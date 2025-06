In de winter in een bevroren meer duiken klinkt voor velen misschien krankzinnig. Maar voor Patricia Schuhmacher is het de perfecte remedie tegen de winterblues.

Het landschap is bedekt met een deken van witte sneeuw en aan de horizon steken de bergen als een kroon de heldere hemel in. De Zauchensee ligt voor ons, bijna onherkenbaar door de dikke laag ijs. Het donkere water is alleen te zien door een klein gat dat met een zaag is uitgezaagd en waar Patricia Schuhmacher zich nu op richt. De geboren Californische haalt diep adem en gaat langzaam het water in. Hier, op 1.350 m boven zeeniveau, ligt de watertemperatuur in maart net boven het vriespunt. Hoe voelt dat? "In het begin is het schokkend. Het voelt alsof je lichaam in brand staat of dat je geen adem kunt halen", legt Patricia uit. Dus waarom doet ze zichzelf dit aan?