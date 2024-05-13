오스트리아에서 클라이밍

비아 페라타에서 아드레날린을 분출하거나 하이 로프 코스에서 액션을 즐기는 등 오스트리아에서 잊을 수 없는 클라이밍 어드벤처를 경험하세요.

그림처럼 완벽한 풍경과 숨막히는 경치 속에서 즐기는 야외 체험, 이것이 바로 오스트리아에서의 휴가를 즐기고 사랑하는 방식입니다. 보너스로 아드레날린이 솟구치는 짜릿함을 원하시나요? 더 이상 고민하지 마세요. 높은 곳에 위치한 비아 페라타에서 특별한 무언가를 찾든, 온 가족이 함께하는 하이 로프 코스에서 모험을 즐기든, 오스트리아의 다양한 등반 체험이 여러분을 기다리고 있습니다.

등반 경험이 많지 않은 고산 지형에서 모험을 즐기고 싶다면 안전이 잘 갖춰진 비아 페라타가 완벽한 선택입니다. 전문 클라이머가 아니어도 난이도 C 또는 D까지 비아 페라타를 마스터할 수 있습니다. "입문 코스와 약간의 연습만 있으면 된다"는 것이 비아 페라타의 열렬한 등반가들의 말입니다.