De mooiste regio's van Oostenrijk
Aan het water, in de bergen, midden in de natuur, historische charme of stedelijk flair.
Introduction
Hoe je droomvakantie er ook uitziet, de regio's van Oostenrijk bieden een gevarieerde mix van landschappen, karakter, cultuur en belevenissen. Je favoriete plek vinden is zo gedaan.
Het Salzkammergut, Altaussee en de Traunsee zijn perfect voor wie van meren én bergen houdt. Het Ötztal, Stubaital en de Wilder Kaiser zijn een paradijs voor liefhebbers van de alpine levensstijl. In Zuid-Steiermark kun je genieten van wijn en natuur, terwijl de Wachau langs de Donau betovert met zijn historische dorpen. Steyr imponeer met zijn binnenstad en Bad Gastein combineert alpine charme met stedelijk flair.
Alpine regio'sIn de Alpen ontmoeten ruige toppen zachte alpenweides, doorsneden door heldere beken en paden die uitnodigen om te wandelen, fietsen of gewoon te genieten van de natuur. Elke regio heeft zijn eigen ritme, met een goede balans tussen activiteit en ontspanning.
Zillertal
Klimmen tegen rotsachtige wanden, skiën op poedersneeuw en wandelen naar rustieke berghutten – het Zillertal biedt onvergetelijke vakantiebelevingen midden in de natuur.
Kitzbühel
Wereldberoemde wintersportbestemming. In de zomer populair voor wandel- en mountainbiketochten. Charmante binnenstad en verfijnd flair voor liefhebbers van alpine chic.
Regio's aan het waterMeren, rivieren en brede oeverlandschappen bepalen het karakter van Oostenrijks waterregio's. Of je nu zwemt, wandelt langs bergmeren of fietst langs de Donau – natuur, rust en buitenplezier komen hier samen voor een bijzondere beleving.
Traunsee-Almtal
Een van de mooiste meren van Oostenrijk, omgeven door imposante bergen. Wandelen, zwemmen, prachtige uitzichten en regionale visspecialiteiten zijn de hoogtepunten.
Donaustreek
Ontdek het fascinerende rivierenlandschap, de imposante omringende natuur en de schilderachtige dorpen.
Bad Ischl
Charmante kuuroordstad in het Salzkammergut met historisch flair. Ideaal voor ontspannen wandelingen in het Kaiserpark en bezoeken aan de Kaiservilla.
Culturele en culinaire regio'sHistorische binnensteden, musea, regionale specialiteiten en charmante cafés vermengen cultuur, smaak en een vleugje stedelijke stijl in de onverwisselbare Oostenrijkse levenswijze.
Regio's van natuur, heuvels en bossenGlooiende heuvels, stille bossen en traditionele dorpen bepalen het karakter van deze heuvellandschappen, met frisse lucht, rustige routes en volop ruimte om te wandelen, fietsen en tot rust te komen in de natuur.
Wienerwald
UNESCO-biosfeerreservaat en natuurjuweel, biedt wandelroutes, historische kloosters, charmante wijngaarden en recreatiemogelijkheden. Cultuur ontmoet natuur!
Mühlviertel
Een rustige, ongerepte regio met glooiende heuvels, bossen en charmante dorpjes. Perfect om te wandelen en fietsen in afgelegen natuur.