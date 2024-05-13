Kanoën en kajakken in Oostenrijk

Ervaar de Oostenrijkse natuur tijdens een kajak- of kanotocht tussen bloeiende weiden en majestueuze bergen.

Op warme zomerdagen is kanoën op de rustige Oostenrijkse rivieren een unieke ervaring. Ochtendnevel stijgt op, libellen dansen boven het water en de bomen langs de oever zorgen voor aangename schaduw. In de winter verandert het in een magisch avontuur: frisse lucht, ijskoud water en takken versierd met vorst. Of je nu langs glooiende bochten vaart, verborgen waterwegen ontdekt of peddelt over stille Alpenmeren, kanoën en kajakken bieden een perfecte mix van avontuur en ontspanning, midden in de prachtige natuur van Oostenrijk.

Topgebieden voor kanoën en kajakken

Glijd door het ongerepte water van Oostenrijk, langs steile oevers, door idyllische weiden of langs kristalheldere Alpenmeren.

De meest bijzondere kano- en kajaktochten van Oostenrijk

Oostenrijk biedt meer dan 'gewoon' idyllische rivierlandschappen en glinsterende meren. Dit zijn onze favoriete ongewone peddelavonturen.

Mijn favoriete deel is de stilte midden op het meer. Het voelt alsof het alleen jij, de natuur en de elementen zijn.

Corinna Kuhnletweevoudig wereldkampioen kanoslalom
Woordenlijst

Kano's en kajaks

Terwijl (Canadese) kano's boten met een open bovenkant zijn, die meestal worden bestuurd met een peddel met één blad, zijn kajaks op zijn minst gedeeltelijk omsloten, ontworpen voor gestroomlijnde bewegingen en worden ze bestuurd met een peddel met twee bladen terwijl ze lager op het water zitten.

De term "kajak" is afgeleid van het Groenlandse "qajaq", een peddelboot uit het noordpoolgebied. Bij de Inuit waren kajaks oorspronkelijk bedekt met zeehondenvellen en de frames waren gemaakt van walvisbeen. De kleine, lichte boten waren ideaal voor de jacht. De grotere umiaks werden daarentegen gebruikt om goederen te vervoeren en konden zelfs dienen als tent wanneer ze ondersteboven werden gehouden.

Kajakken en kanoën in de winter

Peddelen in de winter? Geen probleem! Geniet van de frisse lucht, de serene besneeuwde landschappen en de rustige winterse charme.

6 tips voor je wintertocht

1. Kleed je op de juiste manier

Zorg ervoor dat je gepast gekleed bent voor koude temperaturen en draag een goed passende muts.

2. Draag waterdichte handschoenen

Kies bij voorkeur waterdichte handschoenen van nylon of neopreen. Als je het snel koud hebt, kies dan voor een model met fleecevoering.

3. Kies het juiste schoeisel

In het beste geval zijn de verkeerde schoenen onpraktisch, in het slechtste geval kunnen ze bevriezing veroorzaken. Zorg dat je neopreen- of waterschoenen draagt.

4. Zorg voor de juiste lagen

Oostenrijkers noemen het kleden in lagen het "uienprincipe". Kies voor de laag die het dichtst bij het lichaam zit een licht, ademend materiaal, gevolgd door een verwarmende laag zoals thermisch ondergoed of fleece. De buitenste laag moet waterdicht zijn of zelfs een droogpak.

5. Veiligheid voor alles

Kajakken in de winter brengt bepaalde risico's met zich mee. Draag voor de zekerheid altijd een zwemvest en helm.

6. Neem een snack mee

Neem altijd een warme drank mee in een thermosfles om op te warmen en een kleine snack.

FAQs

Strikt genomen is "kano" een verzamelnaam voor kajaks en Canadese kano's. Deze twee verschillen als volgt:

  • Kajak: Zittend varen met de benen gestrekt naar voren. Er wordt een peddel met twee bladen (dubbele peddel) gebruikt.

  • Canadese kano: Rechtop zittend op een of meer banken met een enkele peddel (single blade). Een Canadese kano is open en breder dan een (gesloten) kajak.

  • Bijl

  • EHBO-doos

  • Fleecejack, lange broek, regenkleding

  • Thermomat

  • Kaarten

  • Mes

  • Vuilniszakken

  • Reparatieset

  • Reservekleding

  • Zwemvest

  • Zonnecrème, zonnebril, pet

  • Waterdicht kanovat

  • Tent

