Raften in Oostenrijk

Raften in het Zillertal is geschikt voor elk niveau, perfect voor een dagje uit met het gezin of voor actievelingen die op zoek zijn naar een meer uitdagende tocht. Het 6 km lange gebied tussen de dorpen Mayrhofen en Hippach biedt een paar moeilijke secties, maar ook gemakkelijk te navigeren secties. Het ideale seizoen loopt van mei tot oktober.