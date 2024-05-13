De mooiste bezienswaardigheden in Wenen
Wenen: keizerlijk én modern!
In Wenen stap je in een boeiende mix van geschiedenis en cultuur. De Donau en het Wienerwald, de groene long in het westen, geven de stad zijn unieke karakter. Historische parels zoals Schloss Schönbrunn, de Hofburg en de Stephansdom brengen de glorietijd van de Habsburgers tot leven.
Maar Wenen is meer dan alleen verleden. Het is een bruisend centrum van kunst en moderniteit. Wereldberoemde collecties schitteren in het Kunsthistorisches Museum en het Belvedere, terwijl de Weense Modernisme-beweging tot leven komt in het MuseumsQuartier. En natuurlijk zijn er de iconische koffiehuizen, waar je de echte Weense gezelligheid en cultuur proeft.
Van het Prater met zijn beroemde reuzenrad tot een verrassend moderne kant van de stad: Wenen is een perfecte mix van traditie en eigentijdse flair. Een stad die je blijft betoveren!
De hoofdstad Wenen
Wenen is uniek: Het is zowel de hoofdstad van Oostenrijk als een van de negen provincies van het land, waardoor het tegelijkertijd een stad en een provincie is.
De stad aan de Donau slaat een fascinerend hoofdstuk open tussen haar keizerlijke verleden en een moderne metropool. De Habsburgers regeerden hier 650 jaar lang en hun sporen zijn vandaag de dag nog steeds kenmerkend voor Wenen. Een wandeling door de stad is als een reis door de tijd: Van het Hofburgpaleis tot het Schönbrunn Paleis en de Belvedere - prachtige keizerlijke gebouwen en barokke pleinen vertellen over een glorieus verleden. Op de Weense Ringstrasse, een prachtige boulevard, wordt deze keizerlijke pracht weerspiegeld in de indrukwekkende gevels.
Maar Wenen rust niet op zijn lauweren, het kijkt ook naar de toekomst. De stad ontwikkelt zich voortdurend en verrast met architectonische meesterwerken en moderne culturele instellingen. Moderne kunst en hedendaagse cultuur komen samen in het MuseumsQuartier, terwijl het muzikale erfgoed van de stad voortleeft in de Staatsopera en de Musikverein.
Wenen is een stad van contrasten: tussen traditie en moderniteit, barok en hedendaagse architectuur ontvouwt de metropool zich in al haar facetten. En zo biedt de stad niet alleen een blik in het verleden, maar waagt ze ook een blik op de toekomst - altijd in harmonie met haar rijke keizerlijke geschiedenis.
Andere bezienswaardigheden in Wenen
Spaanse Rijschool
UNESCO Werelderfgoed en meer dan 400 jaar oud: t is de oudste nog bestaande rijschool ter wereld en onderwijst klassieke rijkunst sinds de Renaissance.
Paleis Belvedere
Het barokke paleis is gebouwd op een heuvel, toen nog buiten de stad, en draagt daarom de naam "Prachtig Uitzicht". De fotogalerij is een must-see!
Paleis Hofburg Wenen
Keizerlijk centrum en residentie van de keizer in Wenen. De Hofburg werd in 700 jaar uitgebreid en is nu een van de grootste paleiscomplexen ter wereld!
Paleis Schönbrunn
Eeuwenlang woonde hier de keizerlijke familie van de Habsburgers. Paleis Schönbrunn werd gebouwd als zomerresidentie - met een uitgestrekt park en een dierentuin.
Sisi Museum
Het Sisimuseum geeft inzicht in het leven van de keizerin, met tentoonstellingsstukken zoals haar gewaad, bruidsjurk en dodenmasker, die mede vorm hebben gegeven aan de "Sisi-mythe".
Kapucijnenkrypte
Hier liggen sinds 1633 Habsburgse heersers begraven. Vooral de sarcofaag van Maria Theresia, de enige vrouw op de Habsburgse troon, is indrukwekkend.
Musea in Wenen
Wenen en haar kunst
Wenen is de thuisbasis van 's werelds grootste Bruegel-collectie en Gustav Klimts iconische schilderij De Kus. Maar er is meer: De stad heeft meer dan 100 musea, van het Technisch Museum tot het Natuurhistorisch Museum, met alles van 's werelds belangrijkste grafische collectie tot een indrukwekkende galerij van beroemde kunstenaars uit alle tijdperken.
Wenen biedt een levendige mix van artistieke stijlen, waar barokke weelde samenkomt met avant-gardistisch minimalisme, wat zorgt voor een voortdurend veranderende kunstscene.
De Kunsthistorisch Museum is een van de grootste en belangrijkste musea ter wereld en toont schatten die 7000 jaar overspannen, van het oude Egypte tot de 18e eeuw. Meesterwerken van Titiaan, Veronese en Tintoretto sieren de zalen en bezoekers kunnen elk detail van Bruegels Boerenbruiloft en De toren van Babel.
Inzicht in de Kunstkammer
De Kunstkammer Wenen in het Kunsthistorisches Museum is wereldwijd de belangrijkste in zijn soort. De kunst- en rariteitenkabinetten van de renaissance en de barok waren encyclopedische verzamelingen, bedoeld om alle kennis van hun tijd vast te leggen. Zeldzame, curieuze en buitengewone objecten werden bijzonder gewaardeerd. Vanaf de late middeleeuwen tot de barok verzamelden Habsburgse keizers en prinsen exotische materialen, waarvan ze vaak geloofden dat ze magische eigenschappen hadden, zoals edelstenen, struisvogeleieren, koralen en haaientanden (waarvan men dacht dat het drakentongen waren). Kunstenaars transformeerden deze natuurlijke producten in meesterlijke Kunstkammer-stukken.
De Kunstkammer Wenen toont ongeveer 2.200 fascinerende objecten, waaronder de beroemde Saliera van Benvenuto Cellini, de Krumau Madonna, bronzen beeldjes, ingewikkeld ivoorwerk, stenen vaten, waardevolle klokken, complexe automaten, ongebruikelijke wetenschappelijke instrumenten en nog veel meer.
Andere musea in Wenen
Albertina
De Albertina herbergt een van de belangrijkste collecties grafische kunst ter wereld. De haas van Albrecht Dürer is beroemd.
Belvedere
De barokke architectuur is net zo indrukwekkend als 800 jaar kunst. Het hoogtepunt van de galerie is "De Kus" van Gustav Klimt, een van de populairste schilderijen.
Natuurhistorisch Museum
Het museum toont indrukwekkende natuurhistorische tentoonstellingen. De 29.500 jaar oude Venus van Willendorf is de oudste en meest spectaculaire tentoonstelling.
Kunsthistorisch Museum
Het Prentenkabinet heeft werken van beroemde schilders als Rubens, Titiaan, Rembrandt, Rafaël en Velázquez. En de grootste Bruegel-collectie ter wereld!
MuseumsQuartier
Met ongeveer 60 culturele instellingen op één plek is het Museumkwartier een echte recordhouder! De grootste "culturele woonkamer" in Wenen!
Leopold Museum
Het Leopold Museum presenteert de grootste Egon Schiele-collectie ter wereld. Honderden meesterwerken van het Weense modernisme zijn hier te zien.
Technisch Museum
Het Technisch Museum biedt 22.000 vierkante meter ruimte voor buitengewone ontdekkingen. Een hoogtepunt: De zingende Tesla transformator en een mijn.
Wereldmuseum
Een fascinerende reis door alle continenten toont schatten uit de Habsburgse collectie. Franz Ferdinands verzamelpassie bracht duizenden vondsten naar Wenen.
MAK
Kunst, design, architectuur en hedendaagse kunst: Tentoonstellingen van historisch meubilair tot moderne kunst en innovatief design uit de hele wereld.
Kunstkammer van het Kunsthistorisches Museum
Buitengewone schatten wachten op je - van de beroemde Saliera en de Krumau Madonna tot delicate ivoren werken, fascinerende klokken en merkwaardige automaten.
Kunsthuis - Museum Hundertwasser
Kleurrijke oppervlakken en onregelmatigheden in plaats van rechte lijnen. Een huis dat niet voldoet aan de gebruikelijke normen - ontworpen door Friedensreich Hundertwasser.
Wenen en muziek
Wenen, de wereldhoofdstad van de muziek, kan bogen op een rijke en roemruchte geschiedenis. Als het muzikale hart van het Habsburgse Rijk is de stad altijd een knooppunt geweest voor legendarische componisten als Mozart, Beethoven en Gustav Mahler. Invloeden uit de diverse culturen van het rijk smolten hier samen en creëerden wereldberoemde muzikale prestaties.
Vandaag de dag is het onvergetelijk om muziek te beleven op de plek waar het werd gecreëerd, of dat nu in de grote zalen van de Weense Musikverein is of in de prachtige Weense Staatsopera. De traditie wordt voortgezet met het Weens Filharmonisch Orkest, dat al meer dan 180 jaar optreedt.
De muziekfestivals en concerten in Wenen trekken het hele jaar door muziekliefhebbers en bieden een ongeëvenaarde variëteit en levendigheid. Een bezoek aan Wenen betekent een onderdompeling in het klanklandschap van de grote meesters en het voelen van de hartslag van het muzikale erfgoed.
Het nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker in de Gouden Zaal van de Musikverein is een wereldwijd gevierd evenement en markeert het begin van het nieuwe jaar. Met zijn buitengewone akoestiek en grootse architectuur biedt de Gouden Zaal de perfecte setting voor dit muzikale spektakel. Tickets zijn zeer gewild en worden verdeeld via een loterijsysteem.
Verdere muzikale hoogtepunten in Wenen
Konzerthaus Wenen
In de charmante Art Nouveau setting van het Konzerthaus kun je genieten van muziek variërend van middeleeuwse stukken tot de meest vooruitstrevende moderne klanken.
Weens filharmonisch orkest
Kenners van klassieke muziek weten het: Luisteren naar het Weens filharmonisch orkest is een unieke ervaring, hun spel wordt gekenmerkt door precisie, harmonie en virtuositeit.
Musikverein
Hier een concert meemaken betekent Wenen leren kennen als een muziekstad van de hoogste kwaliteit. En muzikale grootheden zoals de Wiener Philharmoniker.
Staatsopera Wenen
De Staatsopera is een van de culturele monumenten van Wenen. Het is een van de belangrijkste operagebouwen ter wereld en vormt het feestelijke decor voor het Operabal.
Weens Jongenskoor
De stemmen van het Wiener Sängerknaben betoveren al meer dan 500 jaar wereldwijd het publiek. Ervaar dit unieke klankwonder tijdens een onvergetelijk concert!
Huis van Strauss
De wereld van de Strauss-dynastie: Beleef fascinerende tentoonstellingen over de beroemde walscomposities en onvergetelijke muziekwerken.
Huis van de Muziek
Wil je echt op de trom slaan? Zelf een orkest dirigeren? Hier wordt luisteren een belevenis en opent creatieve ruimte voor de verbeelding.
Wenen en haar architectuur
Wenen heeft een verbluffende verscheidenheid aan bouwstijlen, met genoeg diversiteit om je voortdurend te verrassen. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het verkennen van het enorme aanbod aan perioden en ontwerpen in de stad, zijn er fantastische rondleidingen op elke hoek. Het Architekturzentrum, gelegen in het MuseumsQuartier, geeft perfect het unieke karakter van Wenen weer, waar traditie en moderniteit elkaar ontmoeten - barokke architectuur staat naast hedendaagse ontwerpen. Dit contrast is ook duidelijk te zien op de Stephansplatz en Michaelerplatz, waar gotische bouwwerken zoals de Stephansdom tegenover de revolutionaire visies van het Haas- en Loos-huis staan. En natuurlijk is er de iconische Jugendstil, die zijn gouden stempel heeft gedrukt op veel Weense gevels.
Een doorbraak naar moderniteit
Meer dan een eeuw geleden werd Wenen opgeschrikt door een schandaal. Adolf Loos (1870-1933), nu beschouwd als pionier van de moderne architectuur, bouwde zijn baanbrekende Loos-huis recht tegenover de keizerlijke Hofburg. Keizer Frans Jozef I was woedend over het gebrek aan ornamenten in het gebouw en het schrille contrast met de sierlijke historische stijl van die tijd en noemde het het "huis zonder wenkbrauwen" Hoewel het in die tijd schokkend was, betekende het Loos-Haus de verschuiving van Wenen naar het modernisme. Deze beweging naar vernieuwing werd herhaald door de Wiener Secessionisten, een groep die de conservatieve academische stijl verwierp en nieuwe artistieke ideeën nastreefde. Hun monumentale gebouw, de Secession en het Museum voor Toegepaste Kunst (MAK) tonen de werken van de meest invloedrijke moderne kunstenaars van Wenen.
De bezienswaardigheid van Wenen: Stephansdom
In het hart van Wenen staat Stephansdom, een belangrijk oriëntatiepunt voor de inwoners van de stad. De kathedraal staat liefkozend bekend als de "Steffl" en heeft een speciaal plekje in de harten van de Weners. De klok, "Pummerin" genaamd, is de op één na grootste vrij luidende klok in Europa en hangt hoog in de noordelijke toren. Binnenin is de bouwmeester van de kathedraal vereeuwigd in steen met een portret dat bekend staat als de "Fenstergucker" (Vensterwachter), die nieuwsgierig en ondeugend door een stenen raam aan de voet van de gotische preekstoel naar het grote schip gluurt.
Verdere architectonische hoogtepunten in Wenen
Architectuur van vandaag
De moderne kant van Wenen is te zien langs de blauwe Donau met de DC Towers en bij het groene Prater met de nieuwe universiteitscampus.
Huis Hundertwasser
Friedensreich Hundertwasser hield van groen. Wat hij niet mooi vond: De rechte hoek! Geen van zijn gebouwen heeft die.
Otto Wagner en de Art Nouveau
Geen andere architect heeft het stadsbeeld zo vormgegeven als Otto Wagner. Hij liet de gebouwen van de voormalige Stadtbahn, de Postsparkasse en de kerk in Steinhof bouwen.
Wenen Ringstrasse
Vroeger stond hier de stadsmuur. De prachtige boulevard is daarom ook rond als een ring, met aan beide zijden de mooiste paleizen, herenhuizen en bezienswaardigheden.
Secessie
in 1897 splitste een groep rond Gustav Klimt zich af van de Weense kunstscène. Hieruit ontstond de Wiener Secession en daarmee de beroemde Weense versie van de Art Nouveau.
Natuurbelevenissen in Wenen
Wenen blinkt uit in groen: Het onderscheidt zich wereldwijd door zijn uitgestrekte groen- en wijngaarden. Bijna de helft van het stadsgebied is groen, met 850 parken die uitnodigen tot een ontspannen wandeling en trams die gemakkelijk toegang bieden tot recreatiegebieden. Het Weense Prater, dat zes vierkante kilometer beslaat, staat liefkozend bekend als de "longen" van de stad
Maar het is niet alleen het overvloedige groen en de frisse lucht die de leefomgeving van Wenen uitzonderlijk maken; water speelt een cruciale rol in de kwaliteit van leven. De stad profiteert van bronwater van hoge kwaliteit uit de bergen en ligt aan het water. Het Donau-eiland strekt zich 42 kilometer uit, terwijl zonnige dagen zeilers, surfers, zwemmers en roeiers naar de Oude Donau brengen. Geniet van lokale eetgelegenheden langs de rivier of maak lange wandelingen in de uitgestrekte wetlands van de Donau.
In het stadscentrum is de levendige sfeer langs het Donaukanaal een hoogtepunt, met verschillende charmante strandbars die de hele zomer open zijn.
Wenen - De groenste stad ter wereld
Wenen is ongeëvenaard groen: De stad staat bovenaan in de ranglijst van "The World's 10 Greenest Cities 2020".
Een schilderachtige excursie: De Kahlenberg
Met zijn 484 meter is de Kahlenberg de lokale top van Wenen, gelegen in het Wienerwald, de groene zone ten westen van de stad. Zijn populariteit is duidelijk: het uitzicht vanaf hier is spectaculair en reikt op heldere dagen tot aan de Schneeberg! Op het hoogste punt, dat te voet in ongeveer vier uur te bereiken is, staat de 22 meter hoge uitkijktoren Stefaniewarte.
De Kahlenberg heeft een rijke geschiedenis, gemarkeerd door belangrijke gebeurtenissen zoals een schenking van de keizerlijke familie en de Turkse belegering. In 1628 schonk keizer Ferdinand II de berg aan de Camaldolese Orde, die er de Sint-Jozefkerk bouwde, die vandaag de dag nog steeds te bezoeken is. De Kahlenberg is ook beroemd vanwege koning Sobieski van Polen, die in 1683 zijn leger over de berg marcheerde om Wenen te bevrijden van Turkse belegeraars.
Meer natuurbelevenissen in Wenen
De groene Prater
Op slechts drie km afstand van het stadscentrum kun je wandelen over straten met bomen, rennen over weiden of gewoon genieten van de rust midden in de natuur.
Donau, Oude Donau en Donau-eiland
Donau-eiland, Donaupark en Alte Donau bieden groene oases met restaurants, recreatiefaciliteiten en natuurlijk zwemmen in het water zijn populair in de zomer.
Dierentuin Schönbrunn
Beleef een fascinerende wereld vol exotische dieren in de oudste dierentuin ter wereld. Spannende ontmoetingen en onvergetelijke momenten voor jong en oud.
Nationaal Park Donau Auen
Een jungle aan de poorten van Wenen, de groenste stad ter wereld? Dat is een feit! De vrij stromende Donau is hier ook de habitat van talrijke bedreigde diersoorten.
1. Hoogwaterleiding Wenen
De 1e Weense Hoogwaterleiding voorziet Wenen vandaag de dag nog steeds van vers drinkwater.
Paleistuinen en -parken
Er zijn 850 parken en tuinen in Wenen: Midden in het centrum, Volksgarten, Burggarten en Stadtpark . Insidertip: de botanische tuin bij paleis Belvedere!
Tip voor klimaatbescherming
Zodat de bescherming van het milieu niet in het gedrang komt als je op vakantie bent:
Reis van en naar Oostenrijk met de trein.
Gebruik het openbaar vervoer: Metro, tram, (regionale) bus, S-Bahn of ÖBB.
Leen stadsfietsen.
Gebruik de fietsverhuurservice in de hotels.
Gebruik hervulbare drinkflessen.
Ruim afval zorgvuldig op (tissues, verpakkingen, wegwerpflesjes, enz.).
Vermijd dagelijkse schoonmaak van kamers en handdoeken.
Boek een accommodatie met een milieucertificaat.