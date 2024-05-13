Gezinsactiviteiten voor regenachtige dagen in Oostenrijk
Regen is misschien niet wat je voor ogen had toen je je vakantie in Oostenrijk plande. Maar geen zorgen – er is binnenshuis zoveel te beleven dat je het slechte weer al snel vergeet.
Bezoek een interactief museum zoals het Haus der Natur in Salzburg of het Ars Electronica Center in Linz. Ga op avontuur in de ondergrondse wereld van de zoutmijn in Hallein, of laat je betoveren door kastelen en paleizen zoals de vesting Kufstein of Schloss Schönbrunn in Wenen. En voor wie liever ontspant: Oostenrijk heeft talloze thermen waar jong en oud een hele dag tot rust kunnen komen. Ontdek hier onze favoriete uitstapjes en activiteiten voor regenachtige dagen!
Burgenland
Hoewel Burgenland bekendstaat om zijn vele zonuren, valt er soms een buitje. Gelukkig zijn er volop leuke binnenactiviteiten voor gezinnen.
In de thermen vermaken kinderen zich in speelzones en op glijbanen, terwijl ouders heerlijk ontspannen. Of duik samen in de geschiedenis in een van de kastelen of paleizen en beleef de wereld van ridders en prinsessen. Zelfs een regenachtige dag wordt zo een onvergetelijk familieavontuur!
Sonnentherme Lutzmannsburg
Hydro- en zwembaden, glijbanen, kinder- en ontspanningsruimten - deze thermen zijn geschikt voor alle leeftijden en zorgen ervoor dat iedereen het naar zijn zin heeft.
St. Martins Therme & Lodge
Geniet van het warme water in de thermale baden direct aan de oever van het Neusiedl meer terwijl je door de panoramische ramen naar het grasland kijkt.
Kasteel Esterházy
De geschiedenis komt tot leven in het Esterházy Paleis, waar spannende rondleidingen, creatieve workshops en magische ervaringen wachten op het hele gezin.
Karinthië
Karinthië biedt gezinsvriendelijke excursiemogelijkheden, zelfs voor regenachtige dagen! Bezoek de showmijn Terra Mystica en dompel jezelf onder in de ondergrondse wereld. De druipsteengrotten van Obir zullen je meteen betoveren. In het Granatium in Radenthein kunnen gezinnen fonkelende granaten bekijken en zelfs zelf edelstenen zoeken.
Wil je gewoon even de benen strekken en ontspannen? Breng een dag door in de Therme Kärnten, met aangename temperaturen en plezier voor het hele gezin.
Mijn Terra Mystica
Beleef de wereld van de mijnbouw in de showmijn Terra Mystica & Terra Montana! Gezinsvriendelijke rondleidingen, dia's en interessante inzichten wachten op je.
Kärnten Therme Villach
Ontspan en beleef plezier in de Kärnten Therme! De waterwereld heeft meerdere glijbanen, binnen- en buitenzwembaden en baden met massagestralen.
Niederösterreich
Leer je omgeving kennen in het Haus der Natur in St. Pölten met zijn interactieve tentoonstellingen over de plaatselijke flora en fauna. De Kunstmeile Krems verrukt je met moderne kunst en spannende musea. Als je geïnteresseerd bent in kruiden, ga dan naar Sonnentor in het Waldviertel. En als je meer houdt van middeleeuwse flair en valkenshows, ga dan naar kasteel Rosenburg, een must-see, zelfs op een regenachtige dag.
Natuurhuis in St. Pölten
Dit museum brengt je dichter bij de flora en fauna van Niederösterreich. Interactieve tentoonstellingen en interessante feiten en cijfers wachten op je!
Krems Art Mile
De Krems Art Mile biedt creatieve ervaringen voor het hele gezin! Workshops en rondleidingen geven jong en oud de kans om spelenderwijs kennis te maken met kunst.
Sonnentor
Ontdek hoe geurige biologische kruiden worden verwerkt tot thee en specerijen tijdens de Sonnentor rondleidingen in het Waldviertel. Proeven inbegrepen!
Oberösterreich
Technologie en innovatie staan centraal in het Ars Electronica Center in Linz! De reusachtige ijsgrot Dachstein herbergt verbluffende ijsformaties, een echt hoogtepunt ongeacht het weer. De Eurotherme Bad Schallerbach biedt tropische flair, glijbanen en ontspanning voor het hele gezin - een geweldige manier om een regenachtige dag in Oostenrijk spannend en gezellig tegelijk te maken!
Ars Electronica Centrum in Linz
In het AEC kunnen kinderen technologie en wetenschap op een leuke manier ontdekken. Verwacht workshops, interactieve tentoonstellingen en de zogenaamde Deep Space.
Reusachtige ijsgrot Dachstein
Ontdek verbluffende ijsformaties en mysterieuze gangen en luister naar fascinerende verhalen. Een magisch avontuur voor kinderen van alle leeftijden.
Eurotherme Bad Schallerbach
Ontspan in de Eurotherme Bad Schallerbach! Tropische vibes, thermale baden, sauna's en allerlei wateravonturen zorgen voor plezier voor iedereen.
SalzburgerLand
De Salzburger zoutwerelden zijn een van de gezinsattracties in Oostenrijk die je ongeacht het weer vermaken en inspireren. Het Haus der Natur in Salzburg wacht op je met een spannende mix van natuurgeschiedenis, technologie en interactieve stations. Of wat dacht je van het Marionettentheater in Salzburg, dat magische momenten belooft met zijn poppenversies van wereldberoemde toneelstukken en opera's?
Voor natuurliefhebbers bieden de werelden van het Nationalpark Hohe Tauern in Mittersill fascinerende inzichten in de omringende alpiene flora en fauna.
Salzwelten (Zoutmijnen) Salzburg
"Mijneend Sally" leidt kinderen van 4 tot 10 jaar door geheime bergtunnels en brengt ze oog in oog met rijke zoutprinsen.
Haus der Natur in Salzburg
Ontdek de dieren zonder de stad te verlaten. Jonge ontdekkingsreizigers kunnen zich in dit museum op speelse wijze verdiepen in de geheimen van de natuur en de techniek.
Nationaal Park Werelden Mittersill
Vlieg over de valleien van het nationale park Hohe Tauern, kruip in een hol van een marmot of beleef een wilde beek vanuit het perspectief van een kiezelsteen!
Steiermark
Beleef magische momenten in de Zoutwelt in Altaussee of ontspan in het aangenaam warme zwembad voordat je naar de waterglijbaan gaat in de H2O Therme in Bad Waltersdorf. Zoetekauw? Dan ben je vast dol op de Zotter Chocoladewereld in Riegersburg: Kijk hoe de chocolade wordt gemaakt en proef de nieuwste creaties. In Graz zorgt de Schlossbergglijbaan, de langste overdekte glazen glijbaan ter wereld, voor een adrenalinestoot - een leuk avontuur voor het hele gezin dat de regen snel doet vergeten!
Salzwelten (Zoutwerelden) Altaussee
Spring op de reuzenglijbaan en je komt in een snel tempo aan bij de oevers van het verlichte ondergrondse zoutmeer - een bijna mystiek moment.
H2O Therme Bad Waltersdorf
Een water- en wellnessparadijs voor het hele gezin met spannende glijbanen, een kindergedeelte voor de kleintjes en veel ontspanningszones.
Zotter Beleveniswereld
Van de cacaoboon tot de chocoladereep: Beleef het hele productieproces van chocolade, geniet van proevertjes en dompel jezelf onder in zoete momenten.
Tirol
Het Hexenwasser (letterlijk: "heksenwater") in Söll biedt indoorbelevenissen rond natuur, water en natuurlijk hekserij. Op weg naar het Zillertal? Bezoek dan zeker de unieke ijsgrot.
De Swarovski Kristallwelten in Wattens betoveren met fonkelende kunst en magische lichtspelen. De vesting Kufstein lokt bezoekers met een reis terug in de tijd naar de Middeleeuwen.
Regenachtige dag in Tirol? Maak je geen zorgen! Hier zijn enkele excursietips.
Swarovski Kristalwerelden
Laat je betoveren door fonkelende wonderkamers, een magische tuin en indrukwekkende installaties - een belevenis voor alle zintuigen!
Vesting Kufstein
Maak een rondleiding door mysterieuze gangen en verborgen torens terwijl je luistert naar waargebeurde verhalen uit de middeleeuwen.
Themapark Hexenwasser in Söll
Leer meer over hekserij, gebruiken en oude legendes op de overdekte interactieve stations en verken het element water op een speelse manier.
Vorarlberg
Het Inatura natuurmuseum in Dornbirn inspireert bezoekers met interactieve tentoonstellingen en levende dieren. De reis voert je door de typische berg-, bos- en waterhabitats van Vorarlberg. Aan het einde stap je letterlijk in de scène door door een menselijk lichaam te lopen.
Moderne kunst en spannende architectuur wachten op je in het Kunsthaus Bregenz - hier ligt de nadruk op interactieve ervaringen hier ligt de nadruk op interactieve ervaringen en experimenten voor kinderen en hun ouders.
Regenachtige dag in Vorarlberg? Maak je geen zorgen! Hier zijn enkele excursietips.
Wenen
Ga op een virtuele reis door de tijd in Time Travel Wenen of dompel je onder in de keizerlijke pracht van het Hofburgpaleis met de keizerlijke appartementen en het Sisimuseum.
Dierenliefhebbers zullen dol zijn op het Huis van de Zee, terwijl muziekfans dol zullen zijn op het interactieve Huis van de Muziek. De Volksoper biedt magische voorstellingen voor kinderen. Voor wonderen der natuur hoef je niet verder te zoeken dan het Natuurhistorisch Museum.
Tijdreis Wenen
Beleef de geschiedenis van Wenen virtueel. De locatie is historisch, de sfeer modern: 5D-bioscoop, "Habsburg Show" en ritje met een paardenkoets.
Sisi Museum
Ontdek het leven van de fascinerende keizerin! Originele voorwerpen, haar slaapkamer en badkamer geven fascinerende inzichten in de wereld van Sisi.
Sisi's keizerlijke appartementen
Bewonder de prachtige kamers van de Habsburgers, waaronder de werkkamer van Franz Jozef en de woonkamer, slaapkamer en badkamer van Sisi in de Hofburg.
Haus des Meeres (Aqua Terra Zoo)
De fascinerende onderwaterwereld, haaien, kleurrijke tropische vissen en een tropisch huis met vrij vliegende vogels zullen je bezoek onvergetelijk maken!
Huis van Muziek
Ontdek een interactieve wereld van geluid, luister naar verhalen over componisten en zie hoe je kinderen zelf een orkest dirigeren!
Volksoper
Met opera's, sprookjes en muzikale avonturen die geschikt zijn voor kinderen, wordt een bezoek aan het theater een onvergetelijk hoogtepunt.