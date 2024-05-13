Mühlviertel
Altopiani granitici, boschi incantati, tradizione brassicola e autentici momenti di gusto
Introduction
Tra il Danubio a sud e la Selva Boema a nord si estende il Mühlviertel, una regione dell’Alta Austria profondamente legata alle proprie radici. I due fiumi che le danno il nome, il Grande e il Piccolo Mühl – entrambi affluenti del Danubio – attraversano con vigore il paesaggio, modellando valli fluviali e gole profonde che regalano scorci mozzafiato.
Ma il fascino del Mühlviertel non si limita alla natura: questa terra è celebre anche per le sue aziende artigianali storiche, le zone montane d’altura e le tipiche fattorie in granito, costruite con pietre bianche e grigie macchiate dal tempo. A completare questo quadro pittoresco, si trovano maestose fortezze, castelli ricchi di storia, dolci colline e prati estivi che esplodono in un verde intenso.
Il Mühlviertel in tutte le prospettive
Top highlights
Stampa blu e tessitura del Mühlviertel
Da secoli nel Mühlviertel si pratica l'artigianato con grande cura. Chi è interessato all'industria tessile del Mühlviertel dovrebbe visitare il Centro Tessile di Haslach, un'area industriale storica con un museo e un centro di produzione e formazione.
Famosa è la stampa blu del Mühlviertel su tessuti di lino, che vengono tinti di blu in tinozze e poi stampati con motivi. La ricetta di questo processo è un segreto della famiglia Wagner, l'unica a mantenere questa tradizione. La stampa blu è stata dichiarata dall'UNESCO patrimonio culturale immateriale.
Ricette
Lenticchie con Speck (pancetta austriaca) e Knödel
Le lenticchie con Speck e Knödel sono un piatto tradizionale austriaco composto da lenticchie, pancetta tipica austriaca (Speck) e canederli (Knödel).
Alloggi unici
Artigianato e tradizioni
La cura delle usanze e delle tradizioni in Austria è strettamente legata alla sostenibilità. Tradizioni come la transumanza, le feste popolari e l'artigianato regionale testimoniano un profondo rispetto per la natura e le risorse. Queste usanze promuovono la comprensione e l'apprezzamento della flora e della fauna locali, nonché la consapevolezza ambientale.
Ma le usanze e le tradizioni rafforzano anche la sostenibilità sociale: feste tradizionali come l'alzata dell'albero di maggio, le feste pasquali o le usanze natalizie rafforzano il senso di comunità e l'impegno comune per la cura della regione. Il patrimonio culturale immateriale onora i rituali tradizionali, le usanze e l'artigianato che vengono tramandati di generazione in generazione. Chi, in qualità di ospite, vive queste tradizioni, si immerge nella cultura e nello stile di vita austriaci, rafforzando a sua volta l'identità locale.