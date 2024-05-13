Raften in Oostenrijk
Oostenrijk staat bekend om zijn cultuur, keizerlijke architectuur, rijke geschiedenis, uitstekende keuken en adembenemende meren- en berglandschappen. In de Alpenregio's laat het land zich van zijn ruigere kant zien, met gave actie op de mooiste rivieren die langs talloze kloven en ravijnen stromen.
Veelgestelde vragen over raften
Imster Schlucht (Imsterkloof)
Van mei tot oktober begeleiden gecertificeerde raftinggidsen je op een 14 km lange River Inn tocht van Imst naar Roppen. De tocht omvat gutsende stromingen, schuimende golven en rustige stukken, perfect voor raftingliefhebbers.
Ötztaler Ache
Vanwege de ruige wateromstandigheden en de hoge snelheid is dit een van de moeilijkste routes in Tirol. Team en vlot worden misschien wel door de lucht gekatapulteerd! Het gedeelte van de Inn tussen de dorpen Oetz en Haiming wordt beschouwd als een van de moeilijkste van Europa.
Rivier Sanna
Dit 6 km lange stuk van de rivier Sanna, een zijrivier van de Inn, is alleen geschikt voor ervaren rafters! Met zijn rotsachtige passages, steile watervallen en technische secties is het zelfs voor profs een uitdaging.
Großache / Tiroler Ache
Raften op de Tiroler Ache tussen de dorpen Kirchdorf in Tirol en Schleching in Beieren (Duitsland) is een geweldige activiteit voor het hele gezin. Voor beginners is dit de perfecte plek voor hun eerste raftavontuur.
Tösener Kloof
Dit deel van de Inn biedt de perfecte mix van sterke stroomversnellingen, uitstekende golven en wildwatergaten in combinatie met enkele eenvoudigere stukken om even te pauzeren en van het landschap te genieten. Raftingtochten zijn ook toegankelijk voor beginners en duren ongeveer drie uur, maar er zijn ook kortere tochten beschikbaar.
Rivier Lech
Geniet van een raftingavontuur in het laatste wilde rivierlandschap van Europa in het Lechtal Natuurpark. De rivier de Lech met zijn steeds veranderende wildwatertrajecten en ontspannende passages biedt de perfecte omstandigheden voor een spannende familietocht. Je kunt het zelfs uitbreiden met een stevige BBQ aan de oever van de rivier.
Rivier de Isel
De Isel is de laatste door gletsjers gevoede rivier in Oostenrijk, volledig ononderbroken door een dam of andere door de mens gemaakte structuur, en biedt van half mei tot eind september een geweldige raftervaring voor zowel beginners als gevorderden.
Rivier de Ziller
Raften in het Zillertal is geschikt voor elk niveau, perfect voor een dagje uit met het gezin of voor actievelingen die op zoek zijn naar een meer uitdagende tocht. Het 6 km lange gebied tussen de dorpen Mayrhofen en Hippach biedt een paar moeilijke secties, maar ook gemakkelijk te navigeren secties. Het ideale seizoen loopt van mei tot oktober.
Saalachtal
De Saalach verbindt de dorpen Unken, St. Martin en Weißbach. Het smaragdgroene water is een mix van woeste golven en rustige passages, ideaal voor een rafting-, kajak- of stand-up paddle-avontuur.
De rivier de Salzach
De 227 km lange rivier de Salzach begint in Wald im Pinzgau en komt samen met de Saalach in de stad Salzburg. De rivier passeert onder andere de Hohe Tauern. Er zijn talloze raftingtochten waaruit je kunt kiezen voor een avontuur boordevol actie.
De Lammer
Raften op de rivier de Lammer is niet voor doetjes, vanwege het technisch veeleisende wildwater. Ontdek de "Voglauer Schlucht" (Voglauer Kloof), een smal en sportief gedeelte. Het beste seizoen is de lente als de sneeuw smelt - gegarandeerd fantastisch wildwater!
Enns
De Enns is een indrukwekkende wildwaterrivier die door de bergen van het Nationaal Park Gesäuse. Het biedt geweldige raftingmogelijkheden voor zowel beginners als gevorderden.
Rivier Salza
De Salza is een oostelijke zijrivier van de Enns, begint in Niederösterreich en is favoriet bij kajakkers en rafters. Geniet van kristalhelder water, een prachtig landschap, jumpspots en wildwater van gemakkelijke tot moeilijke niveaus.
Mur
De Mur is de levensader van de Murvallei en biedt talloze zomeractiviteiten, waarvan raften er slechts één is. Geniet van een 15 km lang peddelavontuur onderweg van Tamsweg naar Predlitz.
Rivier Möll
De gletsjerrivier Möll is de hotspot om te raften in Boven-Karinthië. Het water is wild, maar niet te ruig, en lokale aanbieders bieden begeleide tochten voor gezinnen, die op verschillende locaties beginnen.
Wildwaterarena Mölltal
In Flattach in het Mölltal vind je een heel gebied exclusief voor watersportliefhebbers. De zogenaamde Wildwasserarena ligt aan de rivier de Möll en biedt leuke avonturen op het water voor het hele gezin.
Raften in Vorarlberg
In Vorarlberg kun je allerlei watersporten beoefenen, zoals zeilen, surfen, wakeboarden en stand-up-paddling. Probeer voor wildwatervaren de rivier de Bregenzerach: Het fascinerende rivierlandschap is verdeeld in verschillende secties en er worden kano- en rafttochten aangeboden voor alle niveaus, van beginners tot gevorderden.
Rafting scholen / aanbieders:
High 5 - Bregenzer Ach (website alleen in het Duits)
Actief Centrum Bregenzerwald - Bregenzer Ach
Canyoning Team Vorarlberg - Bregenzer Ach (website alleen in het Duits)