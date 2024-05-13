Alpine roses and stream in foreground, turquoise reservoir lake in valley, snow-capped mountain peaks, Schlegeis, Tyrol.
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Tirolo
Vacanze estive in montagna

Vacanze invernali
Le esperienze della vita alpina promettono leggerezza, che tutti possono percepire nel meraviglioso mondo delle montagne.

Il Tirolo cattura il cuore con le sue imponenti montagne, protagoniste di un paesaggio che sembra uscito da una cartolina. Con oltre il 600 cime che superano i 3.000 metri, questa terra straordinaria si trasforma in un paradiso per escursionisti, ciclisti e amanti della natura, offrendo infinite opportunità per vivere la bellezza alpina. Sorprendentemente, solo il 13% del territorio è abitabile: il resto appartiene alla maestosità delle Alpi, che regalano panorami mozzafiato e momenti indimenticabili in ogni stagione.

Ma il Tirolo non è solo natura. Questa regione incarna l’armonia tra tradizioni secolari e una cultura vivace, dove ogni esperienza si arricchisce grazie alla calda ospitalità tirolese e a un servizio di eccellenza. Qui, il divertimento si sposa con il relax, regalando esperienze adatte a tutta la famiglia: dai festival folkloristici alle passeggiate panoramiche, dalle escursioni avventurose ai momenti di puro relax.

In Tirolo, la natura e il patrimonio culturale si intrecciano in un abbraccio unico, creando un’atmosfera autentica e magica. Ogni angolo racconta una storia, ogni vetta invita alla scoperta. Lasciati conquistare dal fascino senza tempo di questa terra, dove ogni istante diventa un ricordo da custodire.

Informazioni rapide sul Tirolo
Capitale: Innsbruck
Superficie: 12.648 km²
Popolazione:circa 776.000 (al 2024)
Percentuale di foreste: 41,2 %
Monte Grossglockner:3.798 m
Aree sciistiche: 154
Ghiacciaio:5
Terme:6

Eventi in Tirolo
Le manifestazioni tradizionali e moderne sono illustrate nel Calendario degli eventi

Il Tirolo da tutte le prospettive

Top highlights

I Mondi di Cristallo Swarovski: Un mondo di esperienze

Highline 179: il ponte sospeso pedonale più lungo del mondo

Aqua Dome Längenfeld: relax in un paradiso panoramico

Achensee: tuffarsi nel lago balneabile più grande del Tirolo

Area 47: Avventura nel più grande parco divertimenti Austria

007 Elements: il mondo dell'avventura di James Bond a Sölden

Palazzo del ghiaccio: un'immersione nei ghiacci eterni

Attività in Tirolo

Tour

Tour guidati in MTB in Tirolo

Attraverso il parco nazionale con un ranger

Tranquillità & natura incontaminata

Parco Nazionale Alti Tauri

La frenesia della vita quotidiana nelle alte montagne del Parco nazionale degli Parco Nazionale Alti Tauri dimenticati in fretta. L'esperienza di possenti cime di tremila metri, imponenti cascate e ghiacciai aiuta a ricaricare mentalmente - e spesso anche fisicamente - le batterie.

Il Centro del Parco Nazionale di Matrei offre una mostra moderna e interattiva sulle caratteristiche delle Alpi. Da qui si possono anche prenotare i ranger del parco nazionale per un'escursione nella natura selvaggia. Con gli esperti locali, potrete avvistare i "Big Five" della fauna alpina in natura: aquila reale, stambecco, camoscio, gipeto e marmotta. E forse qualche altra delle 15.000 specie animali totali. E gli appassionati della diversità botanica possono esplorare pini cembri, stelle alpine, genziane e molte altre delle 3.500 specie vegetali della regione.

Destinazioni per escursioni in Tirolo

Le regioni più belle

Außerfern: Il consiglio degli insider

Un consiglio da insider tra i tirolesi: immerso in un panorama impressionante, Außerfern offre tutto ciò che chi cerca relax e avventura sta cercando.

Außerfern

Innsbruck: una città a tutto tondo

La regione è composta dalla città di Innsbruck e da 40 villaggi nei dintorni. Dai servizi urbani agli idilli rurali, c'è tutto.

Innsbruck

Tirolo Orientale: sempre più in alto

L'exclave del Tirolo si estende tra gli Alti Tauri e le Dolomiti di Lienz. Qui si ergono nel cielo ben 266 cime di tremila metri.

Tirolo orientale

Oberland tirolese: così originale

Incantevoli villaggi antichi come Spiss, il comune più alto dell'Austria, aspettano di essere esplorati, così come gole, splendide valli alte e foreste di pini cembri.

Oberland tirolese

Unterland tirolese: storicamente imponente

L'Unterland comprende i distretti di Kitzbühel, Kufstein e Schwaz e quindi gran parte della Bassa Valle dell'Inn. Il paesaggio è semplicemente un sogno.

La pianura tirolese

Le città e i luoghi più belli

Ischgl

villaggio da cui fare escursioni nella natura. Escursioni a piedi, in bicicletta o semplicemente per godersi il paesaggio: sarete ricompensati con panorami montani unici.

Ischgl

Seefeld

Con un solo passo siete già in mezzo alla natura: avventure sportive, escursioni rilassanti o semplicemente un luogo preferito per divertirsi.

Seefeld

Serfaus

Serfaus, insieme ai villaggi di Fiss e Ladis sulla terrazza del sole, è la regione perfetta per le vacanze sia in inverno che in estate.

Serfaus

Sölden

L'ex villaggio agricolo di montagna rende felici gli ospiti in vacanza: montagne a perdita d'occhio, boschi incantevoli e aria fresca.

Sölden

Schwaz

La chiesa parrocchiale è la più grande chiesa a sala gotica del Tirolo. Schwaz si è fatta un nome grazie ai suoi giacimenti di argento e rame intorno al 1500.

Schwaz

Hall in Tirolo

Intorno al castello di 700 anni si allineano imponenti case cittadine. La cittadina ha un carattere medievale e vanta uno dei centri storici meglio conservati del Paese.

Hall in Tirolo

Imst

Il centro barocco della Valle dell'Inn, con le sue case cittadine e il monastero, si trova ai margini delle Alpi della Lechtal. Una vivace vita culturale

Imst

Eventi speciali

Eventi in Tirolo in sintesi

Tutti gli eventi più importanti del Tirolo, da quelli culturali a quelli sportivi e culinari.

Eventi in Tirolo

Le corse del bestiame in Tirolo

Quando in autunno gli animali tornano a valle dai pascoli alpini, in molte località si festeggia con feste colorate: una panoramica delle più belle corse di bestiame.

Le corse di bestiame delle Alpi

Festival tirolese di Erl

Il rinomato festival musicale è noto per le sue rappresentazioni di opere liriche, opere orchestrali e musica da camera.

Festival tirolese di Erl

Ricette

Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti

I "Tiroler Knödel", conosciuti anche come canederli, sono un piatto tradizionale della cucina tirolese, amati per la loro semplicità e il loro gusto rustico.

Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti

Krapfen di Zillertal

Con questa ricetta, la specialità tirolese ha lo stesso sapore dell'originale. Le ciambelle ripiene di formaggio grigio sono preparate appositamente per le feste.

Krapfen di Zillertal

Kaiserschmarren

Il Kaiserschmarren è un dolce tradizionale austriaco, una sorta di frittata dolce solitamente servita con marmellata di prugne, composta di mele o altra frutta cotta

Scopri la ricetta

Alloggi unici

Alpenresort Schwarz al Mieminger Plateau: 5 stelle

Das Central a Sölden: 5 stelle

Alpin Resort Sacher a Seefeld: 5 stelle superior

Hotel HENRI a Kitzbühel: Boutiquehotel a 4 stelle

Albergo Waldklause

Cocoon Alpine Boutique Lodge

Lo Zhero

Gradonna Mountain Resort

Brandstetterhof sul lago Achensee: Naturhotel a 4 stelle

Info sulla protezione del clima

Protezione dei monumenti: un sinonimo di sostenibilità

La conservazione degli edifici storici è un'iniziativa di spicco in Austria per la protezione del clima. Perché?

  • La conservazione degli edifici storici può aiutare a risparmiare risorse. Gli edifici esistenti vengono conservati in modo da non dover realizzare nuovi progetti edilizi su spazi verdi.

  • La tutela dei monumenti svolge un importante ruolo socio-culturale, contribuendo alla conservazione degli edifici storici. Ciò può rafforzare l'identità regionale e arricchire l'offerta culturale.

  • Molti edifici storici sono stati costruiti originariamente con materiali naturali, spesso reperiti nella regione. I restauri cercano di utilizzare questi materiali per preservare l'originalità degli edifici.

  • L'esistenza di specie animali e vegetali e dei loro habitat può essere protetta. La tutela dei monumenti è anche la strada giusta da percorrere a livello ecologico.

Domande frequenti

In estate il Tirolo offre un mix speciale di cultura, storia e natura. Le piccole città, in particolare, convincono con i loro incantevoli centri storici, le feste tradizionali e la vicinanza alle montagne. Ecco alcuni dei punti salienti:

Innsbruck il capoluogo del Tirolo combina attrazioni storiche come il Tettuccio d'Oro con un panorama montano mozzafiato. In estate si possono fare escursioni, gite in mountain bike e tour in montagna.

Kufstein la cittadina è caratterizzata dalla sua fortezza e dalla sua posizione sull'Inn. La sua vicinanza alle montagne del Kaiser offre condizioni ideali per gli amanti della natura.

Rattenberg la città più piccola dell'Austria è nota per l'arte della soffiatura del vetro e per i suoi vicoli romantici. Un punto di partenza perfetto per le escursioni nella Alpbachtal.

Hall in Tirolo: Una città medievale con uno dei centri storici più belli dell'Austria. La sua vicinanza alle montagne del Karwendel offre numerose opportunità all'aria aperta.

Numerosi laghi balneari tirolesi ospitano lo stile di vita austriaco: ecco alcuni dei più belli:

Lago Achensee il lago più grande del Tirolo è incastonato tra i monti Karwendel e Rofan. L'acqua cristallina e le numerose opportunità sportive, come la vela e il surf, lo rendono un paradiso per gli amanti della vita all'aria aperta.

Schwarzsee è vicino a Kitzbühel, lo Schwarzsee colpisce per la sua posizione idilliaca e per le acque calde della torbiera, particolarmente benefiche per la salute. Un luogo perfetto per rilassarsi e nuotare.

Plansee il Plansee, vicino a Reutte, è uno dei laghi più puliti del Tirolo. Con le sue acque blu turchese e le montagne circostanti, non è solo ideale per nuotare, ma anche per fare escursioni e immersioni.

Lago di Reither See: Piccolo ma bello: il lago di Reither nella Alpbachtal è un lago balneabile adatto alle famiglie con un'atmosfera idilliaca. Particolarmente adatto per una rilassante giornata di nuoto in montagna.

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