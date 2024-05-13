De mooiste bezienswaardigheden in Wenen

Wenen is keizerlijk, Wenen is modern! Als je de stad bezoekt, ontdek je cultuur in vele facetten: de geschiedenis leeft hier en tradities worden gewaardeerd.

Wenen: keizerlijk én modern!

In Wenen stap je in een boeiende mix van geschiedenis en cultuur. De Donau en het Wienerwald, de groene long in het westen, geven de stad zijn unieke karakter. Historische parels zoals Schloss Schönbrunn, de Hofburg en de Stephansdom brengen de glorietijd van de Habsburgers tot leven.

Maar Wenen is meer dan alleen verleden. Het is een bruisend centrum van kunst en moderniteit. Wereldberoemde collecties schitteren in het Kunsthistorisches Museum en het Belvedere, terwijl de Weense Modernisme-beweging tot leven komt in het MuseumsQuartier. En natuurlijk zijn er de iconische koffiehuizen, waar je de echte Weense gezelligheid en cultuur proeft.

Van het Prater met zijn beroemde reuzenrad tot een verrassend moderne kant van de stad: Wenen is een perfecte mix van traditie en eigentijdse flair. Een stad die je blijft betoveren!