Estate nella Brandnertal
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Vorarlberg
Vacanze estive tra montagne, lago di Costanza e architettura

Vacanze invernali
Tra il lago di Costanza e le Alpi, il Vorarlberg unisce natura, architettura e cultura. Montagne, architettura in legno e gastronomia regionale ne raccontano l'identità.

Tra il lago di Costanza e le Alpi, il Vorarlberg offre un'ampia varietà di attività all'aria aperta. Sentieri panoramici, piste ciclabili e percorsi per mountain bike attraversano il territorio, alternando panorami di montagna e rive lacustri.

Una rete di sentieri, impianti di risalita e trasporti pubblici rende facilmente accessibili molte mete escursionistiche. Tra le aree protette spicca la Riserva della Biosfera UNESCO della Grande Walsertal.

A Bregenz il lago incontra la cultura, con il celebre Festival di Bregenz e la sua scenografica Seebühne, oltre a esempi di architettura contemporanea. La gastronomia regionale trova espressione lungo la KäseStrasse Bregenzerwald, dove produttori locali realizzano specialità casearie con ingredienti del territorio e lavorazioni artigianali.

Informazioni rapide sul Vorarlberg
Capitale:Bregenz
Superficie:2.600 km²
Popolazione:circa 413.000 (nel 2025)
Riserva della biosfera:1
Parchi naturali:1
Monte Piz Buin:3312m

V-CARD Vorarlberg offre 90 mete escursionistiche per la famiglia, tante idee ed esperienze estive con le ferrovie di montagna, nei musei e nelle piscine.

Eventi nel Vorarlberg
Gli eventi tradizionali e moderni sono illustrati nel calendario degli eventi

Voralrlberg da tutte le prospettive

Top highlights

Il Lago di Costanza: destinazione di cultura e relax

Kunsthaus Bregenz: arte contemporanea al Bodensee

Natura e montagna: tra vette e valli silenziose

Architettura in legno e cultura del costruire

Vacanze in famiglia: natura, avventura e tempo insieme

La cultura del formaggio: tradizione, artigianalità e sapori

Riserva della Biosfera UNESCO della Grande Walsertal

Vacanze benessere nel Vorarlberg: relax tra montagne e laghi

Pista ciclabile del Lago di Costanza

Attività nel Vorarlberg

Tour

Navigazione sul Bodensee: escursioni in battello da Bregenz

Tour architettonico nel Vorarlberg: tradizione e modernità

Sentiero ad anello "Min Weag": 31 tappe nella natura

Escursioni nel Vorarlberg

Le regioni più belle

Regione alpina del Vorarlberg

Regione adatta alle famiglie, tra Brandnertal, Bludenz, Klostertal e la Großes Walsertal. Splendida per le escursioni a piedi e in bicicletta.

Regione alpina del Vorarlberg

Bodensee-Vorarlberg

Arte, danza, musica e vivacità sul Lago di Costanza a Bregenz, Dornbirn, Hohenems e Feldkirch. Momento clou della cultura: il Festival di Bregenz.

Lago di Costanza-Vorarlberg

Bregenzerwald

L'architettura in legno e l'artigianato incontrano la creatività culinaria. Vi è anche un'ampia foresta per fare escursioni e altre attività all'aperto.

Bregenzerwald

Kleinwalsertal

Il paradiso dell'escursionismo alpino, accessibile solo dalla Germania, è noto per la sua vasta gamma di attività sportive.

Kleinwalsertal

Montafon

La valle è circondata da alte montagne: nei villaggi di montagna e nei pascoli alpini si può rallentare e praticare l'escursionismo, la mountain bike e l'alpinismo

Montafon

Lech Zürs am Arlberg

In estate, la nota regione sciistica è un luogo meraviglioso per escursioni, golf e mountain bike tra laghi di montagna e natura.

Lech Zürs am Arlberg

Le città e i luoghi più belli

Bludenz

Un gioiello storico nel sud del Paese, che unisce natura, cultura e fascino meridionale.

Bludenz

Feldkirch

Un incantevole centro storico medievale con piccoli vicoli e lo storico castello di Schattenburg.

Feldkirch

Hohenems

La città ha una ricca storia con le rovine del castello di Alt-Ems e il palazzo rinascimentale.

Hohenems

Dornbirn

La Casa Rossa del 1639, la piazza del mercato e la chiesa di San Martino sono attrazioni storiche.

Dornbirn
Patrimonio immateriale dell'UNESCO

Usanze vive nel Vorarlberg

La prima domenica dopo il mercoledì delle ceneri, in molte località del Vorarlberg si rinnova ogni anno un'antica tradizione: il tradizionale rogo delle scintille. L'usanza ha lo scopo di scacciare l'inverno e portare fortuna alla popolazione. Vengono incendiate torri di legno impilate ad arte. L'esplosione della "strega delle scintille" riempita di polvere in cima è il momento culminante.

A Montafon, la domenica delle scintille si celebra anche la "Scheibenschlagen". Dischi di ontano e betulla vengono posti su bastoncini di nocciolo, fatti brillare e colpiti da un bastoncino. I dischi incandescenti disegnano quindi archi luminosi nell'oscurità. Lo spettacolo infuocato è accompagnato da musica e da cibi e bevande deliziosi, soprattutto il "Funkaküachli", un dolce tradizionale a base di lievito.

Eventi speciali

La primavera di Bregenz

14-3-2026 – 11.06.2026
Festspielhaus, Bregenz, 6900 Bregenz

Da marzo a giugno, il Festival Internazionale della Danza presenta compagnie internazionali, una nuova produzione dell'aktionstheater ensemble e una coproduzione con il Kunsthaus, ispirate al motto "Keep Dreaming, Baby".

Scopri di più
29/04/2026 – 04/10/2026
08/07/2026 – 16/08/2026
Feldkirch

Ricette

Ragù di cervo

Tutti gli appassionati di affettati attendono già in autunno una versione particolarmente sofisticata del loro piatto preferito.

Ragù di cervo

Torta crumble di prugne: Zwetschken Streuselkuchen

La torta crumble di prugne è un dolce tradizionale austriaco e tedesco a base di prugne (Zwetschken) e una copertura di crumble (briciole di burro, zucchero e farina).

Torta crumble di prugne: Zwetschken Streuselkuchen

Canederli al formaggio della Kleinwalsertal

Ogni valle del Vorarlberg ha la sua versione di Käsknöpfle. Nella Kleinwalsertal, la gente li preferisce con un sacco di formaggio di montagna saporito.

Canederli al formaggio della Kleinwalsertal

Alloggi unici

Biohotel Schwanen nel Bregenzerwald: piacere a 4 stelle

Hotel Post Bezau: 4 stelle superior, cucina consapevole

Walliserhof nella Brandnertal: design incontra lo sport

Hotel Krone a Hittisau: design locale, cucina gourmet

Hotel Fernblick Montafon: 6 saune, infinity- e sky Pool

Alphotel Hirschegg a Kleinwalsertal a 4 stelle per famiglie

Romantik Hotel Krone a Lech: comfort a 5 stelle

Naturhotel Chesa Valisa a Hirschegg: 4 stelle superior

Wellnesshotel Warther Hof am Arlberg: 4 stelle superior

La sostenibilità nelle tradizioni

Artigianato e tradizioni nel Vorarlberg

L'artigianato e le tradizioni del Vorarlberg sono strettamente legati ai materiali, alle tecniche e alle caratteristiche del territorio. In molte località, usanze come la transumanza dagli alpeggi e le tradizioni stagionali vengono ancora oggi tramandate insieme alle lavorazioni artigianali.

Nella Foresta di Bregenz, laboratori, atelier e aziende a conduzione familiare realizzano manufatti in legno, metallo e tessuti. Molte tecniche vengono tramandate di generazione in generazione e reinterpretate in chiave contemporanea. Iniziative come il Werkraum Bregenzerwald riuniscono numerose imprese artigiane e promuovono lo scambio di conoscenze, la formazione e la valorizzazione del sapere artigianale. Visitare questi luoghi permette di conoscere da vicino materiali, tecniche e processi produttivi, scoprendo il legame tra artigianato, design e vita quotidiana nel Vorarlberg.

Werkraum Bregenzerwald

FAQs

La bellezza naturale incontra la ricchezza culturale. Questa è la base di molte attività estive che si possono praticare nel Vorarlberg. Qui ce n'è per tutti i gusti: per chi ama la natura, per gli appassionati di cultura o per gli sportivi con il gusto dell'avventura.

Escursioni e alpinismo

Ciclismo e mountain bike

Sport acquatici sul Lago di Costanza

Golf

Parapendio e volo in parapendio

Eventi culturali

Visite a siti storici e musei

Brandnertal: Questa valle del Vorarlberg è caratterizzata da montagne, laghi e alpeggi. È una meta apprezzata per le vacanze in famiglia e da chi cerca tranquillità a contatto con la natura.

Kleinwalsertal: Pur trovandosi geograficamente nel Vorarlberg, la Kleinwalsertal è raggiungibile su strada solo attraverso la Germania. È nota per il suo paesaggio alpino e per la fitta rete di sentieri escursionistici.

Klostertal: Questa valle tranquilla si distingue per la varietà dei suoi paesaggi naturali ed è considerata una porta d'accesso ad alcune delle più note aree sciistiche dell'Austria. In estate offre numerosi itinerari escursionistici tra le Alpi.

Grande Walsertal: La Grande Walsertal è riconosciuta come Riserva della Biosfera UNESCO. La regione comprende alpeggi, boschi e torrenti di montagna ed è sede di progetti dedicati alla gestione del paesaggio, allo sviluppo regionale e alla tutela della biodiversità.

Tra le attrazioni più conosciute del Vorarlberg figurano il Pfänder, con la funivia Pfänderbahn e il panorama sul Lago di Costanza, la Schattenburg di Feldkirch e musei come il Kunsthaus Bregenz e l'inatura di Dornbirn. Tra i luoghi di particolare interesse della regione rientra anche la Riserva della Biosfera UNESCO della Grande Walsertal.

Il Vorarlberg è raggiungibile in treno, in auto o in aereo. Gli aeroporti più vicini sono Friedrichshafen e San Gallo-Altenrhein. I collegamenti ferroviari servono, tra le altre, le città di Bregenz, Dornbirn, Feldkirch e Bludenz. Sul territorio, la rete di treni, autobus e bus escursionistici facilita gli spostamenti.

Tra gli eventi più noti figurano il Festival di Bregenz, celebre per il suo palcoscenico galleggiante sul lago. Manifestazioni come il Poolbar Festival, la Schubertiade e il Montafoner Resonanzen propongono programmi di musica e cultura in diverse forme espressive

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