Schaatsen in Oostenrijk

Schaatsen is een favoriet tijdverdrijf in Oostenrijk. In de stad of op bevroren meren - glijd over het ijs en geniet van de gezamenlijke natuurbeleving!

Schaatsen op het meer, hoe romantisch!

De sfeer op natuurijsbanen op de bevroren meren van Oostenrijk is magisch! Schaatsen in de buitenlucht, het zachte knisperen onder je schaatsen, de uitgestrektheid van het meer en het omringende landschap: schaatsen in de vrije natuur in Oostenrijk is een onvergetelijke natuurervaring. De ijsbanen zijn meestal gemakkelijk te bereiken vanaf de parkeerplaatsen aan het meer, en er staan vaak bankjes om je schaatsen aan te trekken. Hier vind je veel tips voor de mooiste natuurijsbanen in Oostenrijk

Schaatsbanen in de stad

Nachtschaatsen op kunstijs met spectaculaire verlichting en muziek, overdekte ijsbanen, schaatsen in de zomer - veel steden in Oostenrijk bieden de mogelijkheid om je uit te leven op stedelijke schaatsbanen met je favoriete sport.

De Wiener Eistraum op het Rathausplatz in Wenen is bijvoorbeeld al een instituut: elk jaar van januari tot maart wordt het plein voor het stadhuis omgetoverd tot een ijsbaan van 9.000 m² en een walhalla voor schaatsliefhebbers. Voor de verlichte gevels van de historische gebouwen liggen vier grote ijsbanen en door het romantisch verlichte Rathauspark slingeren zich ijspaden met verschillende routes. De “Sky Rink” - een ijsbaan op een verhoogde vloer, toegankelijk via een helling - is een speciale attractie die uniek is in de wereld. Tussendoor warmen punch en thee je op, terwijl Oostenrijkse lekkernijen worden geserveerd bij talloze kraampjes buiten en in de rustieke alpenhut. Echt een ijsdroom!