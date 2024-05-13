De mooiste bezienswaardigheden in SalzburgerLand
Magie in de stad van Mozart
Met zijn kunst, cultuur en unieke geschiedenis is de oude binnenstad van Salzburg erkend als UNESCO Werelderfgoed- een wereldberoemde schatkamer vol opmerkelijke bezienswaardigheden. Vanaf het embleem van de stad, de vesting Hohensalzburg, kun je uitkijken over de barokke oude binnenstad, met de Residenz, de kathedraal van de prins-abdij en het Mirabellpaleis en -tuinen. In de charmante Getreidegasse vind je het geboortehuis van Wolfgang Amadeus Mozart en het Huis van de Natuur.
Bergen en water zover het oog reikt
De meest indrukwekkende bezienswaardigheden van het SalzburgerLand zijn de adembenemende natuurwonderen, waar torenhoge bergen en stromend water centraal staan. Langs de Großglockner Hochalpenstraße, de Kitzsteinhorn en de Weißsee zul je versteld staan van de 3.000 meter hoge Alpenwereld met gletsjers binnen handbereik. Fans van de Middeleeuwen zullen zich aangetrokken voelen tot de vesting Hohenwerfen, hoog boven het Salzachdal. Voor een prachtig 360-graden uitzicht op de bergen rondom Salzburg neem je de kabelbaan naar de Untersberg. De rauwe kracht van water kun je voelen bij de Krimml watervallen en de Eisriesenwelt ijsgrotten in het Tennengebergte.
De hoofdstad Salzburg
De 900 jaar oude vesting Hohensalzburg is het grootste volledig bewaard gebleven kasteelcomplex van Europa en torent uit boven de oude binnenstad van Salzburg. Het werd in 1077 gebouwd door aartsbisschop Gebhard en aan het eind van de 15e eeuw omgebouwd tot een elegante residentie.
In het prachtig gerestaureerde Vestingmuseum kun je harnassen, een middeleeuwse keuken en zelfs een verwarmingssysteem bewonderen. Een hoogtepunt zijn de kamers van de prins, waar je het sterrenhemelplafond en de Gouden Kamer kunt bewonderen.
Verdere bezienswaardigheden in de stad Salzburg
Mozarts geboortehuis
Wolfgang Amadeus Mozart werd geboren in de Getreidegasse nr. 9 op 27 januari 1756. Zijn geboortehuis is een van de populairste musea ter wereld.
DomQuartier
Geschiedenis ontmoet architectuur: Treed in de voetsporen van de prins-aartsbisschoppen van Salzburg in de staatsiezaal, de kathedraal en het benedictijnenklooster St.
Paleis Hellbrunn en paleistuinen
De fonteinen van de Hellbrunn-truc in de paleistuinen zijn een plek van verrukkelijke verwondering met geheime fonteinen, door water aangedreven poppen en mystieke grotten.
Paleis en tuinen van Mirabell
Het paleis en het park zijn een barokke schat met een rozentuin, fonteinen, stenen beelden en een "engelentrap". Zo romantisch!
Huis van de Natuur
Dit museum is een avontuur! De tentoonstellingen tonen de kleurrijke wereld van natuur en wetenschap en haar geheimen - van vluchtsimulators tot inloopviolen.
Natuurbelevenissen in het SalzburgerLand
De Grossglockner Höhenstraße
De hoogste toeristische route van Oostenrijk: Met een lengte van 48 kilometer verbindt de beroemdste Oostenrijkse Alpenroute de provincies Salzburg en Karinthië. De tocht voert je door verschillende vegetatiezones - van alpenweiden en bergbossen tot torenhoge kliffen en ten slotte gletsjers. Onderweg blijft de Großglockner, met 3.798 meter de hoogste top van Oostenrijk, in zicht. Het hoogtepunt van de rit is het bereiken van de Hochtor, waar je wordt beloond met een panorama van meer dan dertig toppen van 3.000 meter.
Verdere natuurhoogtepunten in het SalzburgerLand
Watervallen van Krimml
Wat een natuurspektakel! Voel de spray op je huid en het gebrul van de hoogste waterval van Europa van dichtbij. Het water stort van 380 meter hoogte naar beneden.
Wereld van ijsreuzen
In het Tennengebergte vind je de 42 kilometer lange en grootste toegankelijke ijsgrot ter wereld, waar ijsformaties glinsteren in turquoise tinten. Een indrukwekkende natuurkracht!
Kitzsteinhorn
Zin in een gletsjeruitzicht? Neem de kabelbaan naar "Gipfelwelt 3000" en geniet van wandel- en mountainbiketochten. Prachtig, deze hoogalpiene wereld in de zomer!
Gletsjerwereld Weißsee
Ga met de kabelbaan omhoog in het Nationaal Park Hohe Tauern naar de Weißsee: Alleen al de gondelrit is een indrukwekkende ervaring met uitzichten over het alpenlandschap.
Kasteel Hohenwerfen
Hoog boven de Salzachvallei in kasteel Hohenwerfen, gebouwd in 1077, komen de middeleeuwen tot leven met rondleidingen en een roofvogelshow.
Bezienswaardigheden voor gezinnen
SalzburgerLand Openluchtmuseum
Tussen bossen en weiden zijn hier meer dan 100 historische gebouwen uit verschillende regio's van het SalzburgerLand gereconstrueerd. Deze bouwwerken zijn gedemonteerd op hun oorspronkelijke locaties en in het museum natuurgetrouw nagebouwd, variërend van grote boerderijen tot een klein schoolgebouw. Bezoekers kunnen originele gebouwen uit de landbouw, ambachten, handel en industrie bekijken. Het is een reis door zes eeuwen en biedt een kans om het landelijke verleden van het SalzburgerLand in al zijn liefdevol bewaarde details te ontdekken.
Andere excursiebestemmingen voor kinderen
Boottocht Salzburg stad
Wil je Salzburg vanuit een nieuw perspectief leren kennen? Een boottocht met de panorama-speedboot Amadeus maakt het mogelijk.
De zoutwerelden in Hallein
In de zoutmijn in Hallein neemt de "Grubenhunt" je mee naar de mijn waar Keltische mijnwerkers 2600 jaar geleden zout wonnen. Een magische wereld!
Zomerrodelbanen
Rodelplezier ook in de zomer! Van de Maisi Flitzer Alpine Coaster tot de Keltenblitz Dürrnberg, er zijn verschillende snelle zomerrodelbanen in SalzburgerLand.
Wildpark Ferleiten
Observeer meer dan 200 wilde dieren van dichtbij, zonder barrières op wandelpaden en met een prachtig uitzicht op het landschap van het Nationalpark Hohe Tauern.
Landgoed Aiderbichl in Henndorf
Meer dan 1.000 geredde dieren vinden een thuis voor het leven op het 40 hectare grote landgoed en de buitenplaatsen van Gut Aiderbichl.
Bescherming van het klimaat
De alpiene landbouw draagt bij aan het behoud van het cultuurlandschap en zorgt voor de veiligheid van de dalen, omdat beheerde weilanden beschermen tegen lawines en modderstromen.
Het voorkomt overwoekering en bevordert de biodiversiteit.
Op alpenweiden kunnen tot 70 verschillende kruiden per vierkante meter groeien (vergeleken met een gemiddelde van slechts zeven in valleigebieden). Deze biodiversiteit is cruciaal voor het ecosysteem.
Alpenboeren en melkveehouders produceren waardevolle biologische melkproducten van koeien, schapen en geiten.
Alpenweiden bieden een energieke retraite in een prachtig berglandschap en belichamen eenvoud en authenticiteit.