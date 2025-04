Influenze di terre lontane, maestria di pasticceri e cioccolatieri: i dolci austriaci più famosi sono un peccato di gola che vale la pena concedersi!

Dolci tipici viennesi

La ricetta della Torta Sacher, fiore all'occhiello del cioccolato austriaco, è diventata famosa in tutto il mondo. Ed è solo una delle dolci storie di successo - che si scrivono qui fin dall'epoca imperiale. In Austria, il dolce è importante quanto il Tafelspitz, il bollito di manzo, o gli spatzle al formaggio del piatto principale. E alcuni dolci, come il Kaiserschmarren o i Marillenknödel, i canederli all'albicocca, vengono addirittura serviti come portata principale.

Più di cento anni fa, a Vienna c'erano già diversi pasticceri che si erano fatti un nome. I migliori erano autorizzati a soddisfare la voglia di dolci alla corte imperiale - come fornitori reali e imperiali (in breve: k. u. k.) della corte. Tra questi c'era la famosa pasticceria viennese Demel dove la torta Sacher viene prodotta ancora oggi secondo una ricetta segreta.