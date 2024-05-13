오스트리아에서 즐기는 하이킹

오스트리아의 하이킹 코스는 각기 다른 경험을 제공하며, 그 경로만큼이나 독특합니다.

오스트리아의 하이킹은 인상적인 자연 경험을 제공합니다. 잘 관리된 트레일은 장엄한 알프스와 구불구불한 언덕, 맑은 산호수를 지나갑니다.

그 과정에서 전통적인 산장들이 휴식을 취할 수 있는 완벽한 장소를 제공합니다. 따뜻하고 환영하는 주인들은 아늑한 분위기에서 지역 특선 요리를 손님에게 제공합니다. 이러한 산장에서의 정통 요리와 숨막히는 전망은 하이킹을 경치뿐만 아니라 미식의 하이라이트로 만들어 줍니다.