Eten en drinken in Schönbrunn

De cafés en restaurants op het terrein van Schloss Schönbrunn nodigen je uit om te genieten van culinaire hoogstandjes in een keizerlijke ambiance. Of het nu in het paleispark is of in de buurt van historische bezienswaardigheden, de restaurants op het terrein combineren Weense traditie met moderne gastvrijheid.

Mis de "Apple Strudel Show" in Café Gerstner niet, waar de kunst van het strudel bakken tot leven komt. Je leert niet alleen de geheimen van de perfecte apfelstrudel, je kunt er ook van genieten, vers uit de oven.

Lichte gerechten, Weense klassiekers en heerlijk gebak wachten op je in de restaurants rond Schloss Schönbrunn, perfect voor een pauze na een wandeling in het park of een bezoek aan de dierentuin.