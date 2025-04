De wereld van de witte paarden Lippizanerstoeterij Piber

Als je ooit een voorstelling hebt bijgewoond in Spaanse Rijschool in Wenen, dan ken je de meesterlijke bewegingen van de Hoge School voor Klassieke Rijkunst, die feilloos worden uitgevoerd door de edele Lipizzaner hengsten. Maar voordat deze "keizerlijke witten" aan hun veeleisende training beginnen, brengen ze hun eerste jaren door in West-Steiermark.

Op de Lippizanerstoeterij in Piber worden deze opmerkelijke paarden geboren en zorgvuldig voorbereid op hun toekomst in de Spaanse Rijschool. Als je de jonge veulens ziet dartelen op de glooiende zomerweiden, zie je een verrassing - hun sneeuwwitte vacht komt pas later, want ze worden zwart, grijs of bruin geboren.

Piber dient ook als vredig rusthuis voor hengsten die duizenden bezoekers in Wenen hebben doen verblijden.