutto viene compostato e restituito ai campi come concime. Grazie a una rotazione colturale varia, crescono stagionalmente cavoli, rape, melanzane, pak choi, pastinache, pomodorini e zucchine.

Io vedo. Io cucino.

Ricette dal Vorarlberg

Eventi gastronomici

FAQ

Il divertimento e l'architettura creativa nel Vorarlberg hanno molte facce in eccellenti ristoranti, locande rustich.

Nel Vorarlberg, gli chef hanno i migliori ingredienti a portata di mano: frutta e verdura fresca dalla Valle del Reno, erbe selvatiche dai prati, pesce dal Lago di Costanza e formaggio dalle malghe, come il tipico “Sura Kees”. Le specialità regionali e i souvenir si trovano nei mercati settimanali, nelle fattorie e nei piccoli negozi di gastronomia. Se volete, potete cimentarvi in cucina o cucinare a fuoco lento.

I cuochi più creativi riescono a ottenere cose ancora migliori dalle cose buone: erbe selvatiche, aromi di fieno o Riebelmais assumono nuovi ruoli entusiasmanti. Anche la crema di formaggio e il siero di latte caramellato (“Sig”) rendono speciali i dessert. L'ambiente, nello stile dell'architettura del Vorarlberg, spesso completa perfettamente l'esperienza gustativa.

Se a ciò si aggiunge una birra di uno dei birrifici locali, un'ottima grappa o acqua fresca di sorgente, il piacere è completo. Suggerimento: le escursioni di piacere combinano esercizio fisico e delizie culinarie in modo delizioso, sia in estate che in inverno.

Un'antica tradizione sarebbe stata quasi cancellata se non fosse stata riportata in auge 30 anni fa. I Celti conoscevano già il formaggio acido fermentato, in breve sura kees. Tuttavia, a questo formaggio non è stato troppo popolare da molto tempo. Considerato un tempo un formaggio per poveri, questo formaggio leggero fu sostituito da un formaggio cagliato più grasso. Il formaggio fermentato acido, invece, viene prodotto senza caglio.

I migliori chef del Vorarlberg apprezzano questo prodotto e inseriscono il Sura Kees tra gli ingredienti dei loro piatti. Il Sura Kees giovane e delicato con quinoa e zucchine diventa rapidamente un piatto estivo leggero. Anche l'abbinamento con lo speck è molto apprezzato.

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