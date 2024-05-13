Vissen in Oostenrijk
Groot geluk aan een klein haakje: Verborgen juweeltjes in Oostenrijk
Diepe poelen, rustige stukken, ruisende stroomversnellingen door smalle kloven en dan weer uitgestrekte grindbanken: de natuur is in evenwicht in de Alpen, wat resulteert in een uitstekende vispopulatie.
Bruisende bergbeken en schaduwrijke poelen, thuis voor bruine forel, beekforel en vlagzalm - vissen in Oostenrijk wordt beschouwd als een echte geheime tip onder sportvissers over de hele wereld. Geen wonder, want ze vinden hier beken, rivieren en meren met water van topkwaliteit.
Vliegvissen
Nationaal Park Hohe Tauern
De heldere bergrivier Möll staat bekend om zijn natuurlijke vispopulatie. De vlagzalm voelt zich er bijzonder thuis. In de Drau komt de Huchen voor.
Großglockner gebied
Het viswater Fuscher Ache ontspringt in het Nationalpark Hohe Tauern. De bergbeek staat bekend als de "parel" van de Hohe Tauern.
Grossarldal
Het heldere bergwater uit het Schödertal en de Keeskogel gletsjer vormt een uitstekende habitat voor lokale vissen.
Schladming-Dachstein
Viservaring in het Ennsdal in de bergwateren van Donnersbach, Untertalbach en Putterersee.
Zillertal
Stromende beken, rivieren en rustige meren: Vissen in het Zillertal met zijn talrijke zijdalen is een natuurbelevenis op zich.
Bregenzerwald
De forellenregio lokt sportvissers met zijn meren, beken en rivieren in een prachtige natuurlijke omgeving.
Boheems Woud
Een uitdaging voor experts. Achter grote rotsblokken hebben zich diepe poelen gevormd - een ideale schuilplaats voor grote vissen.
Ausseerland Salzkammergut
De wateren aan de oevers van de Traun worden op natuurlijke wijze beheerd voor flora en fauna.
Hoe je een visvergunning voor de Oostenrijkse wateren kunt krijgen, vind je op Fischwasser Oostenrijk.
Aantrekkelijke visaccommodatie
Abenteuer Fischwasser biedt een ruime keuze aan gespecialiseerde accommodaties met vismogelijkheden in het Alpengebied. De vissershotels en -herbergen hebben toegang tot aantrekkelijke viswateren en vele andere faciliteiten en diensten voor een plezierige visvakantie.
Vissen op meren
Stuwmeren Ottenstein en Dobra
Vijvers, de rivieren Kamp, Thaya en Lainsitz, maar ook de stuwmeren Ottenstein en Dobra bieden de ideale plek om ontspannen te vissen.
Meer van Neusiedl
Snoekbaars, paling, snoek, karper, meerval en ongeveer 25 andere vissoorten gedijen goed in het milde Pannonische klimaat.
Attermeer
In het visgebied aan het grootste meer van het Salzkammergut vind je aantrekkelijke visstekken en routes. Zeldzame soorten zoals parelvis en zeeleeuw zijn beschermd.
Meren in het Salzkammergut
Het zuiverste bronwater in de meren en rivieren herbergt vissen van topkwaliteit. Deze lijst helpt je de ideale visplek te vinden.
Meren in Ausseerland
De veelbelovende viswateren liggen tegen de achtergrond van het Totes Gebirge en de hoogvlakte van Dachstein.
Weissensee
Vis-hotspot met gratis toegang tot het meer bij je accommodatie, eigen visboten en 22 vissoorten.
Het meer van Formarin
Vissen in de bergen van de Arlberg: De bergmeren rond de Arlberg bieden spannende vismogelijkheden met uitzicht.
IJsvissen
Stuwmeer Ottenstein
Als de ijslaag van het Ottensteiner stuwmeer in het Waldviertel sterk genoeg is, begint het ijsvisseizoen.
Weidachsee
Met sneeuw bedekte bossen en weiden glinsteren in de zon: De Weidachsee ligt in een winters landschap op 1.123 m hoogte in de regio Seefeld.