Numerosi laghi balneari tirolesi ospitano lo stile di vita austriaco: ecco alcuni dei più belli:

Lago Achensee il lago più grande del Tirolo è incastonato tra i monti Karwendel e Rofan. L'acqua cristallina e le numerose opportunità sportive, come la vela e il surf, lo rendono un paradiso per gli amanti della vita all'aria aperta.

Schwarzsee è vicino a Kitzbühel, lo Schwarzsee colpisce per la sua posizione idilliaca e per le acque calde della torbiera, particolarmente benefiche per la salute. Un luogo perfetto per rilassarsi e nuotare.

Plansee il Plansee, vicino a Reutte, è uno dei laghi più puliti del Tirolo. Con le sue acque blu turchese e le montagne circostanti, non è solo ideale per nuotare, ma anche per fare escursioni e immersioni.