Stap voor stap betoverd door de Stephansdom
Als je vanaf de Kärntner Straße het Stephansplatz oploopt, ontvouwt zich een magisch schouwspel. Midden in de bonte drukte van voorbijgangers, cafégangers en nieuwsgierige toeristen torent de imposante Stephansdom hoog boven alles uit. Hier ontmoet geschiedenis de moderne tijd: aan de ene kant de gotische pracht van de kathedraal, aan de andere kant de strakke glazen lijnen van het Haas-huis.
Een meesterwerk van generaties
De oorsprong van deze kathedraal gaat terug tot 1147, toen ze werd ingewijd als Romaanse kerk. Dit gebeurde onder leiding van de Babenbergse markgraaf Leopold IV en bisschop Reginmar van Passau. Maar door de eeuwen heen kreeg de kathedraal haar iconische gotische uitstraling, met als hoogtepunt de bouw van de zuidelijke toren. Deze indrukwekkende toren, 136,4 meter hoog, werd in 1359 gestart onder hertog Rudolf IV en waakt nog steeds over Wenen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog liep de Stephansdom zware schade op, maar in 1952 werd ze herbouwd en staat sindsdien symbool voor de veerkracht van Oostenrijk. Kijk je vanaf het bruisende Stephansplatz naar de enorme poort? Dan zie je meteen het oudste deel van de kathedraal, het westwerk, waarvan sommige delen teruggaan tot de 13e eeuw. Deze zijn later prachtig geïntegreerd in de gotische reconstructie van het schip.
Architectonische blikvangers
Met vier torens, waaronder de iconische zuidelijke toren, en de heidense torens aan de westkant, valt er genoeg te bewonderen. Maar het dak is misschien wel het meest opvallend: een kleurrijk mozaïek van tegels, versierd met het Weense stadswapen en de dubbelkoppige adelaar.
Meer dan een kathedraal
De Stephansdom is veel meer dan een religieus bouwwerk. Het is een ontmoetingsplaats voor cultuur, geschiedenis en het dagelijkse leven in Wenen. Geen wonder dat de "Steffl" een speciale plek heeft in de harten van de Weners en wordt gezien als hét symbool van de stad. Wanneer je hier staat, voel je de ziel van Wenen – een stad die trots haar verleden en toekomst omarmt.
De gotische gewelven bieden een indrukwekkend decor voor klassieke meesterwerken van Mozart tot orgel- en adventsconcerten. Concerten in Stephansdom zijn een unieke geluidservaring.
Stephansdom in alle perspectieven
De kathedraal en zijn schatten
Pummerin
De Pummerin, in de noordelijke toren, is een van de grootste vrij luidende klokken in Europa. De klok kan alleen bij speciale gelegenheden worden geluid.
Catacomben
Beleef de geschiedenis van de pestjaren van dichtbij: Onder de kathedraal wacht de bezoekers een compleet andere wereld.
Tegeldak
Het kleurrijke patroon breekt het massieve bouwwerk visueel. Elk van de Boheemse bakstenen weegt 2,5 kilo.
Reusachtige poort
De rijk versierde ingang ontleent zijn naam waarschijnlijk aan een mammoetbot dat ooit boven het portaal hing.
Kathedraal schat
Binnen in de Stephansdom worden bezoekers begroet door een kostbare schat van de kathedraal: versierde relikwieën, monstransen, juwelen, liturgische boeken en prachtige gewaden.
Laatste rustplaats
Keizer Frederik III rust hier in een kist met een deksel van 8 ton, net als prins Eugene, hertog Rudolf IV, die de eerste steen legde voor het nieuwe gebouw, andere Habsburgers en Weense kardinalen.
Een verborgen attractie
God van de kiespijn
Nieuwsgierige bezoekers kunnen tijdens een rondleiding door de Stephansdom heel wat geheimen ontdekken. Kijk goed, en je spot misschien in steen gehouwen demonen, een zonnewijzer en de ommuurde ijkmaten van de oude lakenhandelaren. Maar geen enkele vondst is zo omgeven door mysterie en legendes als de beruchte "God van de Kiespijn".
Achter de kathedraal, verborgen in de apsis, staat een halve figuur die Christus met een doornenkroon voorstelt. Volgens de overlevering gleed op een dag het lint van een verse bloemenkrans langs de wang van het beeld. Drie studenten, die dit zagen, begonnen spottend te lachen om wat zij de "goddelijke kiespijn" noemden. Maar hun spot werd hen fataal: ze kregen onmiddellijk zelf hevige kiespijn. Pas toen ze hun excuses aanboden aan de "man van de pijn", verdween de kwelling.
Het verhaal voegt een vleugje mystiek toe aan deze historische plek – en zorgt ervoor dat je misschien toch net wat langer stilstaat bij dit bijzondere beeld.
Tour: Ontdek het Stephansplein
Spijker in het ijzer
Er zijn veel legendes rond de sparrenstam, die teruggaat tot de middeleeuwen. Het is waar dat reizende reizigers zich volgens een oud gebruik vereeuwigden met een spijker in het hout.
Weens dommuseum
Ontdek meer over de geschiedenis van de kathedraal: Naast hoogtepunten uit de schatkamer van de kathedraal wacht hier het portret van Rudolph IV, het oudste portretschilderij in het Westen, op bezoekers.
Haas Huis
Over de architectuur van het in 1990 geopende gebouw lopen de meningen uiteen. Een meesterwerk of een moderne schande? Groot effect: de Stephansdom wordt weerspiegeld in de glazen gevel.
Kapel van St. Virgil
De crypte uit de 13e eeuw ligt 12 meter onder St. Stephen's Square en bleef lange tijd onontdekt. Ze werd pas in 1973 ontdekt tijdens werkzaamheden aan de Weense metro.
De stad van bovenaf
Wenen in vogelperspectief
Voor veel bezoekers aan de stad staat het ervaren van Wenen vanuit vogelperspectief bovenaan hun lijstje. De Türmerstube biedt precies die mogelijkheid: 343 treden leiden naar een hoogte van 72 meter in de zuidelijke toren. Hier hielden mensen vroeger een oogje in het zeil voor branden in de stad. Zelfs vandaag de dag is het uitzicht over de daken geweldig. De zuidelijke toren van de kathedraal is met 136 meter de op twee na hoogste gotische kerktoren ter wereld.
Minder sportief, maar nog steeds spectaculair, is de ervaring in de 68 meter hoge noordelijke toren - een lift brengt je rechtstreeks naar het uitkijkpunt. In de noordelijke toren hangt ook de beroemde Pummerin-klok. De Pummerin is een van de grootste vrij luidende klokken in Europa. Je kunt hem alleen bij speciale gelegenheden horen luiden.
Stephansdom als souvenir
Stephansdom voor zoetekauwen
Stephansdom voor thuis: de Weense bezienswaardigheid siert sinds 1889 de verpakkingen van Manner - een traditionele verbinding en een stukje Wenen voor het dagelijks leven.
