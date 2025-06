Seeschloss Ort, gelegen op een klein eiland in de Traunsee, is een van de oudste gebouwen in het Salzkammergut. Er vinden evenementen plaats zoals klassieke concerten en tentoonstellingen. Gasten kunnen genieten van maaltijden in het elegante restaurant en ontspannen met een koel drankje op het zonneterras. Het kasteel werd beroemd als decor voor de televisieserie Schloss Orthdie van 1996 tot 2004 werd uitgezonden.