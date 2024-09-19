오스트리아의 크리스마스
오스트리아에서 지내는 아름다운 크리스마스

대림절은 연말의 분주함 속에서도 잠시 숨을 고르며 따뜻한 기다림을 즐기는 시간입니다. 반짝이는 크리스마스 마켓, 달콤한 겨울 간식, 그리고 향기로운 화환들이 하나둘 모습을 드러내며 다가올 성탄절의 설렘을 더합니다.

오스트리아의 크리스마스 시즌은 특별합니다.

낮이 짧아지고 황금빛 가을이 차가운 겨울로 넘어가면, 사람들은 첫 크리스마스 쿠키 레시피를 교환하기 시작합니다. 린처 아우게진저브레드 같은 전통적인 과자들이 그 예입니다. 많은 오스트리아 사람들은 이 시기를 특히 좋아하며, 크리스마스까지의 4주 동안 다양한 방식으로 기념합니다.

오스트리아의 대림절은 촛불이 저녁을 밝혀주고, 바닐라 킵페를 냄새가 부엌을 가득 채우는 시기입니다. 크리스마스 마켓에서 즐기는 따뜻한 글뤼바인으로 차가운 손을 녹이고, 구운 아몬드를 봉지에서 바로 즐기는 순간들이 있습니다. 아이들은 대림절 달력의 새 창을 열고, 일상 속에서 사색과 침묵의 순간이 찾아옵니다. 가족이 모여 전통을 기념하고, 눈이 지붕과 초원을 덮으면서, 강림절 화환에 네 번째 촛불이 켜지면 모두가 크리스마스가 가까웠음을 알 수 있습니다.

오스트리아 사람들은 세기를 넘어 전해 내려온 전통과 의식을 소중히 여기며, 이러한 풍습이 사람들의 마음속에 깊이 자리잡고 있는 이유 중 하나는 그 진정성입니다. 화려하지 않고, 인위적인 연출이 아닌, 소박하고 진솔한 축하가 중심에 놓이는 것이죠. 이는 연중 내내 마찬가지이며, 특히 크리스마스 시즌에 더욱 두드러집니다.

로맨틱한 크리스마스 마켓 BEST 5

잘츠부르크 대성당 앞 크리스마스 마켓

쇤브룬 궁전 크리스마스 마켓

그문덴 대림절 마켓

인스브루크 구시가지 크리스마스 마켓

호프 궁전 크리스마스 마켓

크리스마스를 기다리는 과자

크리스마스를 기다리며 먹는 전통 과자의 레시피를 소개합니다.
대림절과 크리스마스의 전통과 관습

지푸라기 별 만들기

예수 탄생 장면

크리스마스 마켓의 황홀한 풍경에 감탄하기

대림절과 문화 체험의 만남

크람푸스와 페르히텐

대림절 화환 만들기

크리스마스의 활기찬 분위기를 만끽할 수 있는 완벽한 9곳

오스트리아의 각 주도들이 크리스마스 장식으로 화려하게 꾸며질 때, 바로 탐험하기에 완벽한 순간입니다. 환상적인 전망을 자랑하는 명소들은 ‘고요한 밤(Silent Night)’의 설렘을 더욱 깊게 불러일으킵니다.

쇤브룬 궁전 글로리에테

쇤브룬 궁전 앞 크리스마스 마켓에 수백 개의 불빛이 켜질 때, 대림절 시즌 이 아름다운 광경을 가장 잘 감상할 수 있는 곳은 글로리에테입니다.

Gloriette

에스터하지 궁전

아이젠슈타트의 이 궁전 크리스마스 조명으로 환하게 빛나고 있습니다. 맑은 날에는 멀리 노이지들 호수까지도 한눈에 들어옵니다.

Schloss Esterhazy

피라미덴코겔

해질 무렵 불빛이 켜지면, 그 전망대 위에서는 마음이 따뜻해집니다.

Pyramidenkogel

크렘스

해가 일찍 지는 겨울철, 성과 수도원에서는 빛과 따뜻함을 선사하며 크리스마스 시즌에 가장 아름다운 풍경을 감상할 수 있습니다. 팁: 괴트바이크 수도원(Göttweig Abbey)에서 바라보는 크렘스의 전망을 꼭 놓치지 마세요.

Krems

펜닝베르크

도나우 강변의 도시 린츠는 아홉 개의 도시 하이킹 코스로 놀라움을 선사합니다. 하이킹 코스 8번은 니벨룽겐 다리(Nibelungen Bridge)에서 시작해 펜닝베르크(Pfenningberg)로 이어집니다.

Pfenningberg

잘츠부르크의 알프스

카푸치너베르크(Kapuzinerberg), 묀히스베르크(Mönchsberg), 가이스베르크(Gaisberg), 페스퉁스베르크(Festungsberg) 산들이 잘츠부르크를 감싸고 있습니다.

Salzburg

그라츠의 슐로스베르크

시계탑이 있는 슐로스베르크(Schlossberg)는 겨울에 마법 같은 장소입니다. 현대적인 쿤스트하우스(Kunsthaus), 일명 ‘프렌들리 에일리언(Friendly Alien)’은 시계탑을 향해 빛나고 있습니다.

Graz

인스브루크의 루프탑

인스브루크의 겨울 분주함을 높은 곳에서 즐기기에 인기 있는 장소로는 시티 타워, 카페 바 ‘360도(360 Grad)’, 그리고 노르트케텐반(Nordkettenbahn) 케이블카 탑승이 있습니다.

Innsbruck

프펜더반

겨울의 브레겐츠와 보덴호수를 가로지르는 프펜더반(Pfänderbahn) 파노라마 곤돌라를 타고 높이 날아오르면, 자유로움이 온몸 가득 퍼집니다.

Pfänder

가장 유명한 크리스마스 캐럴

고요한 밤, 거룩한 밤

1818년 크리스마스 이브, 잘츠부르크 인근 오버른도르프에서 요셉 모어와 프란츠 크사버 그루버가 전 세계 사람들이 함께 부르게 될 노래를 만들었습니다. 바로 ‘고요한 밤, 거룩한 밤’입니다. 이 노래는 평화와 희망, 그리고 하나 됨의 메시지를 담아 여러 과정을 거친 끝에, 세상의 가장 먼 곳까지 전해지게 되었습니다.

"고요한 밤" 탄생지, 오베른도르프

FAQS

라틴 교회의 대림절은 22일에서 28일 사이로 지속되며, 항상 네 개의 주일(일요일)을 포함합니다.

대림절은 ‘도래’를 뜻하며, 예수 그리스도의 탄생을 가리킵니다. 이 특별한 시기는 오스트리아에서 많은 풍습들을 만들어 냈는데, 그중 일부는 비기독교 전통에서 유래한 것들도 있습니다.

전형적인 대림절 활동으로는 크리스마스 쿠키 굽기, 대림절 달력 즐기기, 가족과 함께 시간 보내기나 음악 만들기, 크리스마스 마켓에서 친구 만나기, 크리스마스 장식 만들기, 그리고 대림절 화환 묶기 등이 있습니다.

크리스마스는 여러 세대가 모여 크리스마스 이브를 함께 보내는 전형적인 가족 축제입니다. 사랑과 성찰의 시간으로 여겨집니다.

가족들은 보통 촛불로 장식된 크리스마스 트리 주위에 모여 선물들을 나누며 시간을 보냅니다. 오랜 세월 동안 각 가정마다 저녁을 보내는 고유한 의식들이 발전해 왔지만, 전통적인 크리스마스 캐럴인 ‘고요한 밤, 거룩한 밤’은 거의 빠지지 않고 불립니다.

대림절 화환은 1839년 독일에서 처음 등장했으며, 점차 오스트리아에서도 크리스마스를 상징하는 인기 있는 전통이 되었습니다.

이 화환에는 네 개의 촛불이 있는데, 이는 달력의 역할을 합니다. 대림절의 매주 일요일마다 한 개씩 촛불에 불을 붙이며 크리스마스 이브까지 남은 시간을 나타냅니다.

19세기부터 대림절 달력은 기독교 전통에서 중요한 역할을 해왔습니다. 대림절 화환처럼 크리스마스까지 남은 시간을 세는 카운트다운의 역할을 합니다. 첫 번째 ‘문’은 12월 1일에 열립니다.

최초의 대림절 달력은 1851년에 만들어진 것으로 여겨지며, 인쇄된 첫 번째 버전은 1902년에 등장했습니다. 오늘날에는 직접 만든 대림절 달력이 매우 인기가 많고, 디자인에 있어 창의성에는 사실상 한계가 없습니다.

오스트리아에서는 크리스마스 트리가 크리스마스 이브의 중심이 됩니다. 트리는 알록달록한 장식구와 사탕, 촛불로 꾸며지고, 반짝이는 트리 아래에는 선물들이 놓여 가족들이 정성껏 교환합니다.

크리스마스 트리의 기원은 원래 이교도들의 풍습에서 시작되었는데, 다산과 생명을 상징했습니다. 가톨릭 교회는 한동안 이 비종교적인 전통을 받아들이지 않았으며, 크리스마스 트리가 가톨릭 교회에 허용된 것은 20세기 중반에 들어서야 가능했습니다.

비엔나에서 기록된 첫 크리스마스 트리는 1814년 사교계 인사였던 파니 폰 아른슈타인이 설치한 것이며, 이후 중산층 가정에 빠르게 퍼져 나갔습니다. 19세기에는 늘어나는 수요를 맞추기 위해 전나무와 가문비나무 숲을 재조림하기도 했습니다.

오늘날에는 환경을 생각하는 지속 가능한 생활 방식의 하나로, 화분에 심어 매년 다시 사용하는 ‘살아있는 크리스마스 트리’를 선택하는 가정이 늘고 있습니다.

