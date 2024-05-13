De Mondsee, de Schafberg en de Drachenwand vormen de perfecte mix van meer en bergen voor de typische Oostenrijkse idylle van het Salzkammergut.

MondSeeLand - van actie naar ontspanning

MondSeeLand is de thuisbasis van de Mondsee, gelegen in de regio Opper-Oostenrijks Salzkammergut, en zijn "kleine broertje", de Irrsee. De twee lijken in geen geval op elkaar: de grote is het meest verfijnd, trekt sport- en cultuurliefhebbers aan en is een ontmoetingsplaats als het gaat om culinaire hoogstandjes. In het levendige centrum, de "Markt Mondsee", vinden jaarlijks meer dan 600 evenementen plaats. Traditionele festivals, wielerwedstrijden en livemuziek verrijken regelmatig het stadsleven. Sportactiviteiten staan centraal in Mondsee: het Alpenseebad Mondsee biedt bijvoorbeeld attracties zoals een waterpretpark en een waterskicentrum. Je kunt er surfen, zeilen en met een SUP board peddelen - maar ook wandelen, klimmen en fietsen buiten het water.

De Irrsee is daarentegen rustig en dromerig. Met zijn ongerepte baaien, heidevelden, waterlelievelden en immense biodiversiteit is de Irrsee een natuurreservaat. Hier in de regio tussen Mondsee en Irrsee leven mensen in een intact cultuur- en natuurlandschap, met beschermde gebieden die de plaatselijke flora en fauna in stand houden.