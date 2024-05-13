De mooiste plekken van Oostenrijk volgens Oostenrijkers

Mooiste plek 2022 Friedenskircherl op de Stoderzinken, Steiermark

De "Friedenskircherl" (Kleine Kerk van de Vrede) heeft dichters geïnspireerd, bezoekers getroost en vredige herinneringen voor wandelaars gecreëerd. Het werd 120 jaar geleden gebouwd op 1.898 meter boven zeeniveau en was bedoeld om mensen samen te brengen, ongeacht hun geloof. De kapel was nooit gewijd aan een specifieke religieuze groep.

Hoe kom je er: Neem de tolweg omhoog naar de Stoderzinken berg en parkeer de auto rond de Rosemi Alm. De 200 meter hoogteverschil naar de kapel zijn zelfs voor minder ervaren wandelaars goed te doen.