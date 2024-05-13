Three ski tourers with backpacks in snow-covered high mountain landscape, snow-capped peaks in background.
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Vorarlberg in inverno
Vacanze invernali tra sci, benessere, vallate innevate e accoglienza alpina

Vacanze estive
Sciare con ampia vista, camminare con le ciaspole e camminare in inverno attraverso paesaggi silenziosi, in aggiunta momenti di benessere e architettura, che interpreta i

Nell’ovest dell’Austria, incastonato tra il Lago di Costanza e cime innevate, si trova il Vorarlberg – un paradiso per esperienze nella natura e varietà culturale. Qui incontra l’artigianato tradizionale l’architettura moderna, e la convivialità alpina è percepibile in ogni angolo. Quando l’inverno trasforma il paesaggio, nascono immagini come da una fiaba: sciare su pendii perfettamente preparati, camminare con le ciaspole attraverso boschi silenziosi oppure camminare in inverno su sentieri soleggiati lascia vivere intensamente la natura.

La sensazione di vita? Autentica e piena di piacere. La cucina del Vorarlberg è conosciuta per le sue specialità sostanziose, che dopo un giorno nella neve in una baita accogliente hanno un sapore particolarmente buono. Formaggi regionali come il famoso formaggio di montagna e piatti tradizionali come gli Käsknöpfle invitano a soffermarsi.

Chi cerca rilassamento, lo trova in oasi di benessere con vista sulle montagne, prima che arte e cultura da Bregenz fino a Bludenz diano alla giornata una conclusione sorprendente.

Informazioni rapide sul Vorarlberg
Capitale:Bregenz
Superficie:2.600 km²
Popolazione:circa 394.000 (nel 2024)
Riserva della biosfera:1
Parchi naturali:1
Monte Piz Buin:3312m

Eventi nel Vorarlberg
Gli eventi tradizionali e moderni sono illustrati nel Calendario degli eventi

Il Vorarlberg da tutti i punti di vista

Top highlights

Sciare e fare snowboard su 1000 km di piste perfette

Natura intatta e libertà senza limiti con lo scialpinismo

Escursioni invernali su sentieri innevati: pace e natura

Sci di fondo attraverso paesaggi tranquilli e innevati

Vacanze in famiglia sui monti: avventura e tempo per tutti

Architettura moderna in legno e cultura edilizia nelle Alpi

Cultura del formaggio: tradizione, artigianato, divertimento

Attività nel Vorarlberg

Tour

Spirito natalizio con "I suoni musicali del Natale"

Tour architettonico di edifici moderni e tradizionali

Escursioni con le ciaspole in Vorarlberg

Tour guidati con ciaspole, sci e ghiaccio nel Montafon

La leggenda dell'Arlberg

La culla dello sci alpino

Chiunque lo cerchi sulla mappa rimarrà sorpreso: perché non esiste "l'Arlberg". Il massiccio montuoso tra le Alpi della Lechtal e la Verwall prende il nome dall'Arlen, noto anche come pino mugo.

Il paesaggio intorno all'"Arlberg" è considerato la culla dello sci alpino ed è una destinazione iconica per gli appassionati di sport invernali di tutto il mondo. Con una ricca storia che risale agli inizi del XX secolo, questa regione ha dato un contributo decisivo allo sviluppo dello sci. Oggi, Zürs e Lech sono luoghi alla moda e desiderati dagli ospiti estivi e invernali più esigenti. Numerosi ristoranti premiati e un'industria alberghiera entusiasmante danno il tono internazionale sotto l'ombrello dell'"Arlberg".

Lech Zürs am Arlberg

Escursione al patrimonio culturale dell'UNESCO

Nella Großer Walsertal le persone sono in armonia con la natura da secoli e l'uso sostenibile delle risorse naturali è una cosa ovvia. Tradizione e conservazione della natura si completano a vicenda per preservare la biodiversità per le generazioni future.

Le regioni più belle

Regione alpina del Vorarlberg

Regione adatta alle famiglie tra Brandnertal, Bludenz, Klostertal e Großes Walsertal. Ideale per escursioni a piedi, in bicicletta e sugli sci.

Regione alpina del Vorarlberg

Lago di Costanza-Vorarlberg

Arte, danza, musica e vivacità sul Lago di Costanza a Bregenz, Dornbirn, Hohenems e Feldkirch. Momento culturale clou: il Festival di Bregenz.

Lago di Costanza-Vorarlberg

Bregenzerwald

L'architettura in legno e l'artigianato incontrano la creatività culinaria. Vi è anche un'ampia foresta per fare escursioni e altre attività all'aperto.

Bregenzerwald

Kleinwalsertal

Il paradiso dell'escursionismo alpino, accessibile dalla Germania, è noto per la sua vasta gamma di attività sportive.

Kleinwalsertal

Montafon

La valle è circondata da monti: nei villaggi di montagna e nelle malghe è facile rallentare, in alta montagna si può praticare sci, snowboard e alpinismo.

Montafon

Lech Zürs am Arlberg

Un noto comprensorio sciistico, apprezzato per il suo ambiente esclusivo. Bellissime escursioni in estate, tra laghi di montagna e natura.

Lech Zürs am Arlberg

Le città e i luoghi più belli

Bregenz

Tra il Lago di Costanza e le montagne, tra il Kunsthaus e il centro storico, la capitale del Vorarlberg svela il suo incanto invernale.

Bregenz

Bludenz

Un gioiello storico nel sud del Paese, che unisce natura, cultura e fascino meridionale.

Bludenz

Feldkirch

Un incantevole centro storico medievale con piccoli vicoli e lo storico castello di Schattenburg.

Feldkirch

Hohenems

La città ha una ricca storia con le rovine del castello di Alt-Ems e il palazzo rinascimentale.

Hohenems

Dornbirn

La Casa Rossa del 1639, la piazza del mercato e la chiesa di San Martino sono attrazioni storiche.

Dornbirn
Usanze vive nel Vorarlberg

Patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO

La prima domenica dopo il mercoledì delle ceneri, in molte località del Vorarlberg si riaccende ogni anno un'antica tradizione, il tradizionale rogo dei falò. L'usanza ha lo scopo di scacciare l'inverno e portare fortuna. Vengono incendiate torri di legno impilate ad arte. L'esplosione della "strega delle scintille" riempita di polvere in cima è il momento culminante.
A Montafon, la domenica delle scintille si celebra anche la "Scheibenschlagen". Dischi di ontano e betulla vengono posti su bastoncini di nocciolo, fatti brillare e colpiti da un bastoncino. I dischi incandescenti disegnano quindi archi luminosi nell'oscurità. Lo spettacolo infuocato è accompagnato da musica e da cibi e bevande deliziosi, soprattutto il "Funkaküachli", un dolce tradizionale lievitato.

Eventi speciali

Ricette

Canederli al formaggio della Kleinwalsertal

Ogni valle del Vorarlberg ha la sua versione di Käsknöpfle. Nella Kleinwalsertal, la gente li preferisce con un sacco di formaggio di montagna saporito.

Canederli al formaggio della Kleinwalsertal

Alloggi unici

Schwanen: architettura sofisticata e cucina pluripremiata

Post: camere puriste e cucina regionale olistica

Walliserhof: il design incontra lo spirito sportivo

Krone: mobili regionali in legno e squisita cucina gourmet

Hotel Fernblick nel Montafon: hotel 4 stelle per famiglie

Alphotel Hirschegg:4 stelle albergo nel valle kleinwalsertal

Romatik Hotel Krone: 5 stelle comfort con lusso a Lech

Naturhotel Chesa Valisa: 4 stelle superiore a Hirschegg

Wellnesshotel 4-stelle-superiore Warther Hof nel Arlberg

Info sulla protezione del clima

Protezione dei monumenti: un sinonimo di sostenibilità

La conservazione degli edifici storici è un'iniziativa eccezionale in Austria per la protezione del clima. Perché

  • La conservazione dei monumenti consente di risparmiare risorse e di evitare l'impermeabilizzazione degli spazi verdi.

  • La conservazione degli edifici storici svolge un importante ruolo socio-culturale: la conservazione va a vantaggio dell'intera regione, che può ispirare i suoi ospiti con gli edifici storici.

  • Molti edifici storici sono realizzati con materiali naturali provenienti dalle immediate vicinanze. Quando vengono riparati professionalmente, si privilegiano questi materiali da costruzione regionali per preservarne l'originalità.

  • L'esistenza di specie animali e vegetali viene protetta. La tutela dei monumenti è anche la strada giusta da percorrere a livello ecologico.

Protezione dei monumenti in Austria

Domande frequenti

Il Vorarlberg offre oltre 40 comprensori sciistici, dalle grandi regioni come Ski Arlberg, Silvretta Montafon e Damüls–Mellau–Faschina, fino a incantevoli aree familiari nel Brandnertal o nel Kleinwalsertal.

Grazie alla sua posizione alpina, la regione è considerata sicura per la neve: circa due terzi dei comprensori si trovano oltre i 1.000 metri di altitudine, e molte piste arrivano fino a 2.400 metri. Oltre allo sci vario e divertente, numerose attività invernali attendono i visitatori, dal ciaspolare e le passeggiate invernali al relax e alla tipica accoglienza alpina.

Sciare in Vorarlberg

I comprensori sciistici del Vorarlberg sono noti per sci a prova di neve - Circa due terzi della regione si trovano al di sopra dei 1.000 metri sul livello del mare. Molte stazioni sciistiche hanno un'altitudine compresa tra i 1.400 e i 2.400 metri. Il Vorarlberg offre numerose attività in inverno:

Sci e snowboard

Tour sugli sci

Escursioni invernali

Sci di fondo

Vacanze in famiglia in inverno

Slittino

Escursioni con le racchette da neve

Pattinaggio su ghiaccio

La bellezza naturale incontra la ricchezza culturale. Su questo si basano molte delle attività estive che si possono praticare nel Vorarlberg. Qui ce n'è per tutti i gusti: per chi ama la natura, per gli appassionati di cultura o per gli sportivi assetati di avventura.

Escursioni e alpinismo

Ciclismo da diporto e mountain bike

Sport acquatici sul Lago di Costanza

Golf

Parapendio e volo in parapendio

Eventi culturali

Visite a siti storici e musei

Brandnertal la valle familiare del Vorarlberg offre l'esperienza di imponenti montagne, laghi e prati alpini. È un luogo ideale per le vacanze con i bambini e per chi cerca pace e relax nella natura.

Kleinwalsertal anche se geograficamente si trova nel Vorarlberg, la Kleinwalsertal è raggiungibile solo attraverso la Germania. È nota per il suo mondo alpino, dove sono disponibili numerosi sentieri escursionistici.

Klostertal questa tranquilla valle colpisce per la sua grande varietà naturale ed è una porta d'accesso ad alcune delle aree sciistiche più famose dell'Austria. In estate, la valle si trasforma in un paradiso escursionistico con numerosi percorsi attraverso il paesaggio alpino.

Großes Walsertal: Nella Riserva della Biosfera UNESCO, le persone sono in armonia con la natura da secoli e l'uso sostenibile delle risorse naturali è una cosa ovvia. La riserva della biosfera UNESCO è caratterizzata da prati alpini, boschi e torrenti di montagna. Qui tradizione e conservazione della natura si completano a vicenda.

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