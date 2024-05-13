De mooiste regio's van Oostenrijk

Vakantie aan kristalheldere meren of in de Alpen, oorspronkelijk, traditioneel, culinair of met stedelijk flair. Wat zoek jij in de regio's van Oostenrijk?

Hoe je droomvakantie er ook uitziet, de regio's van Oostenrijk bieden een gevarieerde mix van landschappen, karakter, cultuur en belevenissen. Je favoriete plek vinden is zo gedaan.

Het Salzkammergut, Altaussee en de Traunsee zijn perfect voor wie van meren én bergen houdt. Het Ötztal, Stubaital en de Wilder Kaiser zijn een paradijs voor liefhebbers van de alpine levensstijl. In Zuid-Steiermark kun je genieten van wijn en natuur, terwijl de Wachau langs de Donau betovert met zijn historische dorpen. Steyr imponeer met zijn binnenstad en Bad Gastein combineert alpine charme met stedelijk flair.