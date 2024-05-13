Activiteiten in Oostenrijk
Buitenactiviteiten en tot rust komen in de natuur

Aan het water, in het bos of in de bergen, het is altijd het juiste moment om actief te worden. De Oostenrijkse natuur biedt talloze manieren om in beweging te blijven.

Opgaan in de Oostenrijkse natuur betekent het alledaagse achter je laten en de krachtige rust van de bergen voelen. Of het nu op bloeiende alpenweiden is in de zomer of op besneeuwde bergtoppen in de winter, elk seizoen onthult zijn eigen schoonheid en nodigt je uit om te genieten van activiteiten die lichaam en geest uitdagen en revitaliseren.

Warme gastvrijheid begeleidt je vakantie, of je nu wandelt, skiet of ontspant in gezellige berghutten. In de Oostenrijkse natuur vindt iedereen zijn ruimte voor activiteit en ontspanning.

Sportactiviteiten in de winter

Sportactiviteiten in de zomer

Ontspannen in de natuur

Ontdek steden, cultuur en gastronomie

