오버 외스터라이히에서 가장 아름다운 명소
린츠의 가장 멋진 전망은 푀슬링베르크에서 즐길 수 있습니다. 린츠의 박물관 렌토스는 현대 오스트리아 미술을 전시하고 있습니다. 저녁이 되면 다채로운 유리 큐브가 아르스 일렉트로니카 센터의 변화하는 LED 외관과 상호작용합니다. 폴크스가르텐의 음악 극장은 볼크스가르텐은 현대 건축과 미디어 기술로 매혹적인 곳입니다. 그리고 무랄 하버 갤러리는 대규모 도시 예술 작품을 선보입니다.
독특한 자연 체험
오버 외스터라이히는 자연 속에서 힐링할 수 있는 아름다운 장소가 많습니다. 파이브 핑거스 전망대, 도나우의 절경을 감상할 수 있는 "슐뢰게너 슐링게", 다흐슈타인 동굴 등이 그곳이니다. 장크트 볼프강에서 샤프베르크 기차를 타고 정상으로 올라가서, 트라운 호수 중간에 위치한 낭만적인 오르트 성을 방문하거나 클람 성의 활기찬 중세 시대 속으로 빠져보세요.
만남의 장소
린츠 근처의 장크트 플로리안 아우구스티니안 수도원은 인상적인 도서관과 오스트리아 바로크 건축의 보물로 유명한 순례지입니다. 슐레글 수도원은 뮐피어텔 지역의 영적 중심지로, 오르간 콘서트로 유명합니다. 슐리어바흐 수도원에서는 수도사들이 유기농 치즈를 만듭니다. 현대적인 유제품 공장에서 방문객들은 치즈 만드는 과정을 지켜보고 유명한 슐리어바흐 치즈를 시식할 수 있습니다.
수도 린츠
아르스 일렉트로니카 센터
전화로 안드로이드와 대화하고, 로봇 바다표범을 쓰다듬거나, 전문가의 안내를 받으며 좋아하는 식물을 복제하는 경험을 할 수 있는 아르스 일렉트로니카 센터는 과학적 발견과 기술적 연결에 대해 체험하며 배울 수 있는 인터랙티브 박물관입니다. 이 아이디어는 실질적인 영향을 미치며, 도나우강에 위치한 유리 큐브의 5,100제곱미터 LED 외관에서 생생하게 드러납니다.
예술과 과학 분야의 전문가들이 관객과의 상호작용을 통해 만들어내는 경험은 매년 린츠에서 열리는 아르스 일렉트로니카 페스티벌에서도 중요한 역할을 합니다. 이 행사는 디지털 미디어 아트를 공공 영역으로 끌어내어 모두가 볼 수 있고 접근할 수 있도록 만듭니다.
린츠의 다른 명소
오버 외스터라이히의 자연 체험
5핑거스 전망대
다흐슈타인 크리펜슈타인 고원에 있는 이 전망대는 400미터 깊이의 심연 위에 우뚝 솟아 있습니다. 다섯 개의 다른 산책로에서 잘츠캄머구트 호수의 압도적인 파노라마가 펼쳐지는 장관을 감상할 수 있습니다. 플랫폼은 자정까지 조명이 켜져 있어 멀리서도 볼 수 있습니다.
다리 하나 전체가 유리로 만들어져 있어 가슴을 두근거리게 할 거예요. 심장이 약한 분들에게는 추천하지 않습니다!
오버 외스터라이히의 또 다른 자연 명소
오버 외스터라이히의 궁전, 성, 수도원
바트 이슐의 황실 빌라: 황실 가족의 여름 별장
"오, 사랑하는 이슐이 얼마나 그리운지," 15살의 프란츠 요제프 왕세자가 1845년 어머니에게 쓴 편지입니다. 소피 대공비가 젊은 신랑 프란츠 요제프 1세와 엘리자벳에게 결혼 선물로 준 황실 별장을 방문하면 신고전주의풍 저택이 왜 황제의 마음속에 비엔나 저택의 화려함보다 훨씬 더 소중했는지 알 수 있습니다.
마치 프란츠 요제프 1세 황제가 사냥이라는 취미에 전념하기 위해 서재를 떠난 지 얼마 되지 않은 것처럼 방들은 여전히 과거의 정취를 물씬 풍깁니다.
오늘날에도 매년 8월 18일 바트 이슐에서는 프란츠 요제프 1세의 생일을 기념하는 '카이저 페스트'가 성대하게 열리고 있습니다.
오버 외스터라이히의 더 많은 궁전, 성, 수도원
오스트리아 자연 속에서 보내는 휴일
오스트리아는 자연이 중심이 됩니다. 자연 보호구역, 국립공원, 깨끗한 호수 그리고 손길이 닿지 않은 풍경들. 유기농업의 선구자로서 오스트리아는 유럽의 유기농 농지에서 앞서 나가고 있으며, 생물 다양성 보호가 중요한 역할을 합니다. 많은 곳에서 사람들은 자신의 생태적 보물에 깊은 관심을 가지고 있으며, 이는 지속 가능성에 대한 그들의 약속을 이끌어냅니다. 숲과 알프스 목초지는 세심하게 관리되고, 수로는 깨끗하게 유지되며, 자연 지역은 보호되어 생물 다양성을 촉진합니다. 사람, 동물, 식물, 그리고 기후를 위한 이러한 서식지를 보존하는 것은 오스트리아의 미래 지향적인 우선 사항입니다.
개인적인 웰빙과 책임 사이의 균형이 이렇게 자연스럽게 이루어진다는 것이 얼마나 멋진 일인가요. 이곳의 손님들은 진정으로 지속 가능한 휴가를 위한 기회를 포용합니다.