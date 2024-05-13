Brandnertal la valle familiare del Vorarlberg offre l'esperienza di imponenti montagne, laghi e prati alpini. È un luogo ideale per le vacanze con i bambini e per chi cerca pace e relax nella natura.

Kleinwalsertal anche se geograficamente si trova nel Vorarlberg, la Kleinwalsertal è raggiungibile solo attraverso la Germania. È nota per il suo mondo alpino, dove sono disponibili numerosi sentieri escursionistici.

Klostertal questa tranquilla valle colpisce per la sua grande varietà naturale ed è una porta d'accesso ad alcune delle aree sciistiche più famose dell'Austria. In estate, la valle si trasforma in un paradiso escursionistico con numerosi percorsi attraverso il paesaggio alpino.

Großes Walsertal: Nella Riserva della Biosfera UNESCO, le persone sono in armonia con la natura da secoli e l'uso sostenibile delle risorse naturali è una cosa ovvia. La riserva della biosfera UNESCO è caratterizzata da prati alpini, boschi e torrenti di montagna. Qui tradizione e conservazione della natura si completano a vicenda.