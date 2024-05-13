Wilder Kaiser nel Tirolo
Vacanze nella natura e avventure in montagna nelle Alpi di Kitzbühel
Introduction
Il Wilder Kaiser si erge maestoso dal paesaggio con le sue vette impressionanti. Delimitato a sud dalle dolci colline delle Alpi di Kitzbühel, si estende una riserva naturale di oltre 100 chilometri quadrati. Un'oasi di biodiversità che offre un habitat incontaminato ai tipici abitanti delle Alpi, come aquile reali, ghiri e camosci.
Gli amanti della natura non sono gli unici a trarre vantaggio dalla regione del Wilder Kaiser: In estate tour in mountain bike lungo le acque impetuose e le arrampicate su ripide pareti rocciose garantiscono il divertimento sportivo. In inverno, con oltre 275 chilometri di piste, il comprensorio sciistico a cinque stelle è una classe a sé stante. Prelibatezze come il Kaiserschmarren offrono delizie culinarie tutto l'anno: tutti si sentono re di fronte alle montagne del Kaiser.
La Wilder Kaiser Guest Card viene consegnata gratuitamente all'arrivo presso l'alloggio prenotato ed è valida per tutta la durata del soggiorno. Ti permette di scoprire la regione del Wilder Kaiser intorno ai villaggi di Ellmau, Going, Scheffau e Söll a un prezzo ragionevole.
Wilder Kaiser da tutte le prospettive
Top highlights
Tour
Eventi speciali
Ricette
Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti
I "Tiroler Knödel", conosciuti anche come canederli, sono un piatto tradizionale della cucina tirolese, amati per la loro semplicità e il loro gusto rustico.
Canederli al formaggio
Per una delizia culinaria vi consigliamo i Kaspressknödel dei tesori della cucina Kössen.
Alloggi unici
Sostenibilità nella regione del Wilder Kaiser
Cime mozzafiato e sostenibilità: al Wilder Kaiser entrambe le cose stanno a cuore. Chi viene in vacanza qui sperimenta l'ospitalità tirolese dal suo lato più moderno: i viaggiatori in treno vengono portati personalmente al loro alloggio e le e-bike sono disponibili per rilassanti tour esplorativi. Mentre l'acqua cristallina delle montagne genera elettricità pulita, i padroni di casa viziano i loro ospiti con deliziosi prodotti biologici della regione.
Ma la cosa migliore è che l'impressionante mondo delle montagne è davvero aperto a tutti. Grazie a sentieri e strutture ben studiati e privi di barriere architettoniche, giovani e anziani, famiglie e persone con disabilità possono innamorarsi della natura maestosa.