Vorarlberg in inverno
Vacanze invernali tra sci, benessere, vallate innevate e accoglienza alpina
Introduction
Nell’ovest dell’Austria, incastonato tra il Lago di Costanza e cime innevate, si trova il Vorarlberg – un paradiso per esperienze nella natura e varietà culturale. Qui incontra l’artigianato tradizionale l’architettura moderna, e la convivialità alpina è percepibile in ogni angolo. Quando l’inverno trasforma il paesaggio, nascono immagini come da una fiaba: sciare su pendii perfettamente preparati, camminare con le ciaspole attraverso boschi silenziosi oppure camminare in inverno su sentieri soleggiati lascia vivere intensamente la natura.
La sensazione di vita? Autentica e piena di piacere. La cucina del Vorarlberg è conosciuta per le sue specialità sostanziose, che dopo un giorno nella neve in una baita accogliente hanno un sapore particolarmente buono. Formaggi regionali come il famoso formaggio di montagna e piatti tradizionali come gli Käsknöpfle invitano a soffermarsi.
Chi cerca rilassamento, lo trova in oasi di benessere con vista sulle montagne, prima che arte e cultura da Bregenz fino a Bludenz diano alla giornata una conclusione sorprendente.
Il Vorarlberg da tutti i punti di vista
Top highlights
Tour
La culla dello sci alpino
Chiunque lo cerchi sulla mappa rimarrà sorpreso: perché non esiste "l'Arlberg". Il massiccio montuoso tra le Alpi della Lechtal e la Verwall prende il nome dall'Arlen, noto anche come pino mugo.
Il paesaggio intorno all'"Arlberg" è considerato la culla dello sci alpino ed è una destinazione iconica per gli appassionati di sport invernali di tutto il mondo. Con una ricca storia che risale agli inizi del XX secolo, questa regione ha dato un contributo decisivo allo sviluppo dello sci. Oggi, Zürs e Lech sono luoghi alla moda e desiderati dagli ospiti estivi e invernali più esigenti. Numerosi ristoranti premiati e un'industria alberghiera entusiasmante danno il tono internazionale sotto l'ombrello dell'"Arlberg".
Escursione al patrimonio culturale dell'UNESCONella Großer Walsertal le persone sono in armonia con la natura da secoli e l'uso sostenibile delle risorse naturali è una cosa ovvia. Tradizione e conservazione della natura si completano a vicenda per preservare la biodiversità per le generazioni future.
Le regioni più belle
Regione alpina del Vorarlberg
Regione adatta alle famiglie tra Brandnertal, Bludenz, Klostertal e Großes Walsertal. Ideale per escursioni a piedi, in bicicletta e sugli sci.
Lago di Costanza-Vorarlberg
Arte, danza, musica e vivacità sul Lago di Costanza a Bregenz, Dornbirn, Hohenems e Feldkirch. Momento culturale clou: il Festival di Bregenz.
Bregenzerwald
L'architettura in legno e l'artigianato incontrano la creatività culinaria. Vi è anche un'ampia foresta per fare escursioni e altre attività all'aperto.
Kleinwalsertal
Il paradiso dell'escursionismo alpino, accessibile dalla Germania, è noto per la sua vasta gamma di attività sportive.
Montafon
La valle è circondata da monti: nei villaggi di montagna e nelle malghe è facile rallentare, in alta montagna si può praticare sci, snowboard e alpinismo.
Le città e i luoghi più belli
Bregenz
Tra il Lago di Costanza e le montagne, tra il Kunsthaus e il centro storico, la capitale del Vorarlberg svela il suo incanto invernale.
Feldkirch
Un incantevole centro storico medievale con piccoli vicoli e lo storico castello di Schattenburg.
Hohenems
La città ha una ricca storia con le rovine del castello di Alt-Ems e il palazzo rinascimentale.
Patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO
La prima domenica dopo il mercoledì delle ceneri, in molte località del Vorarlberg si riaccende ogni anno un'antica tradizione, il tradizionale rogo dei falò. L'usanza ha lo scopo di scacciare l'inverno e portare fortuna. Vengono incendiate torri di legno impilate ad arte. L'esplosione della "strega delle scintille" riempita di polvere in cima è il momento culminante.
A Montafon, la domenica delle scintille si celebra anche la "Scheibenschlagen". Dischi di ontano e betulla vengono posti su bastoncini di nocciolo, fatti brillare e colpiti da un bastoncino. I dischi incandescenti disegnano quindi archi luminosi nell'oscurità. Lo spettacolo infuocato è accompagnato da musica e da cibi e bevande deliziosi, soprattutto il "Funkaküachli", un dolce tradizionale lievitato.
Eventi speciali
Ricette
Alloggi unici
Alphotel Hirschegg:4 stelle albergo nel valle kleinwalsertal
Wellnesshotel 4-stelle-superiore Warther Hof nel Arlberg
Protezione dei monumenti: un sinonimo di sostenibilità
La conservazione degli edifici storici è un'iniziativa eccezionale in Austria per la protezione del clima. Perché
La conservazione dei monumenti consente di risparmiare risorse e di evitare l'impermeabilizzazione degli spazi verdi.
La conservazione degli edifici storici svolge un importante ruolo socio-culturale: la conservazione va a vantaggio dell'intera regione, che può ispirare i suoi ospiti con gli edifici storici.
Molti edifici storici sono realizzati con materiali naturali provenienti dalle immediate vicinanze. Quando vengono riparati professionalmente, si privilegiano questi materiali da costruzione regionali per preservarne l'originalità.
L'esistenza di specie animali e vegetali viene protetta. La tutela dei monumenti è anche la strada giusta da percorrere a livello ecologico.