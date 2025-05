Transumanza in Austria

Transumanza delle mucche nella Wildschönau

I bovini trascorrono l'estate in 46 malghe a circa 2.000 metri sul livello del mare, sopra Wildschönau. Prima che l'estate in malga volga al termine, gli “Almerer” osservano una tradizione particolare: con un pasto sostanzioso e in compagnia festeggiano la Gru-Nacht, l'ultima notte prima della transumanza.

Gli “Almerer” dovrebbero però concedersi un po' di riposo. Il giorno della transumanza, infatti, devono accompagnare in valle i bovini, decorati in modo elaborato e colorato. Lì vengono accolti con gioia e musica. L'intrattenimento è assicurato anche dal mercato dell'artigianato e dei prodotti agricoli, dove vengono offerte specialità come i “Brodakrapfen” (frittelle), gli “Schmalznudeln” (gnocchi frittini) e il “Krautinger”, il tipico distillato di barbabietola della regione.