도나우 강가의 비탈진 면을 따라 풍요로운 햇살을 받으며 자란 바하우산 와인은 산뜻하고 깔끔한 풍미로 와인 애호가의 사랑을 한 몸에 받고 있습니다.

바하우(Wachau) 지방은 ‘바하우 문화 경관’이라는 이름으로 유네스코 세계 유산에 등재될 정도로 특별하고 다채로운 볼거리가 풍부한 동시에 오스트리아 최대의 와인 생산 지역이기도 합니다.

도나우(다뉴브) 지역의 와인이 특별한 이유를 꼽자면 열 손가락이 부족합니다. 우선 대서양의 습윤한 공기와 판노니아 분지의 건조한 공기가 만나 형성된 독특한 기후를 들 수 있습니다. 또한 비교적 협소한 지역인데도 원생암이며 황토, 점토, 모래 자갈 토양 등 다양한 토양이 풍부합니다. 물론 열성적이고 숙련된 와인 생산자들도 빼놓을 수 없습니다. 이들 중에는 이미 세계적인 수준에 도달한 전문가도 많습니다.

도나우 지역의 포도 재배 역사는 유구한 전통을 자랑합니다. 무려 로마 시대로 거슬러 올라가는 포도 재배 문화와 독특한 포도밭 형태는 오늘날까지도 이어지고 있습니다.