De Mondsee, de Schafberg en de Drachenwand vormen de perfecte mix van meer en bergen voor de typische Oostenrijkse idylle van het Salzkammergut.

MondSeeLand - van actie naar ontspanning

MondSeeLand is de thuisbasis van de Mondsee, gelegen in de regio Opper-Oostenrijks Salzkammergut, en zijn "kleine broertje", de Irrsee. De twee lijken in geen geval op elkaar: de grote is het meest verfijnd, trekt sport- en cultuurliefhebbers aan en is een ontmoetingsplaats als het gaat om culinaire hoogstandjes. In het levendige centrum, de "Markt Mondsee", vinden jaarlijks meer dan 600 evenementen plaats. Traditionele festivals, wielerwedstrijden en livemuziek verrijken regelmatig het stadsleven. Sportactiviteiten staan centraal in Mondsee: het Alpenseebad Mondsee biedt bijvoorbeeld attracties zoals een waterpretpark en een waterskicentrum. Je kunt er surfen, zeilen en met een SUP board peddelen - maar ook wandelen, klimmen en fietsen buiten het water.

De Irrsee is daarentegen rustig en dromerig. Met zijn ongerepte baaien, heidevelden, waterlelievelden en immense biodiversiteit is de Irrsee een natuurreservaat. Hier in de regio tussen Mondsee en Irrsee leven mensen in een intact cultuur- en natuurlandschap, met beschermde gebieden die de plaatselijke flora en fauna in stand houden.

De Mondsee
Hoogte: 481 m boven zeeniveau
Diepte:68 m
Oppervlakte:14,2 km²
Lengte:11 km
Breedte:2 km
Lengte oever:22 km
Temperatuur: tot 27° C
Ideaal voor
Families, Solo Traveler, Couples en Friends
Beste tijd om te bezoeken
Summer

3 zwemtips voor verfrissing aan de Mondsee en de Irrsee

Activiteiten in MondSeeLand

Verwend door de wind!

Watersporten aan de Mondsee

Als je in de zomer vanaf een heuvel over het water uitkijkt, realiseer je je dat de Mondsee aan zeilboten toebehoort. Tussen Drachenwand en Schafberg worden ze genavigeerd door de wind en varen ze door verschillende vaargebieden. Als de foehnwind waait, vinden windsurfers ook ideale omstandigheden om in een trapeze door het turkooisblauwe water te glijden. De wind kan echter plotseling veranderen, wat de sport zo aantrekkelijk maakt voor gevorderde windsurfers. Surfers en zeilers moeten echter van tevoren advies inwinnen bij plaatselijke experts en windkenners.

Fietsen en mountainbiken in MondSeeLand

Activiteiten met kinderen

Familievakantie in het Salzkammergut

Avontuur tussen berg en meer - wat veelbelovend klinkt (vooral voor kinderen), is veelbelovend (voor kinderen en hun ouders)! Want waar zijn er meer mogelijkheden om stoom af te blazen dan in de vrije natuur? En als de kleintjes eenmaal hebben gezwommen en gespetterd in het water en de SUP plank en het surfen hebben uitgeprobeerd, staan er nog meer activiteiten op het programma: een fietstocht, een wandeling of een van de gevarieerde kinderprogramma's die de regio Mondsee-Irrsee biedt.

Vakantie op de boerderij

Avontuur en activiteit voor de kleintjes, ontspanning voor de ouders - een vakantie op de boerderij is een geweldige manier om verschillende wensen met elkaar te verzoenen. Er valt veel te leren in de omgang met dieren en het werken in de stallen, de nieuwsgierigheid wordt gewekt en plezier staat voorop.

Familievakantie in Mondsee-Irrsee

5 bijzondere plaatsen rond de Mondsee

Mondsee: Het dorp Mondsee ligt tussen Schafberg en Drachenwand. Zwemmen, wandelen en fietsen - dat zijn de activiteiten waar mensen met een voorliefde voor zowel sport als natuurschoon naar verlangen. De paalwoningen in Mondsee staan op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Oberwang: zo landelijk, zo idyllisch, zo rijk aan tradities. Vanuit Oberwang gaat het naar de goed ontwikkelde mountainbikeroutes en het nabijgelegen Irrsee meer.

Tiefgraben: De ligging aan de noordelijke oever van de Mondsee is ideaal voor buitenactiviteiten zoals wandelen en fietsen. Een laatgotische kerk kenmerkt het dorp.

St. Lorenz: De wijk Tiefgraben staat bekend om zijn historische St. Lorenz kerk met een opvallende kerktoren. Er zijn overal bossen en wandelpaden - met uitzicht op de Mondsee en de omringende Alpen.

Innerschwand: Als je het rustig aan wilt doen, zit je hier net zo goed als de sportievelingen: De natuur is hier prachtig vanuit alle perspectieven.

Bezienswaardigheden aan de Mondsee

De Radstattkapelle

De kapel is te bereiken via een kruisweg aan de achterkant van de Mondseeberg.

Radstatt Kapel

Bedevaartskerk Maria Hilf

De romantische bedevaartskerk is perfect voor een bruiloft.

Bedevaartskerk Maria Hilf

Almplatzl op de Hochalm

Op de alpenweide is er tijd en ruimte om diep adem te halen en nieuwe energie op te doen.

Almplatzl op de Hochalm

Lindenbauernkapelle

De kapel dateert uit de 19e eeuw en wordt beschermd door eeuwenoude lindebomen - een fantastisch mooie plek.

Lindenbauernkapelle

Evenementen in MondSeeLand

Van paarden en afgronden

Hoe de Mondsee aan zijn naam komt

Volgens de legende reed hertog Odilo van Beieren in 748 na Christus 's nachts in wilde galop over de Drachenwand. Seconden voordat hij honderden meters over de afgrond zou vallen, zag hij de maan weerspiegeld in het meer. Op het laatste moment kon hij zijn paard tot stilstand brengen. De maan en het meer hadden zijn leven gered en Odilo liet uit dankbaarheid een klooster bouwen.

Minder legendarisch is de versie dat de naam "Mondsee" verwijst naar de oude adellijke familie van "Mannsee". In de loop der tijd werd Mannsee Mondsee.

Accommodaties in Mondsee en Irrsee

Hotels, vakantiewoningen en campings
Hoe werkt duurzaam reizen?

Tips voor duurzaamheid

Wie zijn eigen gevoel van welzijn thuis verzoent met verantwoordelijkheid voor het milieu, wil meestal ook duurzaam reizen. Een groene vakantie betekent geïnspireerd worden en mooie dingen beleven - met respect voor de natuur, klimaatbescherming en goede relaties met de mensen die in de vakantieregio wonen.

Wie duurzaam reist ...

... behandelt de oorspronkelijke natuurlijke en gecultiveerde landschappen met respect en verantwoordelijkheid.

... kiest voor ecologisch gecertificeerde accommodaties en voor bewueste mobiliteit, bijvoorbeeld in de klimaat- en energie voorbeeldregio's.

... staat open voor wederzijds begrip en kan rekenen op toegankelijkheid en inclusie.

