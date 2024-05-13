오스트리아에서 즐기는 하이킹
오스트리아의 하이킹 코스는 각기 다른 경험을 제공하며, 그 경로만큼이나 독특합니다.
오스트리아의 하이킹은 인상적인 자연 경험을 제공합니다. 잘 관리된 트레일은 장엄한 알프스와 구불구불한 언덕, 맑은 산호수를 지나갑니다.
그 과정에서 전통적인 산장들이 휴식을 취할 수 있는 완벽한 장소를 제공합니다. 따뜻하고 환영하는 주인들은 아늑한 분위기에서 지역 특선 요리를 손님에게 제공합니다. 이러한 산장에서의 정통 요리와 숨막히는 전망은 하이킹을 경치뿐만 아니라 미식의 하이라이트로 만들어 줍니다.
여름과 가을
겨울
최고의 동반자
하이킹 지도
프라이탁 & 베른트에서 오스트리아에서의 다음 모험을 위한 완벽한 하이킹 가이드, 적합한 하이킹 지도, 그리고 이상적인 책을 선택하세요!
일상에서 벗어난 자연 휴양지
하이킹 호텔
그냥 밖으로 나가세요! 알프스의 가장 아름다운 명소에서 신선한 공기와 훌륭한 서비스, 편안함을 즐겨보세요. 오스트리아 산에서의 휴가는 잊을 수 없는 경험을 보장하며 하이킹 호텔은 하이킹을 위한 완벽한 베이스캠프를 제공합니다.