오버 외스터라이히에서 가장 아름다운 명소

오버 외스터라이히와 그 수도인 린츠는 미래적인 기술과 독특한 자연 경험을 동시에 원하는 이들에게 완벽한 여행지입니다.

린츠의 가장 멋진 전망은 푀슬링베르크 에서 즐길 수 있습니다. 린츠의 박물관 렌토스 는 현대 오스트리아 미술을 전시하고 있습니다. 저녁이 되면 다채로운 유리 큐브가 아르스 일렉트로니카 센터 의 변화하는 LED 외관과 상호작용합니다. 폴크스가르텐의 음악 극장 은 볼크스가르텐은 현대 건축과 미디어 기술로 매혹적인 곳입니다. 그리고 무랄 하버 갤러리 는 대규모 도시 예술 작품을 선보입니다.

독특한 자연 체험

오버 외스터라이히는 자연 속에서 힐링할 수 있는 아름다운 장소가 많습니다. 파이브 핑거스 전망대 , 도나우의 절경을 감상할 수 있는 " 슐뢰게너 슐링게 ", 다흐슈타인 동굴 등이 그곳이니다. 장크트 볼프강에서 샤프베르크 기차 를 타고 정상으로 올라가서, 트라운 호수 중간에 위치한 낭만적인 오르트 성 을 방문하거나 클람 성 의 활기찬 중세 시대 속으로 빠져보세요.

만남의 장소