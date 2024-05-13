Oostenrijkse meren en bergen
Ontspanning voor lichaam, geest en ziel
Omarm bergen en meren en laat je zorgen achter je.
In Oostenrijk sluiten mensen zich vaak aan bij het ritme van de natuur. De typische alpiene manier van leven heeft hier diepe wortels, omdat de lokale bevolking hun bergen en meren altijd heeft gekoesterd. In de meeste regio's is deze passie naadloos geïntegreerd in de vrijetijdsbesteding van de mensen. Wat de natuur heeft geschapen - en wat de Oostenrijkers ijverig bewaren - kan op talloze manieren worden beleefd: wandelen, hiken in de bergen, veilige klimroutes en uitgebreide mountainbikeroutes. Oostenrijks heeft het eigenlijk allemaal! Het land wordt doorkruist door de Alpen - enorme bergketens afgewisseld met valleien, bossen, enorme bergketens, afgewisseld met valleien, alpenweiden en kristalheldere bergmeren. Verscholen in deze landschappen liggen dorpen en steden, die elk hun regio een uniek karakter en een rijke cultuur geven, diep verweven met de alpine omgeving.
Duik in de waterwereld van Oostenrijk
In Oostenrijk gaan bergen en water hand in hand. Je kunt dit zelf ervaren via bergbeken, machtige rivieren, zwemmeren en bruisende watervallen. Puur en zuiver water komt rechtstreeks uit bronnen en grondwater - een rijkdom die Oostenrijk tot een van de meest waterrijke plaatsen ter wereld maakt. Het is echt iets om van te genieten!
Vakantie in de bergen en aan het water
Vakantie in de bergen
Als je de Oostenrijkse bergen ervaart, zul je het ook snel voelen - dat speciale 'Lebensgefuhl' waar de lokale bevolking zelf ook dol op is.
Het leven in de bergen. Hier vind je het:
Ik hou ervan om buiten te zijn, de elementen te trotseren en mijn innerlijke rust te vinden. Plotseling begin je de eenvoudige, mooie dingen weer op te merken.Guido Unterwurzacher, Tiroolse berggids en professioneel klimmer
Het gevoel van de bergen
Het plezier van bewegen in de natuur
"Wandelen, klimmen, en weer afdalen – dat is een beetje zoals het leven," zegt Peter Habeler, de Oostenrijkse extreme bergbeklimmer die als geen ander weet waar hij het over heeft. En het klopt: in de natuur actief zijn maakt ons rustiger en gelukkiger. Het brengt ons bloed in beweging en verfrist de geest.
De zon schijnt, er waait een frisse bries en de indrukwekkende Alpen torenen hoog boven je uit. In het begin denk je misschien aan gesprekken met vrienden of aan je eigen gedachten, maar al snel draait alles om het pad en de natuur om je heen. Voor je het weet, is de drukte van alledag ver weg en ben je helemaal in het moment. De bergen hebben een magisch effect – ze geven rust, eerlijkheid en een plek waar alles precies goed voelt.
Oostenrijk, showroom van de Alpen
Land van (hoge) bergen en weiden
Acht Alpenlanden delen het hoogste gebergte van Europa, dat zich uitstrekt over ongeveer 200.000m2 majestueuze rotsen.
Oostenrijk heeft met 29% het grootste deel van de Alpen, afgewisseld met talloze berghutten die je kunt bezoeken.
Alpenweiden: ontspannen en opladen
De "Alm" houdt mensen, dieren en biodiversiteit in stand
De "Alm" is een belangrijk onderdeel van de traditionele alpencultuur tijdens de zomermaanden. "Almbaden" brengt letterlijk gezondheid en geluk.
Een bergmaaltijd
Welkom in de bergen! Adem de frisse lucht in, geniet van het prachtige uitzicht, hoor de koebellen in de verte - en geniet van verse almproducten, geserveerd op de Alm.
8 prachtige zwemmeren in de Alpen
De Tappenkarsee in de Radstädter Tauern
Steile rotswanden omringen de Tappenkarsee, een van de grootste bergmeren in de oostelijke Alpen.
Weissensee in de Gailtaler Alpen
Kristalhelder, smaragdgroen en zo rustig dat je je alleen maar ontspannen kunt voelen.
Altaussee in het Totes Gebirge
Aan de voet van de 1.837 meter hoge Loser ligt een van de schilderachtigste meren van het Salzkammergut.
De Traunsee in de Kalkalpen
De regio Traunsee-Almtal is de grootste regio in het Salzkammergut en staat bekend om de vele activiteiten die er te doen zijn.
Attersee in het Höllengebergte
In de regio Attersee-Attergau in het Salzkammergut is men dol op allerlei watersporten.
De Zeller See in het Schieferalpengebergte
Majestueuze bergtoppen omlijsten het kristalheldere meer van Zell, waar je volop zwemplekken vindt.
Grundlsee in het Salzkammergut
De Grundlsee ligt aan de voet van het Totes Gebirge en is een van de populairste zwemmeren in de Alpen.
Ontdek 6 spectaculaire bergwandelingen langs meren
Gosauseense meren in Oberösterreich
Twee schilderachtige bergmeren tussen de Dachsteingletsjer en de Gosaukamm dienen als start- en eindpunt van een schilderachtige wandeling.
De Formarinsee in Vorarlberg
Bij het Steinernes Meer, een indrukwekkend hoogplateau, loopt de wandelroute onder de Formaletsch naar de Freiburger Hütte en het bergmeer.
Seebensee in Tirol
Vooral gemoedelijke wandelaars en gezinnen zullen genieten van deze gemakkelijke route van Ehrwald naar de kristalheldere Seebensee.
Prebersee in het SalzburgerLand
Een alpien veenmeer op 1.514 meter boven zeeniveau, waar een wandelpad omheen kronkelt. De wandeling vanaf de parkeerplaatsen duurt ongeveer 45 minuten.
Duisitzkarsee in Steiermark
Het bergmeer ligt op 1.665 meter boven de zeespiegel en is een van de natuurlijke juweeltjes van de Schladminger Tauern, omlijst door de bergtoppen.
Oostenrijkse deelstaten met bergen en meren
Karinthië: Natuurschoon in het zuiden
Adembenemende berglandschappen, 200 prachtige meren, schilderachtige natuur, gekust door de zuidelijke zon - in Karinthië straalt het leven!
Tirol: Het geluk ligt in de bergen
De unieke alpine levenswijze belooft niet alleen een gevoel van gemak - je kunt het echt voelen in de prachtige bergen van Tirol.
Vorarlberg: Een alpine openluchtarena
Een paradijs van gletsjers, meren en alpenweiden. De plaatselijke bevolking voegt er een vleugje kunstzinnigheid aan toe en geeft de regio een karakteristieke glans.
Steiermark: Kleurenpalet van de natuur
Weiden, bossen, wijngaarden, meren en zelfs gletsjers: Steiermark, het "Groene Hart van Oostenrijk", verrast met een gevarieerd aanbod aan natuurschoon.
Hoe kunnen we de bergen beschermen?
Milieuvriendelijke reistips
Neem alles wat je meeneemt naar de bergen mee terug en gooi het op de juiste manier weg - tissues, verpakkingen, drinkflessen, enz.
Blijf op gemarkeerde wandelpaden! Dit helpt om dieren en jonge bossen ongemoeid te laten.
Let op wilde dieren! Observeer koeien, schapen en wilde dieren van een afstand.
Maak gebruik van het goed ontwikkelde netwerk van regionale treinen en wandelbussen.
Kies berghutten die zich inzetten voor duurzaamheid en milieubescherming.
Inspireer je kinderen met liefde voor de natuur! Wat ze weten, zullen ze waarderen.
Bescherm biodiversiteit: Nationale rangers laten je zien hoe.