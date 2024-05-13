Sostenibilità nella regione del Wilder Kaiser

Cime mozzafiato e sostenibilità: al Wilder Kaiser entrambe le cose stanno a cuore. Chi viene in vacanza qui sperimenta l'ospitalità tirolese dal suo lato più moderno: i viaggiatori in treno vengono portati personalmente al loro alloggio e le e-bike sono disponibili per rilassanti tour esplorativi. Mentre l'acqua cristallina delle montagne genera elettricità pulita, i padroni di casa viziano i loro ospiti con deliziosi prodotti biologici della regione.

Ma la cosa migliore è che l'impressionante mondo delle montagne è davvero aperto a tutti. Grazie a sentieri e strutture ben studiati e privi di barriere architettoniche, giovani e anziani, famiglie e persone con disabilità possono innamorarsi della natura maestosa.