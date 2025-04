Il lago Attersee nel Salzkammergut

Escursioni, laghi ed eventi: nella regione di Attersee-Attergau, nel Salzkammergut, la perfetta armonia tra montagna, lago e cultura risuona in modo piacevole.

La regione del parco naturale Attersee-Attergau

Alberi da frutto in fiore in primavera, prati fioriti in estate e boschi dai colori autunnali: la regione di Attersee-Attergau si è sviluppata in un paesaggio culturale che è stato plasmato dall'uomo per secoli. L'uso moderato e la consapevolezza sostenibile hanno preservato il Salzkammergut dell'Alta Austria come un paradiso naturale. Immergersi letteralmente nel lago Attersee e nella regione vicina alla natura soddisfa un desiderio molto particolare: è la combinazione di uno stile di vita alpino tra montagna e lago e l'amore per la musica e l'arte che attira verso questo luogo. L'Attersee riesce a conciliare entrambi: relax e ispirazione.

In vela sull'Attersee – respirare la libertà

Qui soffia il "Rosenwind", il vento particolarmente amato dalla comunità dei velisti per la sua costanza. È magnifico vivere l'esperienza di vedere la barca che improvvisamente sembra scivolare senza peso sul lago, sentire il rumore delle onde, la brezza e il calore del sole. Il grigiore quotidiano lascia spazio all'azzurro turchese del più grande lago interno dell'Austria.