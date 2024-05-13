Introduction
Tra il lago di Costanza e le Alpi, il Vorarlberg offre un'ampia varietà di attività all'aria aperta. Sentieri panoramici, piste ciclabili e percorsi per mountain bike attraversano il territorio, alternando panorami di montagna e rive lacustri.
Una rete di sentieri, impianti di risalita e trasporti pubblici rende facilmente accessibili molte mete escursionistiche. Tra le aree protette spicca la Riserva della Biosfera UNESCO della Grande Walsertal.
A Bregenz il lago incontra la cultura, con il celebre Festival di Bregenz e la sua scenografica Seebühne, oltre a esempi di architettura contemporanea. La gastronomia regionale trova espressione lungo la KäseStrasse Bregenzerwald, dove produttori locali realizzano specialità casearie con ingredienti del territorio e lavorazioni artigianali.
V-CARD Vorarlberg offre 90 mete escursionistiche per la famiglia, tante idee ed esperienze estive con le ferrovie di montagna, nei musei e nelle piscine.
Voralrlberg da tutte le prospettive
Top highlights
Tour
Le regioni più belle
Regione alpina del Vorarlberg
Regione adatta alle famiglie, tra Brandnertal, Bludenz, Klostertal e la Großes Walsertal. Splendida per le escursioni a piedi e in bicicletta.
Bodensee-Vorarlberg
Arte, danza, musica e vivacità sul Lago di Costanza a Bregenz, Dornbirn, Hohenems e Feldkirch. Momento clou della cultura: il Festival di Bregenz.
Bregenzerwald
L'architettura in legno e l'artigianato incontrano la creatività culinaria. Vi è anche un'ampia foresta per fare escursioni e altre attività all'aperto.
Kleinwalsertal
Il paradiso dell'escursionismo alpino, accessibile solo dalla Germania, è noto per la sua vasta gamma di attività sportive.
Montafon
La valle è circondata da alte montagne: nei villaggi di montagna e nei pascoli alpini si può rallentare e praticare l'escursionismo, la mountain bike e l'alpinismo
Le città e i luoghi più belli
Feldkirch
Un incantevole centro storico medievale con piccoli vicoli e lo storico castello di Schattenburg.
Hohenems
La città ha una ricca storia con le rovine del castello di Alt-Ems e il palazzo rinascimentale.
Usanze vive nel Vorarlberg
La prima domenica dopo il mercoledì delle ceneri, in molte località del Vorarlberg si rinnova ogni anno un'antica tradizione: il tradizionale rogo delle scintille. L'usanza ha lo scopo di scacciare l'inverno e portare fortuna alla popolazione. Vengono incendiate torri di legno impilate ad arte. L'esplosione della "strega delle scintille" riempita di polvere in cima è il momento culminante.
A Montafon, la domenica delle scintille si celebra anche la "Scheibenschlagen". Dischi di ontano e betulla vengono posti su bastoncini di nocciolo, fatti brillare e colpiti da un bastoncino. I dischi incandescenti disegnano quindi archi luminosi nell'oscurità. Lo spettacolo infuocato è accompagnato da musica e da cibi e bevande deliziosi, soprattutto il "Funkaküachli", un dolce tradizionale a base di lievito.
Eventi speciali
La primavera di Bregenz
Da marzo a giugno, il Festival Internazionale della Danza presenta compagnie internazionali, una nuova produzione dell'aktionstheater ensemble e una coproduzione con il Kunsthaus, ispirate al motto "Keep Dreaming, Baby".
Ricette
Ragù di cervo
Tutti gli appassionati di affettati attendono già in autunno una versione particolarmente sofisticata del loro piatto preferito.
Torta crumble di prugne: Zwetschken Streuselkuchen
La torta crumble di prugne è un dolce tradizionale austriaco e tedesco a base di prugne (Zwetschken) e una copertura di crumble (briciole di burro, zucchero e farina).
Alloggi unici
Artigianato e tradizioni nel Vorarlberg
L'artigianato e le tradizioni del Vorarlberg sono strettamente legati ai materiali, alle tecniche e alle caratteristiche del territorio. In molte località, usanze come la transumanza dagli alpeggi e le tradizioni stagionali vengono ancora oggi tramandate insieme alle lavorazioni artigianali.
Nella Foresta di Bregenz, laboratori, atelier e aziende a conduzione familiare realizzano manufatti in legno, metallo e tessuti. Molte tecniche vengono tramandate di generazione in generazione e reinterpretate in chiave contemporanea. Iniziative come il Werkraum Bregenzerwald riuniscono numerose imprese artigiane e promuovono lo scambio di conoscenze, la formazione e la valorizzazione del sapere artigianale. Visitare questi luoghi permette di conoscere da vicino materiali, tecniche e processi produttivi, scoprendo il legame tra artigianato, design e vita quotidiana nel Vorarlberg.