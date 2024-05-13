Klimmen in Oostenrijk

Of het nu de adrenalinekick is op een klettersteig of een actiedag op een klimparcours - beleef een onvergetelijk klimavontuur in Oostenrijk.

Buitenervaringen in een schilderachtig landschap met adembenemende uitzichten, zo kennen we en zo houden we van onze vakanties in Oostenrijk. Trek in een adrenalinekick als bonus? Geen probleem. Of je nu dat speciale iets vindt op een klettersteig op grote hoogte of een klimparcours met de hele familie - Oostenrijk heeft een groot aanbod aan avontuurlijke klimervaringen.

Als je op zoek bent naar een avontuur in bergachtig terrein zonder veel klimervaring, dan is een goed gezekerde klettersteig de perfecte keuze. Je hoeft geen professionele klimmer te zijn om klettersteigen tot moeilijkheidsgraad C of D onder de knie te krijgen. "Een inleidende cursus en wat oefening is alles wat je nodig hebt", zeggen die-hard klettersteigen.