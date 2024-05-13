Introduction
Il Tirolo cattura il cuore con le sue imponenti montagne, protagoniste di un paesaggio che sembra uscito da una cartolina. Con oltre il 600 cime che superano i 3.000 metri, questa terra straordinaria si trasforma in un paradiso per escursionisti, ciclisti e amanti della natura, offrendo infinite opportunità per vivere la bellezza alpina. Sorprendentemente, solo il 13% del territorio è abitabile: il resto appartiene alla maestosità delle Alpi, che regalano panorami mozzafiato e momenti indimenticabili in ogni stagione.
Ma il Tirolo non è solo natura. Questa regione incarna l’armonia tra tradizioni secolari e una cultura vivace, dove ogni esperienza si arricchisce grazie alla calda ospitalità tirolese e a un servizio di eccellenza. Qui, il divertimento si sposa con il relax, regalando esperienze adatte a tutta la famiglia: dai festival folkloristici alle passeggiate panoramiche, dalle escursioni avventurose ai momenti di puro relax.
In Tirolo, la natura e il patrimonio culturale si intrecciano in un abbraccio unico, creando un’atmosfera autentica e magica. Ogni angolo racconta una storia, ogni vetta invita alla scoperta. Lasciati conquistare dal fascino senza tempo di questa terra, dove ogni istante diventa un ricordo da custodire.
Eventi in Tirolo
Le manifestazioni tradizionali e moderne sono illustrate nel Calendario degli eventi
Il Tirolo da tutte le prospettive
Top highlights
Tour
Parco Nazionale Alti Tauri
La frenesia della vita quotidiana nelle alte montagne del Parco nazionale degli Parco Nazionale Alti Tauri dimenticati in fretta. L'esperienza di possenti cime di tremila metri, imponenti cascate e ghiacciai aiuta a ricaricare mentalmente - e spesso anche fisicamente - le batterie.
Il Centro del Parco Nazionale di Matrei offre una mostra moderna e interattiva sulle caratteristiche delle Alpi. Da qui si possono anche prenotare i ranger del parco nazionale per un'escursione nella natura selvaggia. Con gli esperti locali, potrete avvistare i "Big Five" della fauna alpina in natura: aquila reale, stambecco, camoscio, gipeto e marmotta. E forse qualche altra delle 15.000 specie animali totali. E gli appassionati della diversità botanica possono esplorare pini cembri, stelle alpine, genziane e molte altre delle 3.500 specie vegetali della regione.
Le regioni più belle
Außerfern: Il consiglio degli insider
Un consiglio da insider tra i tirolesi: immerso in un panorama impressionante, Außerfern offre tutto ciò che chi cerca relax e avventura sta cercando.
Innsbruck: una città a tutto tondo
La regione è composta dalla città di Innsbruck e da 40 villaggi nei dintorni. Dai servizi urbani agli idilli rurali, c'è tutto.
Tirolo Orientale: sempre più in alto
L'exclave del Tirolo si estende tra gli Alti Tauri e le Dolomiti di Lienz. Qui si ergono nel cielo ben 266 cime di tremila metri.
Oberland tirolese: così originale
Incantevoli villaggi antichi come Spiss, il comune più alto dell'Austria, aspettano di essere esplorati, così come gole, splendide valli alte e foreste di pini cembri.
Le città e i luoghi più belli
Ischgl
villaggio da cui fare escursioni nella natura. Escursioni a piedi, in bicicletta o semplicemente per godersi il paesaggio: sarete ricompensati con panorami montani unici.
Seefeld
Con un solo passo siete già in mezzo alla natura: avventure sportive, escursioni rilassanti o semplicemente un luogo preferito per divertirsi.
Serfaus
Serfaus, insieme ai villaggi di Fiss e Ladis sulla terrazza del sole, è la regione perfetta per le vacanze sia in inverno che in estate.
Sölden
L'ex villaggio agricolo di montagna rende felici gli ospiti in vacanza: montagne a perdita d'occhio, boschi incantevoli e aria fresca.
Schwaz
La chiesa parrocchiale è la più grande chiesa a sala gotica del Tirolo. Schwaz si è fatta un nome grazie ai suoi giacimenti di argento e rame intorno al 1500.
Hall in Tirolo
Intorno al castello di 700 anni si allineano imponenti case cittadine. La cittadina ha un carattere medievale e vanta uno dei centri storici meglio conservati del Paese.
Eventi speciali
Eventi in Tirolo in sintesi
Tutti gli eventi più importanti del Tirolo, da quelli culturali a quelli sportivi e culinari.
Le corse del bestiame in Tirolo
Quando in autunno gli animali tornano a valle dai pascoli alpini, in molte località si festeggia con feste colorate: una panoramica delle più belle corse di bestiame.
Ricette
Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti
I "Tiroler Knödel", conosciuti anche come canederli, sono un piatto tradizionale della cucina tirolese, amati per la loro semplicità e il loro gusto rustico.
Krapfen di Zillertal
Con questa ricetta, la specialità tirolese ha lo stesso sapore dell'originale. Le ciambelle ripiene di formaggio grigio sono preparate appositamente per le feste.
Alloggi unici
Protezione dei monumenti: un sinonimo di sostenibilità
La conservazione degli edifici storici è un'iniziativa di spicco in Austria per la protezione del clima. Perché?
La conservazione degli edifici storici può aiutare a risparmiare risorse. Gli edifici esistenti vengono conservati in modo da non dover realizzare nuovi progetti edilizi su spazi verdi.
La tutela dei monumenti svolge un importante ruolo socio-culturale, contribuendo alla conservazione degli edifici storici. Ciò può rafforzare l'identità regionale e arricchire l'offerta culturale.
Molti edifici storici sono stati costruiti originariamente con materiali naturali, spesso reperiti nella regione. I restauri cercano di utilizzare questi materiali per preservare l'originalità degli edifici.
L'esistenza di specie animali e vegetali e dei loro habitat può essere protetta. La tutela dei monumenti è anche la strada giusta da percorrere a livello ecologico.