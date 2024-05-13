Swarovski Kristalwerelden
Kristallen, kunst en verrassende belevenissen
Ter ere van het 100-jarig jubileum van Swarovski gaf de oprichtersfamilie kunstenaar André Heller de opdracht om een plek te creëren die verder ging dan een klassiek museum. Het resultaat: een inloopfantasierijk waar kunst en technologie op verrassende manieren samenkomen.
Centraal staat een 17 meter hoge reus: Hellers gidsfiguur en de iconische bewaker van de ondergrondse Wonderkamers. Volgens het verhaal reisde deze mythische figuur de wereld rond om kennis en kunst te verzamelen, tot hij zich vestigde in Wattens. Daar waakt hij nu over een schatkamer vol schoonheid en verbeelding.
Voor zijn ontwerp liet Heller zich inspireren door de Kunst- und Wunderkammer van kasteel Ambras bij Innsbruck. In de 16e eeuw bracht aartshertog Ferdinand II daar een fascinerende verzameling samen: van natuurwonderen en mechanica tot rariteiten en kunst. Die mix van verwondering, kennis en esthetiek vormt ook het hart van Swarovski Kristalwerelden.
Heller vertaalde het renaissance-idee naar het nu. De Wonderkamers zijn unieke kunstinstallaties van internationale grootheden als Salvador Dalí, Yayoi Kusama en Brian Eno. Soms poëtisch, soms speels, maar altijd verrassend – kristal wordt hier een levend medium.
Swarovski Kristalwerelden is meer dan een plek vol schittering. Het is een wereld waar kunst, natuur en fantasie samenkomen, en waar Daniel Swarovski’s visie nog altijd fonkelt: kristal als bron van inspiratie. Hier raken Tiroolse traditie en internationale avant-garde elkaar, met verwondering als verbindende kracht.
De Reus werd uitgeroepen tot een van de mooiste fonteinen ter wereld door Architectural Digest.
Maak kennis met de Swarovski Kristalwerelden
Verbeelding en artistieke visie
De kamers van verwondering
Sprankelende ideeën en grenzeloze creativiteit: De wonderkamers van Swarovski Crystal Worlds voeren bezoekers mee naar kunstzinnig geënsceneerde werelden vol kristalmagie. Internationale kunstenaars zoals Yayoi Kusama, James Turrell, Fernando Romero en Niki de Saint Phalle hebben hun visie in kristal omgezet - speels, hypnotiserend en altijd vol verrassingen. Elke kamer is een wereld op zich: een zintuiglijk experiment in licht, geluid, ruimte en verbeelding.
Geïnspireerd door de historische Kamers van Kunst en Wonderen in Kasteel Ambras bij Innsbruck, creëerde André Heller een moderne caleidoscoop van ervaringen - een plek waar verleden, heden en toekomst elkaar ontmoeten. Er worden regelmatig nieuwe kamers toegevoegd, bestaande kamers worden opnieuw geïnterpreteerd en meer kunstenaars worden uitgenodigd om hun unieke kijk op de fonkeling te delen. De artistieke stijlen zijn even gevarieerd als opvallend - van minimalistische lichtinstallaties tot uitbundige popesthetiek - allemaal verenigd door één element: kristal.
Rond de Reus
Kunst in de tuin
Kristallen wolken, sculpturen en installaties: In de Crystal Worlds tuin smelten kristallen, natuur en hedendaagse kunst samen tot een belevenis.
Carrousel
Jaime Hayons roterende kunstwerk met 15 miljoen kristallen, een monochroom ontwerp en sprookjesachtige fantasiefiguren creëert magie in beweging.
Labyrint
Het groene labyrint in de vorm van een hand van André Heller nodigt uit tot verkennen en plezier maken - een kunstwerk tussen natuur en fantasie.
Speeltuin en toren
Klimmen, glijden, spetteren: de speeltuin en toren combineren creativiteit, beweging en design - een sprankelend avontuur voor kinderen, zowel binnen als buiten.
Evenementen - sprankelend als kristallen
Sprankelend paaseieren zoeken
30 eieren wachten om ontdekt te worden - met kleine verrassingen en de kans om een gezinsvakantie te winnen. Kinderen kunnen hun eigen versieringen maken in de paasworkshop.
Circus Festival
Met dagelijkse voorstellingen nemen artiesten van het Circus-Theater Roncalli je mee in de wereld van het circus en betoveren je met indrukwekkende shows in de reuzentuin.
Duurzaam ontwerp - groene visie
Gecertificeerd groen museum
Swarovski Kristalwerelden draagt trots het Oostenrijkse Eco-Label als Groen Museum en duurzame evenementenlocatie, een zichtbaar teken van milieubewust en toekomstgericht ontwerp.
Vooral de tuin laat die visie zien: bloeiende weiden en bijna-natuurlijke zones creëren waardevolle leefruimtes voor vogels, bijen en vlinders.
Ook als bezoeker draag je bij aan duurzaamheid. Reis klimaatvriendelijk met de Kristallwelten Shuttle vanuit Innsbruck of pak de trein in combinatie met lokaal vervoer. Zo wordt een sprankelend dagje uit ook een bewuste keuze.