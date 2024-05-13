Three hikers on a ridge path with green meadow, dramatic rock faces and blue sky in background.
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Wilder Kaiser nel Tirolo
Vacanze nella natura e avventure in montagna nelle Alpi di Kitzbühel

Cime imponenti, foreste lussureggianti e acque cristalline: la regione del Wilder Kaiser in Tirolo è un paradiso per gli amanti della natura.

Il Wilder Kaiser si erge maestoso dal paesaggio con le sue vette impressionanti. Delimitato a sud dalle dolci colline delle Alpi di Kitzbühel, si estende una riserva naturale di oltre 100 chilometri quadrati. Un'oasi di biodiversità che offre un habitat incontaminato ai tipici abitanti delle Alpi, come aquile reali, ghiri e camosci.

Gli amanti della natura non sono gli unici a trarre vantaggio dalla regione del Wilder Kaiser: In estate tour in mountain bike lungo le acque impetuose e le arrampicate su ripide pareti rocciose garantiscono il divertimento sportivo. In inverno, con oltre 275 chilometri di piste, il comprensorio sciistico a cinque stelle è una classe a sé stante. Prelibatezze come il Kaiserschmarren offrono delizie culinarie tutto l'anno: tutti si sentono re di fronte alle montagne del Kaiser.

Informazioni rapide sulla regione del Wilder Kaiser
Altitudine: 2.344 m sul livello del mare
Piste da sci:275 km
Rifugi: 80
Sentieri escursionistici:274 percorsi
Arrivare
Eventi

La Wilder Kaiser Guest Card viene consegnata gratuitamente all'arrivo presso l'alloggio prenotato ed è valida per tutta la durata del soggiorno. Ti permette di scoprire la regione del Wilder Kaiser intorno ai villaggi di Ellmau, Going, Scheffau e Söll a un prezzo ragionevole.

Wilder Kaiser da tutte le prospettive

Top highlights

SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental: su 275 km di piste

Ferrovie di montagna in qualsiasi stagione dell'anno

Vacanze in famiglia: godersi una vacanza insieme

7 mondi dell’esperienza montana: scoprire la natura giocando

Sport di montagna: Montagne da sperimentare

Riserva naturale Wilder Kaiser: un'esperienza nella natura

Attività nella regione del Wilder Kaiser

Tour

Tour: escursioni e gite guidate in estate

Escursioni invernali guidate: esplorare il paesaggio

Kaiserkrone: 5 giorni, 60 km, 4.000 m dislivello

Eventi speciali

Ricette

Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti

I "Tiroler Knödel", conosciuti anche come canederli, sono un piatto tradizionale della cucina tirolese, amati per la loro semplicità e il loro gusto rustico.

Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti

Canederli al formaggio

Per una delizia culinaria vi consigliamo i Kaspressknödel dei tesori della cucina Kössen.

Canederli al formaggio

Zuppa di pretzel

La zuppa di pretzel è una ricetta tipica della Wildschönau in Tirolo. In realtà non è una zuppa, anche se viene etichettata come tale.

Zuppa di pretzel

Alloggi unici

Bio-albergo Stanglwirt a Going con 5 stelle

Kaiserhof a Ellmau: albergo del lusso con 5 stelle

Hochfilzer: hotel & chalet a Söll con 4 stelle superiore

Hotel Kaiserblick a Ellmau: 4 stelle superiore

Kaiserlodge a Scheffau: soggiornare in appartamenti e suite

Natura per tutti

Sostenibilità nella regione del Wilder Kaiser

Cime mozzafiato e sostenibilità: al Wilder Kaiser entrambe le cose stanno a cuore. Chi viene in vacanza qui sperimenta l'ospitalità tirolese dal suo lato più moderno: i viaggiatori in treno vengono portati personalmente al loro alloggio e le e-bike sono disponibili per rilassanti tour esplorativi. Mentre l'acqua cristallina delle montagne genera elettricità pulita, i padroni di casa viziano i loro ospiti con deliziosi prodotti biologici della regione.

Ma la cosa migliore è che l'impressionante mondo delle montagne è davvero aperto a tutti. Grazie a sentieri e strutture ben studiati e privi di barriere architettoniche, giovani e anziani, famiglie e persone con disabilità possono innamorarsi della natura maestosa.

AccessibilitàMobilità

Domande frequenti

La regione del Wilder Kaiser combina la conservazione della natura con il turismo dolce. Oltre ai caratteristici paesaggi montani, l'ampia area protetta offre un'ampia gamma di attività in tutte le stagioni, dalle escursioni e dalle vie di arrampicata allo sci alpino.

  • In Ellmau è un riflesso particolarmente chiaro del cambiamento dei tempi: mentre il tradizionale villaggio di montagna ha mantenuto il suo carattere originale, il Kaiser Bad e Il Mondo Magico di Ellmis sono strutture moderne per il tempo libero delle famiglie.

  • Going ha deliberatamente optato per uno sviluppo più tranquillo. Il villaggio si rivolge principalmente agli ospiti che cercano pace e tranquillità e vogliono vivere la natura proprio davanti alla porta di casa.

  • Scheffau punta sul turismo familiare con il KaiserWelt. Allo stesso tempo, il villaggio è un'importante porta d'accesso alla riserva naturale dei Monti Kaiser Riserva naturale dei Monti Kaiser che è particolarmente adatta per le escursioni giornaliere.

  • In Söll l'acqua delle streghe combina le usanze regionali con un'interpretazione contemporanea: la struttura trasmette in modo giocoso la conoscenza dell'acqua e delle tradizioni locali.

Il Wilder Kaiser si trova nella parte orientale della regione Tirolo a circa un'ora dalle città di Innsbruck, Salisburgo e Monaco di Baviera. La regione si estende tra le città di Kufstein e St. Johann in Tirol e comprende le quattro località turistiche di Ellmau, Going, Scheffau e Söll che si trovano ai piedi delle imponenti montagne. Il Wilder Kaiser, è noto per le sue cime imponenti e offre numerose opportunità per attività all'aria aperta come l'escursionismo e lo sci.

Il Wilder Kaiser, un maestoso massiccio montuoso delle Alpi tirolesi, incanta i suoi visitatori in qualsiasi periodo dell'anno. In estate, innumerevoli sentieri escursionistici conducono attraverso profumati prati alpini a laghi di montagna nascosti, come il cristallino Hintersteiner See. Mentre le famiglie si divertono con le stazioni interattive del Il mondo magico di Ellmi o nell'Acqua delle Streghe Acqua delle Streghe gli amanti dell'avventura possono affrontare le aspre pareti rocciose o godere di una vista dall'alto con il parapendio. Il mondo invernale delle montagne si trasforma in un paradiso per sciatori e snowboarder. Lo SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental con 270 chilometri di piste, mentre gli sciatori di Sci di fondo sci di fondo scivolano attraverso foreste innevate su piste battute. Chi preferisce un ritmo più tranquillo può esplorare la regione con le Racchette da nevecon le racchette da neve Escursioni invernali o cimentarsi nel tradizionale Curling. L'autentica cucina tirolese in rustici rifugi alpini completa l'esperienza nella natura, particolarmente suggestiva con una colazione alpina con vista panoramica sulle montagne.

Il Wilder Kaiser è l'ambientazione della nota serie televisiva "Der Bergdoktor". I quattro villaggi del Kaiser, Ellmau Going, Scheffau e Söll, ospitano molti luoghi famosi per le riprese come la fattoria della famiglia Gruber, l'ambulatorio del medico di montagna, la locanda Wilder Kaiser e il lago Hintersteiner See.

La regione è pioniere del turismo sostenibile: acqua di montagna cristallina genera energia pulita, gli ospiti vengono coccolati con prodotti bio locali e sono disponibili servizi dedicati ai viaggiatori in treno e al noleggio di e-bike.

La regione Wilder Kaiser è adatta alle famiglie tutto l’anno. In estate ci sono mondi avventura come Ellmi’s Zauberwelt o Hexenwasser, facili escursioni con passeggino, sentieri tematici e gite guidate per famiglie. In inverno, scuole di sci con assistenza per bambini, piste per principianti, slittini, sentieri invernali e pattinaggio sul ghiaccio garantiscono divertimento senza pensieri.

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