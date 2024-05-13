Gezinsactiviteiten voor regenachtige dagen in Oostenrijk

Slecht weer? Geen zorgen. Hier vind je de leukste dingen om te doen met kinderen in Oostenrijk op een regenachtige dag.

Regen is misschien niet wat je voor ogen had toen je je vakantie in Oostenrijk plande. Maar geen zorgen – er is binnenshuis zoveel te beleven dat je het slechte weer al snel vergeet.

Bezoek een interactief museum zoals het Haus der Natur in Salzburg of het Ars Electronica Center in Linz. Ga op avontuur in de ondergrondse wereld van de zoutmijn in Hallein, of laat je betoveren door kastelen en paleizen zoals de vesting Kufstein of Schloss Schönbrunn in Wenen. En voor wie liever ontspant: Oostenrijk heeft talloze thermen waar jong en oud een hele dag tot rust kunnen komen. Ontdek hier onze favoriete uitstapjes en activiteiten voor regenachtige dagen!