Het SalzburgerLand is de mooiste regio voor alle gasten met een voorliefde voor muziek, kunst en natuur. De stad Salzburg als totaalkunstwerk is de kers op de taart.

Magie in de stad van Mozart

Met zijn kunst, cultuur en unieke geschiedenis is de oude binnenstad van Salzburg erkend als UNESCO Werelderfgoed- een wereldberoemde schatkamer vol opmerkelijke bezienswaardigheden. Vanaf het embleem van de stad, de vesting Hohensalzburg, kun je uitkijken over de barokke oude binnenstad, met de Residenz, de kathedraal van de prins-abdij en het Mirabellpaleis en -tuinen. In de charmante Getreidegasse vind je het geboortehuis van Wolfgang Amadeus Mozart en het Huis van de Natuur.

Bergen en water zover het oog reikt

De meest indrukwekkende bezienswaardigheden van het SalzburgerLand zijn de adembenemende natuurwonderen, waar torenhoge bergen en stromend water centraal staan. Langs de Großglockner Hochalpenstraße, de Kitzsteinhorn en de Weißsee zul je versteld staan van de 3.000 meter hoge Alpenwereld met gletsjers binnen handbereik. Fans van de Middeleeuwen zullen zich aangetrokken voelen tot de vesting Hohenwerfen, hoog boven het Salzachdal. Voor een prachtig 360-graden uitzicht op de bergen rondom Salzburg neem je de kabelbaan naar de Untersberg. De rauwe kracht van water kun je voelen bij de Krimml watervallen en de Eisriesenwelt ijsgrotten in het Tennengebergte.