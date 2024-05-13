Wandel zij aan zij met een alpaca, observeer zeldzame vogels en breng de dag door met een marmot. Ontdek de dierenwereld van Oostenrijk.

De ochtendmist trekt langzaam op, de lucht is fris en ineens zie je ze: een wolvenfamilie die geruisloos door het gras beweegt. Dit zijn de betoverende momenten die de bergen zo bijzonder maken. In de Oostenrijkse Alpen word je keer op keer verrast – van marmotten die zich in de eerste zonnestralen koesteren tot een trektocht naast zachtaardige alpaca’s. Hier beleef je de natuur van dichtbij en deel je onvergetelijke avonturen met het hele gezin.