Schloss Ambras presenteert waardevolle voorwerpen uit de collectie van aartshertog Ferdinand II en was ook het toevluchtsoord van zijn geheime vrouw Philippine Welser.

Kasteel Ambras: Een sprookjeskasteel

Gelegen op een heuvel boven Innsbruck en omgeven door een uitgestrekt park, lijkt Schloss Ambras op iets uit een sprookje. Dit renaissancekasteel betovert bezoekers met zijn rijke geschiedenis en unieke mix van kunst, cultuur en charme.

Schloss Ambras was een belangrijke machtszetel in de Middeleeuwen en kreeg zijn bijzondere glans onder aartshertog Ferdinand II. Vanaf 1564 veranderde hij het middeleeuwse fort in een prachtige residentie. Hij liet het Unterschloss (Benedenkasteel) de beroemde Ambras Collecties huisvesten - een baanbrekende prestatie, gevierd als 's werelds eerste museum.

Een reis door de tijd

Ten tijde van Ferdinand bevonden de woonvertrekken zich in het Hochschloss (Bovenkasteel). Tegenwoordig is hier de Habsburgse Portretgalerij gevestigd, met meesterwerken van Velázquez, van Dyck en Rubens. Bezoekers kunnen ook de Kunst- und Wunderkammer en de Wapenkamer verkennen, waar de Renaissance tot leven komt. De Spaanse Zaal, een van de mooiste festivalzalen van Europa, wordt een magisch podium voor zomerconcerten. Buiten nodigen de kasteeltuinen - met hun eeuwenoude bomen, verborgen hoekjes, paradijstuin en apothekerstuin - uit tot momenten van ontspanning.

Philippine Welser: Een vrouw die inspireert

Philippine Welser, de geheime vrouw van Ferdinand, was veel meer dan de "dame van het kasteel" Ze had een passie voor medicinale planten, kruidentuinen en culinaire kunsten. Haar beroemde Kookboek van Philippine Welser, het oudst bekende culinaire manuscript van een vrouw in de Duitstalige wereld, en de bewaard gebleven "baden van Phulippine" zijn blijvende getuigen van haar wijsheid op het gebied van gezondheid en welzijn. Bekend om haar medeleven, wijdde ze zichzelf aan het helpen van anderen-een geest die nog steeds doorklinkt in Schloss Ambras.

Of het nu in de historische zalen is of onder de open hemel, Schloss Ambras is een plek waar verhalen tot leven komen. Hier ontmoeten traditie en innovatie elkaar en de geschiedenis gaat naadloos over in de moderne tijd, waardoor elk bezoek een vleugje magie krijgt.