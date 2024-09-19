오스트리아의 크리스마스
오스트리아에서 지내는 아름다운 크리스마스
오스트리아의 크리스마스 시즌은 특별합니다.
낮이 짧아지고 황금빛 가을이 차가운 겨울로 넘어가면, 사람들은 첫 크리스마스 쿠키 레시피를 교환하기 시작합니다. 린처 아우게와 진저브레드 같은 전통적인 과자들이 그 예입니다. 많은 오스트리아 사람들은 이 시기를 특히 좋아하며, 크리스마스까지의 4주 동안 다양한 방식으로 기념합니다.
오스트리아의 대림절은 촛불이 저녁을 밝혀주고, 바닐라 킵페를 냄새가 부엌을 가득 채우는 시기입니다. 크리스마스 마켓에서 즐기는 따뜻한 글뤼바인으로 차가운 손을 녹이고, 구운 아몬드를 봉지에서 바로 즐기는 순간들이 있습니다. 아이들은 대림절 달력의 새 창을 열고, 일상 속에서 사색과 침묵의 순간이 찾아옵니다. 가족이 모여 전통을 기념하고, 눈이 지붕과 초원을 덮으면서, 강림절 화환에 네 번째 촛불이 켜지면 모두가 크리스마스가 가까웠음을 알 수 있습니다.
오스트리아 사람들은 세기를 넘어 전해 내려온 전통과 의식을 소중히 여기며, 이러한 풍습이 사람들의 마음속에 깊이 자리잡고 있는 이유 중 하나는 그 진정성입니다. 화려하지 않고, 인위적인 연출이 아닌, 소박하고 진솔한 축하가 중심에 놓이는 것이죠. 이는 연중 내내 마찬가지이며, 특히 크리스마스 시즌에 더욱 두드러집니다.
크렘스
해가 일찍 지는 겨울철, 성과 수도원에서는 빛과 따뜻함을 선사하며 크리스마스 시즌에 가장 아름다운 풍경을 감상할 수 있습니다. 팁: 괴트바이크 수도원(Göttweig Abbey)에서 바라보는 크렘스의 전망을 꼭 놓치지 마세요.
펜닝베르크
도나우 강변의 도시 린츠는 아홉 개의 도시 하이킹 코스로 놀라움을 선사합니다. 하이킹 코스 8번은 니벨룽겐 다리(Nibelungen Bridge)에서 시작해 펜닝베르크(Pfenningberg)로 이어집니다.
잘츠부르크의 알프스
카푸치너베르크(Kapuzinerberg), 묀히스베르크(Mönchsberg), 가이스베르크(Gaisberg), 페스퉁스베르크(Festungsberg) 산들이 잘츠부르크를 감싸고 있습니다.
그라츠의 슐로스베르크
시계탑이 있는 슐로스베르크(Schlossberg)는 겨울에 마법 같은 장소입니다. 현대적인 쿤스트하우스(Kunsthaus), 일명 ‘프렌들리 에일리언(Friendly Alien)’은 시계탑을 향해 빛나고 있습니다.
인스브루크의 루프탑
인스브루크의 겨울 분주함을 높은 곳에서 즐기기에 인기 있는 장소로는 시티 타워, 카페 바 ‘360도(360 Grad)’, 그리고 노르트케텐반(Nordkettenbahn) 케이블카 탑승이 있습니다.
가장 유명한 크리스마스 캐럴
1818년 크리스마스 이브, 잘츠부르크 인근 오버른도르프에서 요셉 모어와 프란츠 크사버 그루버가 전 세계 사람들이 함께 부르게 될 노래를 만들었습니다. 바로 ‘고요한 밤, 거룩한 밤’입니다. 이 노래는 평화와 희망, 그리고 하나 됨의 메시지를 담아 여러 과정을 거친 끝에, 세상의 가장 먼 곳까지 전해지게 되었습니다.