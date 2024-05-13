Wiener Christkindlmarkt

De Wiener Christkindlmarkt voor het stadhuis is een onvergetelijk hoogtepunt voor iedereen die in kerststemming wil komen. Het unieke decor geeft deze markt een heel eigen charme en de heerlijke geuren brengen je meteen in de juiste sfeer. Op de begane grond van het stadhuis is een speciale ruimte voor kinderen, waar ze kerstkoekjes of kaarsen leren maken. Op vrijdag, zaterdag en zondag kun je bovendien gratis luisteren naar internationale koren die kerstliederen zingen.