Ervaringen met dieren
Wandelingen, safari's en observaties

Wandel zij aan zij met een alpaca, observeer zeldzame vogels en breng de dag door met een marmot. Ontdek de dierenwereld van Oostenrijk.

De ochtendmist trekt langzaam op, de lucht is fris en ineens zie je ze: een wolvenfamilie die geruisloos door het gras beweegt. Dit zijn de betoverende momenten die de bergen zo bijzonder maken. In de Oostenrijkse Alpen word je keer op keer verrast – van marmotten die zich in de eerste zonnestralen koesteren tot een trektocht naast zachtaardige alpaca’s. Hier beleef je de natuur van dichtbij en deel je onvergetelijke avonturen met het hele gezin.

Wild spotten

Lammergier kijken in de Raurisvallei

In de Raurisvallei, ook wel bekend als de "Gierenvallei", vliegen de koningen van de lucht hun rondjes: Arenden en gieren kun je hier in het wild zien.

Gieren kijken

Lynx spotten in het Nationaal Park Kalkalpen

De schuwe lynx keert langzaam terug in de Alpen. Begeleide tochten in het Nationaal Park Kalkalpen bieden de kans om deze fascinerende jager te ontdekken.

Lynx spotten

Beversafari in de uiterwaarden van de Donau

Ervaar de wereld van de bevers in de oeverbossen van de Donau. Begeleide tochten bij zonsopgang of zonsondergang zijn bijzonder spannend.

Bever safari

Wilde katten voeren in het Thayatal Nationaal Park

Met een beetje geluk kun je de zeldzame Europese wilde kat in het Thayatal zien. Er is ook een speciaal verblijf voor wilde katten om hun gedrag te leren kennen.

Wilde katten voeren

Edelherten in de Kalkalpen

De bronst van de herten is een spektakel in de herfst. Het Kalkalpen Nationaal Park biedt speciale rondleidingen om de schuwe bosdieren te observeren.

Edelherten kijken

Safari in de Seewinkel

De rangers nemen je mee door de natuur van de Seewinkel. Ontdek vogelsoorten tussen het riet en de steppe die alleen hier te vinden zijn.

Safari in de Seewinkel

Wildobservatie en voedershow in de Habach vallei

Tijdens de rondleiding leer je meer over de verschillende voersoorten en de vele onverwachte facetten van wildbeheer.

Wildobservatie

Reptielen kijken in de uiterwaarden van de Donau

Leer de lokale reptielen en hun leefomgeving kennen. Smaragdhagedissen, dobbelsteenslangen en Aesculapslangen voelen zich thuis op de helling bij Rötelsteinfelsen.

Reptielen kijken

In het berenreservaat in Arbesbach

In het berenbos krijgen geredde beren een diervriendelijk thuis en kun je ze observeren terwijl ze voedsel zoeken, een middagslaapje doen of in de vijver spetteren.

Beren kijken

Ontmoeting met de marmot in Filzmoos

En de marmot begroet je dagelijks: op de Bachlalm in Filzmoos kun je de kleine knaagdieren in hun natuurlijke habitat ontmoeten.

Marmot ontmoeting

Buitengewone dierenervaringen

Huskykamp in Kleinwalsertal

Bij het kampvuur leer je interessante feiten over de fascinerende honden. Na de introductie begint je husky-slee-avontuur.

Husky kamp

Roofvogelshow op kasteel Hohenwerfen

Een van de hoogtepunten van kasteel Hohenwerfen is de indrukwekkende roofvogelshow. Valken, gieren, arenden en andere inheemse roofvogels demonstreren hun vliegkunsten

Roofvogelshow

Apenberg in Villach

Tijdens een rondleiding door het apenrijk leer je alles over de Japanse makaken. 180 dieren leven hier en kunnen in het wild worden geobserveerd

Apenberg

De wolven in Ernstbrunn

Rondleidingen, bezoeken en training: In het wolvenonderzoekscentrum draait alles om de grote broer van de hond.

Wolf onderzoekscentrum

Lama- en alpacawandelingen

Wandelen met de lama lady in Maria Anzbach

Een zoöloog geeft een kijkje in de wereld van lama's en alpaca's. Een excursie voor het hele gezin.

Lama lady

De alpaca's van de Dörflgraf

De alpacaboerderij ligt op slechts een paar minuten rijden van Weiz en herbergt ook Almo ossen, minivarkens, geiten en kippen.

Alpaca's van de Dörflgraf

Alpaca wandeling in Seefeld

Na een eerste kennismaking en een korte briefing leidt je "jouw" alpaca of lama over heuvel en dal.

Alpaca wandeling Seefeld

Lama trektocht in Hall-Wattens

Bij een ontspannen hapje leer je tijdens de trektocht veel over de lama en de regio met zijn vele gebruiken en tradities.

Lama trektocht Hall-Wattens

Lama wandeling in PillerseeTal

Geniet van de natuur in al haar facetten en ga helemaal op in het moment: Leer deze schattige dieren kennen tijdens een rondleiding.

Lama wandeling PillerseeTal

Geitenwandelingen

Geitenwandeling op de Wurzeralm

De avontuurlijke dag begint met een rondleiding over de boerderij. Dit wordt gevolgd door een wandeling met de knuffelgeiten naar pittoreske plekjes rond de boerderij.

Geiten fluisteren

Bijzondere dierentuinen en dierenparken

Dierentuin in Innsbruck

De Alpen herbergen een verbazingwekkende verscheidenheid aan leven. 2.000 soorten leven in de Alpine Zoo in Innsbruck.

Alpine dierentuin

Dierentuin Rariteiten in Ebbs

De dierentuin biedt een indrukwekkende verzameling exotische dieren zoals reuzenschildpadden en ara's.

Dierentuin Rariteiten

Dierentuin Aqua Terra in Wenen

Ontdek de fascinerende onderwaterwereld - midden in de stad in een historische flak-toren uit de Tweede Wereldoorlog.

Dierentuin Aqua Terra

Reptielenzoo in Klagenfurt

Een dag met hagedissen, slangen en spinnen: De meest soortenrijke reptielenzoo van Oostenrijk is een spannende excursiebestemming voor het hele gezin.

Reptielen dierentuin

Wandelingen met dieren als thema

Mierenpaden: krachtpatsers van de natuur

Bijenpaden: Veel gezoem, veel rust

FAQs

Meestal vanaf zes jaar, maar dit verschilt per aanbieder. Het is belangrijk dat de kinderen de instructies kunnen volgen.

Van mei tot september. De dieren zijn vooral 's ochtends en laat in de middag actief.

Het is aan te raden om activiteiten zoals alpacawandelingen of het spotten van wilde dieren van tevoren bij de rangers te boeken of te reserveren.

Het is raadzaam om stevige schoenen en weerbestendige kleding te dragen, proviand, een verrekijker en eventueel wandelstokken mee te nemen.

Ja, bijvoorbeeld steenbokken en gemzen. Marmotten houden een winterslaap, dus die kun je alleen in het warme seizoen zien.

